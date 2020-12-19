«Атомный» министр: сколько прожил Ефим Славский, получивший три смертельных дозы

От пастуха до комиссара

Ефим Павлович Славский родился в 1898 году в украинском селе Макеевка в крестьянской семье. Отец Славского отличался высоким ростом и богатырской силой. Ефим пошел в родителя. Впрочем, Славский-старший рано умер, а потому Ефиму пришлось начать свой трудовой путь в десятилетнем возрасте. По словам самого Славского, которые приведены в издании «Российская история в лицах», Владимира Фортунатова, он «пас скот помещиков да богатых хуторян, а зимой учился в церковно-приходской школе». Окончив три класса, Славский устроился на Макеевский завод, работал на шахте коногоном и рубщиком угля.

Когда в 1917 году грянула революция, у Славского за плечами был уже немалый рабочий стаж. Поэтому молодой человек долго не колебался, а сразу вступил в ряды большевиков и в Красную армию. Как утверждает Геннадий Гельфер, автор книги «Людям надо знать правду», в годы Гражданской войны Ефим Павлович сражался на юге Украины и в Крыму и сумел дослужиться до командира взвода Первой конной армии Семена Буденного.

Окончив политкурсы, Славский некоторое время служил комиссаром полка, а после кавалерийской бригады. Когда служба подошла к концу, Ефим получил из рук самого Буденного наградную шашку с дарственной надписью.