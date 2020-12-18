5 спонтанных идей, как сократить расходы на «кухонные» дела

Кухня - место священное. Именно там мы хотим получить что-то, что нас максимально порадует. Материал расскажет о том, как сэкономить на кухонных делах и при этом порадовать себя отличными и вкусными лакомствами.
1. Не выбрасывайте бесплатные пакетики из супермаркетов
Лайфхак.
Давайте вспомним анекдот. Миллионера спрашивают о том, как он разбогател, на что тот отвечает: «Я всегда приходил в супермаркет со своим пакетиком!» Бывшие в использование полиэтиленовые пакеты можно использовать на кухне и отлично экономить при этом. В процессе кропотливой готовки крайне неудобно раз за разом выбрасывать маленькие порции отходов в мусорное ведро, которое находится под мойкой. Если так поступать, вы скорее разведете еще больше грязи, которую впоследствии придется вычищать и вытирать. А вот если поставить небольшую пластиковую емкость и вложить в нее небольшой бывший уже в употреблении полиэтиленовый пакет, то получится вполне приличная дополнительная мусорная корзина. Экономия заключается в том, что не придется использовать пакеты для мусора, которые отнюдь не бесплатны, потому что в дело пойдут бывшие в употреблении пакетики от овощей, фруктов и других продуктов, которые предоставляются бесплатно в супермаркетах и магазинах.
2. Не спешите выбрасывать упаковку от сливочного масла
А вот оно что!
Британские шеф-повара советуют: никогда не выбрасывайте обертку от сливочного масла, так как это непозволительное расточительство. Ею будет очень удобно смазать антипригарную сковородку перед жаркой, грамотно и экономно распределив жир по всей поверхности.
3. Сэкономьте на приготовлении тирамису
Вот она, экономия! / Фото: minskxlebprom.all-gorod.ru
Совет для любителей побаловать себя разнообразными рецептами. Десерт тирамису стал очень популярным. Согласно канону, для него требуется сыр маскарпоне, а он весьма дорог. Его точно ничем не заменишь, если хочешь насладиться вкусом истинного тирамису. А что насчет печенья, которое является вторым важным ингредиентом? Канон требует палочек печенья савоярди, которые предварительно вымачиваются в крепком свежезаваренном кофе, а затем выкладываются в качестве основы под маскарпоне. Печенье савоярди стоит дорого и есть далеко не во всех магазинчиках за углом. Но решение есть! Савоярди – всего лишь бисквитное печенье, поэтому можно легко заменить его печеньем «Пятнашки», которое абсолютно идентично культовому савоярди, зато имеется в большинстве магазинов стран СНГ.
4. Делайте чизкейк на рикотте
Айда в СВЕТОФОР за рикоттой! / Фото: http://dnevnik-pensionerki.ru/мои-вкусные-находки-в-светофоре-искре
Еще один совет для любителей модных десертов. Итак, на очереди чизкейк. Согласно канону, чизкейк готовится из творожного сыра типа кремчиз. Но стоит он недешево ввиду своей высокой жирности. Решение снова есть! Замените его на рикотту. Современные блогеры из мира монетизированной кулинарии рекомендуют делать чизкейк именно на основе рикотты. По вкусу он неотличим от чизкейка на основе 70-процентного дорогого кремчиза, а вот экономия налицо. Кроме того, чизкейк на рикотте немного побережёт вашу фигуру.
5. Не спешите выбрасывать якобы пустую бутылку от средства для мытья посуды
Не всё пустое - пусто. / Фото: wikipedia.org
Теперь совет для бережливых. Когда заканчивается средство для мытья посуды, подавляющее большинство людей сразу же выбрасывают в мусорное ведро пустую емкость, так как из нее решительно более не капает ни йоты средства. Но есть совет. Если налить в нее 50 граммов воды из-под крана, то вы сможете мыть посуду еще 2-3 дня.
6. Не переплачивайте за средства для чистки чайников
Это - решение. / Фото: ozon.ru
Совет для педантов и любителей чистоты. Каждая хозяйка сталкивается с проблемой накипи внутри чайника из-за неидеальной воды из-под крана. В дискаунтерах бытовой химии вам наверняка предложат купить «невероятно дешевое» средство для очищения накипи внутри чайника эдак за два доллара. Не ведитесь на данный маркетинговый ход! Пачка лимонной кислоты стоит примерно 20 центов, зато очистит чайник куда лучше, достаточно просто прокипятить чайник с водой, в которую вы насыплете примерно одну десятую стандартной упаковки лимонной кислоты. Таким образом мы можем вести речь об экономии едва ли не в 20 раз.
7. Немного мятые помидоры превратите в шедевральное блюдо
Соус маринара. / Фото: anews.ru
Совет для тех, кто не привык выбрасывать в мусорное ведро хорошие продукты, которые всего лишь стали выглядеть чуть хуже их свежайших собратьев. Сейчас сезон томатов, и очень часто получается так, что урожай весьма обилен, а съесть все помидорчики просто не предоставляется возможности. Не все любят делать консервации, не все готовы есть томаты 5 раз на дню, чтобы спасти дачный урожай. Но решение есть! Не спешите выбрасывать помидоры с мягкой кожицей. Приготовьте обалденно вкусное блюдо, которое обожают в Италии. Это паста с соусом маринара. Приготовить соус очень просто. Нужно много помидоров, много лука и немного чеснока. Мелко нарезаете ставшие мягкими помидоры, добавляем нарезанный и пассированный лук. Затем тушим данную массу на очень медленном огне примерно 45 минут, можно час. Попозже добавляем чеснок, раздавленный тыльной стороной ладони или пластиковым ножом.
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