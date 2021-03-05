10 таинственно исчезнувших древних цивилизаций, о которых учёные спорят и сегодня

Они загадочно исчезли без следа. Массовые исчезновения - это вполне реальная и очень странная вещь, ведь большое количество людей иногда внезапно исчезают без следа и без видимой причины. Иногда самолет, полный пассажиров, улетает в ночь, и его больше никогда никто не видит, или в море внезапно появляется корабль-призрак, который дрейфует абсолютно без каких-либо признаков экипажа. Однако даже эти пугающие случаи ничто по сравнению с исчезновением целого общества. Целые цивилизации, города и империи исчезли, и сегодня археологи и исследователи часто пытаются проследить действия их жителей и выяснить, что же именно произошло. Интересно, что некоторые культуры в этом списке насчитывали сотни тысяч человек, прежде чем они бесследно исчезли.
1. Набатеи
Набатейская культура, существовавшая как минимум с 312 г. до н.э
Семиты - это люди, принадлежащие к определенной древней языковой группе, в которую входят арабы, аккадийцы, евреи и многие другие. Одной из этих групп была набатейская культура, существовавшая как минимум с 312 г. до н.э., поскольку в исторических записях упоминалось, что они подверглись нападению со стороны македонцев. Это древнее и забытое ныне царство охватывало территории современных Сирии, Аравии и Палестины, т. е. было довольно большим. Набатейская письменность со временем развилась в то, что ныне известно как современный арабский язык, но только недавно ученые смогли проследить ее эволюцию.
Набатеи создали разветвленные торговые пути, развили торговлю и стали чрезвычайно технологически развитой цивилизацией на то время. Их обширные водные системы помогли набатеям выжить в засушливом климате Аравии. После этой цивилизации остались массивные сооружения, которые строили в строгом соответствии с положением небесных тел, как это делали другие древние культуры (это лишний раз свидетельствует об инженерном гении данной культуры). К концу своей истории они были сильными союзниками могущественной Римской империи, но император Траян аннексировал царство в 105 - 106 годах нашей эры. После тех пор о набатеях не известно вообще ничего.
2. Культура Кловис
Культура Кловис.
Любой, кто когда-либо бывал в пустынях Нью-Мексико, может задаться вопросом: как здесь могла жить любая цивилизация могла жить там до появления кондиционеров. Но именно эта область, а также обширные территории в Северной и Южной Америке, были родиной одной из самых ранних американских цивилизаций, культуры Кловис, которая была названа в честь современного города Кловис в штате Нью-Мексико. Здесь было сделано редкое и важное археологическое открытие — ученые обнаружили множество оружия, обсидиановых изделий, костяных инструментов и молотков, которые были очень сложными для своего времени (9 050 — 8 800 г.г. до н.э.). Подобные инструменты и изделия также находили в большой части Северной Америки, а это означает, что данная культура была очень широко распространена. Тем не менее, она в конечном итоге просто полностью исчезла.
Было выдвинуто предположение, что огромные размеры цивилизации Кловис заставили эту культуру, подобно Риму, разделиться на более мелкие группы, которые в конечном итоге превратились в отдельные народности в разных местах, что сделало их предшественниками многих индейских культур. Это мнение подтверждается тем фактом, что гены Кловис были обнаружены в останках древних южноамериканских людей. Другие предполагают, что Кловис они в значительной степени зависели от охоты на мамонтов, который вымерли, или даже что на юго-западную часть Соединенных Штатов упала комета, которая уничтожила эту культуру.
3. Чатал-Хююк
Чатал-Хююк
Жители Чатал-Хююка были очень древней неолитической цивилизацией, которая, как предполагают ученые, тоже попросту «растворилась в воздухе». Они жили на территории современной Турции с 7 500 по 5 700 г.г. до н.э. в глинобитных домах, мало чем отличаясь от других ранних цивилизаций . Но эта культура отличалась чрезвычайно развитыми художественными способностями в отношении своей религии, создавая огромные фрески и большие святыни, которые сегодня поражают любителей искусства. Для пропитания люди Чатал-Хююк использовали в основном зерновые культуры. Исследователи продолжают узнавать новые факты об этой культуре каждый день, поэтому, возможно, скоро станет известно, что с ней произошло, но на данный момент есть просто пустые оболочки изумительных зданий и уникальных домов, которые кажутся заброшенными.
4. Рапа Нуи
Возможно, самой известной из исчезнувших культур являются люди Рапа-Нуи - коренные жители острова Пасхи. После них остались знаменитые статуи, которые, вероятно, видели все. Полинезийцы населяли остров, который сейчас принадлежит Чили, несмотря на то, что он удален от материка на 3500 километров. Из-за абсолютной удаленности острова, то, как появились на нем жители, является ничуть не меньшей загадкой по сравнению с тем, куда они исчезли. Причиной исчезновения может быть голод из-за чрезмерного потребления ресурсов. Разрушение экосистемы острова Пасхи крысами также может быть еще одной причиной. Многие ученые считают, что Рапа Нуи отправились на другой удаленный остров, находящийся в тысячах километров, чтобы основать новое поселение.
