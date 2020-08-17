20 мудрых мыслей царя Соломона о жизни
В истории есть человек, чье имя уже само по себе синоним мудрости. Это третий еврейский царь, легендарный правитель Соломон, который привел свое государство к наивысшему расцвету.
Мы собрали цитаты царя Соломона, в которых отразился опыт, проверенный тысячелетиями.
Всему свой час и время всякому делу под небесами: время родиться и время умирать. Время разрушать и время строить. Время разбрасывать камни и время складывать камни. Время молчать и время говорить.
И глупец, когда молчит, может показаться мудрым.
Обещал — исполни! Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Вдвоем быть лучше, чем одному, ибо, если упадут, друг друга поднимут, но горе, если один упадет, а, чтоб поднять его, нет другого, да и если двое лежат — тепло им, одному же как согреться?
Мудрая жена устраивает дом свой, а глупая разрушает его своими руками.
Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится.
Я увидел: нет большего блага, чем радоваться своим делам, ибо в этом и доля человека, — ибо кто его приведет посмотреть, что будет после?
Нет человека, властного над ветром, — и над смертным часом нет власти, и отпуска нет на войне, и не выручит нечестие нечестивца.
Кто хранит уста свои — тот бережет душу свою, а кто широко растворяет рот — тому беда.
Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.
Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти.
Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная.
Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются.
Главное — мудрость: приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум.
Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против ревности?
Кто находится между живыми, тому есть еще надежда.
Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи.
Полезнее мудрость, чем глупость, как полезнее свет, чем тьма. Но единая участь постигнет и мудрого, и глупого.
И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль.
Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными мудрость.
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