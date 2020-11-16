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Красота требует жертв



майя

Цивилизация майя создавала великие и прекрасные пирамиды, достигла больших высот в математике и астрономии, а стремление майя к красоте было столь сильно, что слова «Чтобы быть красивой, надо страдать», кажется, написаны про них. Дело в том, что майя практиковали косметическую стоматологию. Но не в смысле пломбу поставить или брекет надеть, а в смысле, сделать по-богатому

майя

Майя часто посещали дантиста, чтобы вставить в зубы… драгоценные камни

майя

Вероятно, эта процедура была невероятно болезненной, но майя массово шли на муки, чтобы быть стильными и , буквально, сиять улыбками

майя

майя


 


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