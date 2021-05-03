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Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Аспирант из Квинслендского университета Даниэль Ступин (Daniel Stoupin) неслучайно занимается изучением морской биологии. Дело в том, что он питает огромную любовь к подводному царству, населенному невероятными существами.

«Рассматривая разные простейшие организмы под микроскопом во время моих исследований и просто плавая в океане, я постоянно поражаюсь разнообразию и великолепию того мира, который не подвластен нашему глазу, – отмечает Даниэль. – Я, наверное, одержим морским миром и именно поэтому увлекся макрофотографией». Предлагаем Вам очередную подборку изображений Даниэля Ступина, на которых запечатлены кораллы Большого Барьерного рифа.

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

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Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

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