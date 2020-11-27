Как появился парфюм «Красная Москва», ставший символом достижений советской парфюмерии. 

На суд широкой общественности духи «Красная Москва» были вынесены в 1925 году, а за их созданием стояла парфюмерно-мыловаренная фабрика «Новая Заря». В свою очередь, фабрика эта появилась после революции, но возникла она на базе фабрики «Брокаръ и Ко» Генриха (Анри) Брокара. Он основал свою фабрику в 1864 году. Изначально на предприятии работало всего два человека, но уже спустя 8 лет открылся первый магазин.После кончины парфюмера в 1900-м году семейный бизнес возглавила супруга Анри Брокара Шарлотта и приглашенный французский парфюмер Август Мишель.Существуют две легенды об истории возникновения аромата «Красная Москва».Согласно одной из них, парфюмерная композиция была создана парфюмером фабрики Брокара для императрицы Александры Фёдоровны по случаю появления на свет наследника престола Алексея.Другая легенда говорит о том, что аромат с названием «Любимый букет императрицы» создавался к 300-летию дома Романовых и был преподнесён Александре Фёдоровне в 1913 году. За создание потрясающегося аромата, так приглянувшегося императрице, Генрих Брокар был удостоен звания «Поставщик двора его Императорского величества».Уже после революции 1917 года и создания фабрики «Новая Заря» Август-Мишель якобы просто воссоздал аромат, полюбившийся императрице.Однако парфюмерный эксперт Галина Анни утверждает, что ни доказательств, ни опровержения ни одной из легенд нет, хотя аромат «Любимый букет императрицы» до сих пор хранится в архивах фабрики «Новая Заря».Парфюмерный эксперт уверена в том, что даже если любая из легенд является правдой, полностью воссоздать композицию в 1924-1925 годах в Советском Союзе было попросту невозможно. Всё дело в том, что в то время в СССР просто не было всех тех душистых веществ, с которыми работала фабрика Брокара до революции. Часть из них за десять с лишним лет попросту вышла из оборота, часть однозначно была заменена. Но, безусловно, основной характер аромата удалось сохранить. В нём слышался фиалково-ирисовый аккорд, который подчёркивался гвоздикой, флердоранжем, илангом и бергамотом.Кстати, за основу была взята не совсем новая композиция. Она уже появлялась в аромате «L'Origan» в 1905 году и создателем её был Франсуа Коти. Позже основные нотки использовал в своём аромате «Сумерки», появившемся в 1912 году, Жак Герлен.Несмотря на то, что документальные свидетельства об идентичности «Любимого букета императрицы» и «Красной Москвы» отсутствуют, некоторые коллекционеры, в чьих коллекциях хранились оба аромата, утверждают, что легенда полностью правдива. И ароматы, несмотря на некоторые изменения, всё же очень похожи.Август Мишель вполне мог воспроизвести аромат. После революции, как известно, парфюмерная промышленность переживала далеко не самые лучшие свои времена. На фабриках в то время выпускались отнюдь не ароматы, а мыло, распределявшееся по карточкам.Именно в то время бывшие руководители фабрики Брокара отправились не куда-нибудь, а к самому Ленину. В качестве основного аргумента, почему нужно оставить парфюмерную фабрику, а не передавать её здание Гознаку, как планировалось, они привели тот факт, что в подвалах им удалось сохранить запасы сырья и эфирных масел.Во главе созданной парфюмерно-мыловаренной фабрики «Новая Заря» встала Евдокия Уварова, которая, к счастью, была не только пылкой революционеркой, но ещё и идейной вдохновительницей сохранения наследия Брокара. Она оставила работать на фабрике Августа Мишеля, который впоследствии сам обучал советских парфюмеров. Опять же, по счастливому стечению обстоятельств, французский парфюмер Август Мишель любил Россию. При наличии русской жены и каких-то проблем с документами, он не мог выехать из страны после революции. Он лично подготовил двух человек, которые впоследствии стали основателями советской парфюмерной школы – Павла Иванова и Алексея Погудина.В советское время участие Августа Мишеля в рождении аромата «Красная Москва» и в появлении советской парфюмерной школы нигде не упоминалось. Лишь в 1991 году, когда фабрику «Новая заря» возглавила Антонина Витковская, легенда о создании самого популярного в СССР аромата ушла в массы.Впрочем, в то время духи «Красная Москва» уже были совсем не в моде, на смену тяжелому цветочно-ориентальному аромату ещё в 1970-е стали приходить импортные. Правда, в основном духи попадали в Советский Союз в единичных экземплярах. Они были доступны, по сути, только правящей верхушке, да ещё тем, кто бывал в зарубежных командировках.Впрочем, «Красная Москва» для многих остаётся ноткой ностальгии по тому прошлому, когда этот аромат исходил от рук мамы…

Первые советские парфюмы появились сразу после революции. Так как с 19 века в России работали старинные французские парфюмерные фабрики, то и новое производство опиралось на этот опыт. Заложенные традиции сохранили достойный уровень качества, и очень быстро на суд гражданам СССР представили легендарные ароматы