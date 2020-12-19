«Атомный» министр: сколько прожил Ефим Славский, получивший три смертельных дозы

От пастуха до комиссара
Ефим Павлович Славский родился в 1898 году в украинском селе Макеевка в крестьянской семье. Отец Славского отличался высоким ростом и богатырской силой. Ефим пошел в родителя. Впрочем, Славский-старший рано умер, а потому Ефиму пришлось начать свой трудовой путь в десятилетнем возрасте. По словам самого Славского, которые приведены в издании «Российская история в лицах», Владимира Фортунатова, он «пас скот помещиков да богатых хуторян, а зимой учился в церковно-приходской школе». Окончив три класса, Славский устроился на Макеевский завод, работал на шахте коногоном и рубщиком угля.
Когда в 1917 году грянула революция, у Славского за плечами был уже немалый рабочий стаж. Поэтому молодой человек долго не колебался, а сразу вступил в ряды большевиков и в Красную армию. Как утверждает Геннадий Гельфер, автор книги «Людям надо знать правду», в годы Гражданской войны Ефим Павлович сражался на юге Украины и в Крыму и сумел дослужиться до командира взвода Первой конной армии Семена Буденного.Окончив политкурсы, Славский некоторое время служил комиссаром полка, а после кавалерийской бригады. Когда служба подошла к концу, Ефим получил из рук самого Буденного наградную шашку с дарственной надписью.
Карьера «Ефима Великого»
Однако свою жизнь Ефим Славский решил посвятить вовсе не военному делу. В 1928 году он поступил, а в 1933 году окончил Московский институт цветных металлов и золота. Славского направили на работу в город Орджоникидзе, на завод «Электроцинк». Об этом факте упоминает в своей книге «Цветная металлургия в годы Великой Отечественной войны» Петр Ломако. Через несколько лет, преодолев все ступени карьерной лестницы, Ефим Павлович стал директором предприятия. В 1939 году Славского, как опытного руководителя, перевели на должность директора Днепропетровского алюминиевого завода. По словам Ефима Павловича, предыдущий директор был репрессирован, а заменить его из местных оказалось некем.
Именно за эвакуацию Днепропетровского завода во время Великой Отечественной войны Ефим Славский и получил свой первый орден Ленина. Впоследствии уже будучи в Свердловске Славский был удостоен еще двух аналогичных наград за увеличение производства алюминия с 20 тысяч тонн до 75. Однако в 1946 году Ефима Павловича снова перебросили – на этот раз, как указано в издании «Маршалы и генсеки», Николая Зеньковича, он был назначен заместителем начальника Первого главного управления при Совете Министров СССР, которое занималось атомным проектом. С этого момента жизнь Ефима Павловича Славского проходила исключительно под грифом «Совершенно секретно».
«Атомный» министр
Ефим Славский руководил атомной промышленностью почти 30 лет. За это время он не раз удостаивался Сталинских премий. Славский признавался, что гордится своей работой и тем, что внес вклад в создание ядерного щита. Ефим Павлович и в самом деле часто не жалел себя. Обладая богатырским здоровьем, он всегда первым рвался в опасные зоны. Как пишет Владимир Губарев в своей книге «А-бомба. От Сталина до Путина», впоследствии медики попытались установить, сколько же Славский «собрал рентген» за всю свою жизнь. Оказалось, что около полутора тысяч, а это соответствует трем смертельным дозам. Тем не менее Ефим Павлович их сдюжил и даже в преклонном возрасте по 15 километров бегал на лыжах.
Однако в 1980-х годах здоровье все же начало его подводить. Буквально за несколько месяцев до 30-летнего юбилея на посту атомного министра Ефима Славского попросили. Это случилось после Чернобыльской аварии, на место которой Ефим Павлович не раз выезжал, помогая ликвидаторам справиться с последствиями взрыва на энергоблоке. Через полгода Славского вызвали в ЦК КПСС и, по предположениям Геннадия Гельфера, намекнули на то, что пора уходить на пенсию. Несмотря на огромные дозы облучения, которые получил Славский в течение своей карьеры и отнюдь не легкую жизнь, он прожил в почетном звании персонального пенсионера Союзного значения еще 5 лет. «Ефим Великий», как его назвали коллеги, умер в 1991 году в возрасте 93 лет.
Юлия Попова
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