5. Минойцы
Уроженцы греческого острова Крит, минойцы были древней цивилизацией бронзового века, существовавшей между 3000 и 1000 до н.э., задолго до золотого века в Афинах и Александра Македонского. Минойцы были явно греческой культурой и предшественниками древней Греции, которая сегодня известна по всем учебникам истории. Минойцы также были очень языческой культурой, практиковали жертвоприношения животных, сжигание подношений, имели много различных культов и проводили дикие, оргиастические фестивали песен и танцев. В иероглифах древних египтян нашли упоминания о минойцах, а это значит, что они были довольно известны в древнем мире. У них были высококачественные технологии и впечатляющее искусство, но затем они просто исчезли. Основная теория предполагает, что минойцы были уничтожены извержением вулкана на острове Санторини около Крита. Известный греческий историк Геродот писал, что минойцы вымерли из-за эпидемий и болезней. Но это было предположение, поскольку Геродот писал через много веков после исчезновения этой народности.
6. Кукутень-Трипольская культура
Приблизительно между 5400 и 2700 годами до н.э. общество, известное как Кукутень-Трипольская культура, проживало на территории современных Молдовы, Румынии и Украины в Карпатах. Как ни странно, эта группа также исчезла с лица Земли. Это была ранняя цивилизация, которая занималась сельским хозяйством, использовала ирригацию, строила дома и создавала поселения в том время, когда люди только начинали делать подобное. У них была чрезвычайно развитая религия, а также Кукутень-Трипольская культура владела многими видами искусства, включая лепку, гончарное дело и многое другое.
До своего странного исчезновения при загадочных обстоятельствах эта культура расселилась на впечатляющей территории 350 000 квадратных километров и практиковала довольно странный образ жизни, даже для того времени. Местные люди создавали очень густонаселенные поселения, которые они... сжигали до основания и восстанавливали каждые 60–80 лет. Некоторые ученые выдвинули теорию, что именно так эти люди они чествовали своих мертвецов на каких-то массовых похоронных кремациях.
7. Анасази
После культуры анасази, проживавшей на североамериканском юго-западе, остались множество сооружений и артефактов. Возможно, суровый климат этих мест, изменение климата или лишения доступа к воде сделало условия непригодными для жизни, но факт заключается в том, что анасази также исчезли. Массивные сооружения, вырубленные в скалах, остались полностью заброшенными и были найдены в относительно нетронутом состоянии. Эти жилища идеально подходили для защиты от злоумышленников, поскольку они часто были многоэтажными, а вход был через окна, к которым вели лестницы.
Когда им грозило нападение, анасази могли попросту подняться в свои скальные дома, поднять лестницы и безнаказанно расстреливать врагов сверху. Многие индейские племена, а также некоторые ученые утверждают, что анасази на самом деле никогда не исчезали, просто их общество достигло «критической массы» и распалось на более мелкие группы (как древний Рим). Они считают, что некоторые племена, которые выжили и сегодня, являются прямыми потомками народа анасази.
8. Набта-Плайя
Древние люди Набта-Плайя, жившие в южной части современного Египта, были неолитической группой, существовавшей в этом районе примерно 11 000 - 6 000 лет назад. В основном они вели кочевой образ жизни, что было обычным явлением для этого региона в то время. Климат в данном месте способствовал тому, что сезоны изобилия чередовались с голодом из-за засухи. В конце концов, люди осели и заселили этот район, став настоящей цивилизацией. Изменения климата привели к тому, что регион стал пустынным, но это также сохранило некоторые артефакты Набтя-Плайя в течение тысяч лет. К примеру, был найден каменный круг, который соответствует положению звезд. Он служил местом жертвоприношений богам. В конце концов, эта цивилизация пришла в упадок и полностью исчезла.
9. Кхмерская империя
В отличие от остальных, кхмерская империя исчезла относительно недавно. Империя существовала с 802 по 1431 год в Юго-Восточной Азии на территориях современных Таиланда, Камбоджи, Лаоса и Вьетнама, и представляла собой смешанную культуру буддистов и индуистов, возникшую на протяжении столетий войн между ними. Кхмерская империя создала некоторые из самых удивительных храмов и памятников в Юго-Восточной Азии, многие из которых находятся в почти идеальном состоянии. Но, как и другие цивилизации в этом списке, кхмерская империя тоже пришла в упадок и исчезла. Некоторые считают, что тайцы медленно заселяли эти места, ассимилируясь с кхмерами (подобно германским племенам, постепенно проникавшим в западную половину Римской империи). Другие считают, что причиной является постоянная война, которая была для кхмеров ежедневной обыденностью. Третьи указали на возможные изменения погодных условий, которые лишили кхмеров доступа к дождевой воде, вызвав массовую миграцию. Но что произошло на самом деле, не знает никто.
10. Ольмеки
Ольмеки были первой крупной мезоамериканской цивилизацией, и их культура была столь же богатой, сколько странной и необычной. Они оставили после себя много сооружений и статуй, которые сохранились и поныне. Расцвета ольмеки достигли в 1 200 - 400 г.г. до н.э., и их общество было основано на священных религиозных обрядах, для которых они строили храмы, похожие на пирамиды. Как и полинезийцы на острове Пасхи, они также вырезали массивные каменные головы, некоторые из которых достигают 3 метров в высоту и весят 8 тонн. Поскольку очень многое об этой культуре, которая жила давно, затерялось во времени, ученые даже не знают, как эти люди себя называли, или на каком языке они говорили. «Ольмеки» - это термин, который ацтеки использовали для названия этой культуры спустя столетия после е исчезновения. Это слово примерно переводится как «резиновые люди». Еще более интересным является тот факт, что не осталось ни единого следа ольмеков, даже костей, только их артефакты. Некоторые полагают, что безумно влажный мезоамериканский климат разрушил даже кости. Об этих людях, их языке и культуре (помимо их искусства и артефактов) неизвестно ничего, включая то, почему они исчезли.
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