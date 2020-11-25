Женщиномужчины, игрушки на входе и еще 3 факта об Албании, которые сбивают с толку

Албания - страна, о расположении и быте которой мы знаем немного. Но если копнуть поглубже, то вам захочется посетить её уже в ближайшем времени. Красоты и традиции этих адриатических земель способны поразить в самое сердце.
1. В албанской традиции весьма распространены женщиномужчины
Албанские женщиномужчины.
В Албании очень широко распространены бурнеши - женщины, которые дали обет жить как мужчины. Это древняя традиция, у которой следующая причина. Если в роду, имеющем достаток, так и не родился сын, которому можно было бы передать в наследство дом, угодья и сбережения, то вступить в права наследства могла бы только женщина, которая навсегда даст обет безбрачия (никакого брака с мужчинами) и поклянется жить в мужском обличье и соблюдая мужское поведение во имя процветания рода в дальнейшем. В 21 веке кто-то идет на это ради того, чтобы прокормить семью, оставшуюся без мужчин, а кто-то - для того, чтобы иметь больше свободы в патриархальном обществе.
2. В Албании на двери и стены домов вешают плюшевые игрушки от злых духов
Защита от злых духов в Албании. / Фото: livejournal.ru
Эта традиция появилась после строительства замка в городе Шкодер. Говорят, что в его стены замуровали молодую женщину, чтобы сделать их недоступными и задобрить богов. Никто уже толком не помнит, откуда растут ноги у этой традиции, но суеверные албанцы по-прежнему вешают мягкие игрушки на двери и стены домов, чтобы защититься от злых духов. И чем больше игрушка, тем сильнее защита!
3. Итальянцы считают, что Албания куда красивее Италии
Красоты Албании впечатляют. / Фото: 22parallel.by
Итальянцы отдыхают на побережьях Албании, потому что полагают, что там намного красивее (и дешевле!). Почему же постсоветские туристы не рвутся туда? Все дело в том, что туры в Албанию не содержат дополнительных экскурсий в культовые города вроде Рима и Венеции, а потому мы пока так и не спешим заметить это обалденное по красоте направление для пляжного отдыха.
4. Самые популярные сувениры для туристов в Албании выполнены в виде... бомбоубежища
Как насчет шкатулки в виде бомбоубежища? / Фото: yandex.ru
Одна из самых ярких достопримечательностей Албании - огромное количество бункеров, которые были построены в 20 веке во время войн и межусобиц. В двух из них сейчас находятся музеи, другие используются в качестве складов, отелей, ресторанов и жилых домов. А еще албанцы делают сувениры преимущественно в виде бомбоубежищ: брелоки, кулоны, шкатулки и т.п.
5. Бойтесь внимания албанцев, если вы турист
Албанцы могут залюбить вас до умопомрачения. / Фото: toursoyaz.by
Албанцы испытывают фанатичные чувства к иностранным туристам. Вот один из отзывов об Албании: «Люди очень дружелюбны, и иногда это приводит к недоразумениям. Если кто-то услышит, что вы говорите на другом языке, есть очень большая вероятность того, что с вами заговорят. Вас спросят, откуда вы, почему вы здесь, могут даже предложить показать вам окрестности или пригласить на ужин. Если вы спросите у албанца дорогу, он может даже предложить отвезти вас туда и будет настаивать на этом. Чуть не забыл об оплате. Если вы обедаете, ужинаете или просто пьете кофе с албанцами, не платите сами. Они будут очень обижены».
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