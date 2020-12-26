Почему автомобилисты со стажем стремятся брать моторное масло в литровых канистрах

Выбор моторного масла в наше время – не самая простая задача. Соискатели подходящего смазочного материала то и дело натыкаются на весьма сомнительные изделия. В результате подобных «приключений» автомобилисты получают новый горький и специфический опыт. Одним из результатов его приобретения является склонность опытных водителей брать в магазинах моторное масло исключительно в литровых канистрах. Почему?
Моторное масло следует менять регулярно. /Фото: importinfo.ru.
Наиболее популярными и широко распространенными канистрами с моторным маслом на автомобильном рынке являются конечно же 4-литровые емкости. Статистика, полученная в результате исследований отечественного и зарубежного рынка, показывает, что представительный процент продаж приходится именно на данный объем. Все потому, что многие люди стараются закупать смазочный материал с запасом, чтобы не сталкиваться с «ненужными проблемами» в будущем, а также чтобы не отвлекаться на поход в магазин лишний раз.
Выбор масла очень большой, однако брать большую канистру нет никакого смысла. /Фото: drive2.com.
Тем не менее, наиболее опытные водители предпочитают покупать моторное масло все-таки в 1-литровых бутылях. Делается это сразу по нескольким причинам. Первая и главная – это опасения нарваться на поддельный или контрафактный продукт, характеристики которого не будут отвечать норме или вовсе могут оказаться вредны и опасны для двигателя машины. В этом случае будет не так обидно избавляться от кота в мешке. Кроме того, поддельные масла и добавки чаще всего разливаются именно в 4-литровые емкости.
Чем меньше канистра, тем проще с ней работать. /Фото: autoset.by.
Вторая важная причина, по которой опытные автомобилисты отдают свое предпочтение именно литровым емкостям – это банальная экономия. Хотя моторное масло и нужно регулярно менять, а также доливать, делать подобное следует все-таки не так часто, чтобы затариваться объемом в 4 литра. Кроме того, продавцы и производители расходных материалов запускают всевозможные акции куда чаще именно в отношении емкостей с небольшим объемом.http://funhere.ru/?p=15886
Один литр - лучший объем. /Фото: fankia.ru.
Последняя, третья, но не менее важная причина выбора литровых бутылей заключается в удобстве использования. Орудовать здоровенной канистрой при проведении профилактических или ремонтных работ далеко не так комфортно. Кроме того, 1-литровая банка с маслом занимает гораздо меньше места в багажнике, что тоже играет не последнюю роль при выборе.
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