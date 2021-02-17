Секретные места на карте, которые тщательно скрываются

Карты Google — одна из самых удивительных технологий, созданных в Силиконовой долине. Хотите полюбоваться на Эйфелеву башню, но денег на билет до Парижа как всегда нет? Без проблем, включайте подходящий саундтрек, приглушите свет и открывайте вкладку Google Maps: путешествие дешевое и сердитое, будто ваш начальник утром понедельника.







Но даже таким образом вам не удастся посмотреть весь мир. Откуда эти секретные места в проекте, который официально не является государственной разработкой? Что пытаются скрыть от нас сильные мира сего?







Секретный город

Военный аэропорт

Влиссинген

База ВВС Рамштейн

Вавилон

Национальный парк Тантауко

Здание Майкл Ааф