5 спонтанных идей, как сократить расходы на «кухонные» дела

1. Не выбрасывайте бесплатные пакетики из супермаркетов

Лайфхак.

2. Не спешите выбрасывать упаковку от сливочного масла

А вот оно что!

3. Сэкономьте на приготовлении тирамису

Вот она, экономия! / Фото: minskxlebprom.all-gorod.ru

4. Делайте чизкейк на рикотте

Айда в СВЕТОФОР за рикоттой! / Фото: http://dnevnik-pensionerki.ru/мои-вкусные-находки-в-светофоре-искре

5. Не спешите выбрасывать якобы пустую бутылку от средства для мытья посуды

Не всё пустое - пусто. / Фото: wikipedia.org

6. Не переплачивайте за средства для чистки чайников

Это - решение. / Фото: ozon.ru

7. Немного мятые помидоры превратите в шедевральное блюдо

Соус маринара. / Фото: anews.ru