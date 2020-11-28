6 важных правил заморозки продуктов, которыми часто пренебрегают

1. Неподходящая посуда для хранения

Не любая емкость подходит для заморозки. /Фото: cosmo.kz

2. Неправильная организация морозильной камеры

Порядок важен и в морозильной камере. /Фото: cosmo.kz

3. Предварительное охлаждение еды

Подготовка перед замораживанием — важный этап сохранения полезных свойств продуктов. /Фото: sun9-35.userapi.com

4. Неправильный выбор еды для заморозки

Не любые продукты можно хранить в морозильной камере. /Фото: blog.liebherr.com

5. Заморозка большого количества

Не нужно замораживать и размораживать больше, чем нужно. /Фото: yamirecipes.com

6. Срок хранения замороженных продуктов

Хранить, нельзя просрочивать. /Фото: pbs.twimg.com