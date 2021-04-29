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Как готовят рыбу фугу

Рыба фугу имеет много других названий. Наиболее известное из них – рыба-шар. Ее также называют собака-рыбой, иглобрюхом и диодонтом. Водится фугу преимущественно в морях префектуры Ямагути.

Как готовят рыбу фугу

Блюдо из этой рыбы по праву считается самым опасным, так как в определенных частях тела фугу содержится яд нервно-паралитического действия – тетродотоксин. Яд шар-рыбы в 25 раз сильнее кураре и в 275 раз токсичнее цианидов. Всего 1 мл тетродото

Как готовят рыбу фугу

Следует отметить, что помимо яда иглобрюх содержит и очень полезные лекарственные элементы, и, прежде всего анальгетик тетрадоксин.

Приготовление фугу доверяется только самым лучшим поварам, прошедшим специальную подготовку и имеющим особую лицензию. При получении лицензии повар проходит экзамен – он не только должен приготовить фугу разными способами, и но и сам съесть все приготовленное. Кстати, считается, что повар, приготовивший фугу, в случае отравления клиента должен сделать себе харакири.

Разделка шар-рыбы требует филигранной точности и сноровки. Быстрыми ударами отделяются плавники, голова и вскрывается брюхо рыбы. Затем осторожно удаляются ядовитые внутренности. Рыбное филе нарезают тонкими, не толще бумажного листа кусочками и тщательно промывают под проточной водой.



Блюда из фугу весьма разнообразны. В приготовлении используются мясо, кожа, печень, плавники, икра и молоки рыбы.

Кусочки шар-рыбы подаются в определенной последовательности – начиная со спинки, в порядке приближения к брюшине. Чем кусок ближе к брюшине – тем он ядовитей. В обязанности повара, помимо приготовления рыбы, определение безопасной дозы для каждого гостя. Умелые повара оставляют ровно столько яда, сколько нужно для того, чтобы гости испытали состояние легкой наркологической эйфории. В этом состоянии у человека сначала парализуются все части тела, способность двигаться сохраняют только глаза. А через мгновение все оживает снова. Ради этих ощущений люди и идут на смертельный риск.

Одно из самых популярных блюд – «Фугусаши» (сашими из фугу). Из ломтиков сырой фугу выкладываются на блюде картины – бабочки, птицы, пейзажи. Рыбу едят, окуная ее в смесь уксусного соуса, мелко нарезанного лука, тертой редьки дайкон и красного перца.

Как готовят рыбу фугу

САМОЕ ВАЖНОЕ


Обработка рыбы перед приготовлением достаточно сложный процесс. Главное умение заключается в быстрой разделки рыбы не повреждая ее внутренние органы, в которых сосредоточен яд. Затем мясо рыбы промывают проточной водой и красиво сервируют на блюде. Цены на блюда из рыбы фугу находятся в диапазоне от 100 до 400 долларов. На сегодняшний день в любом крупном городе Японии вы сможете найти большое количество ресторанов предлагающих отведать «смертельно опасные» лакомства. Несмотря на статистику жертв от поедания этой загадочной рыбки, приобретая блюдо в дорогом, хорошо зарекомендовавшем себя ресторане риск отравится минимален. Но он всё-таки есть! Может быть именно это делает рыбу фугу столь популярной. Особым мастерством среди поваров, является умение оставить в рыбе совсем небольшое количество яда, который способен вызвать легкое наркотическое опьянение.

Как готовят рыбу фугу

Отравления


Если говорить об отравлениях, то по статистике около 50 японцев умирают каждый год от употребления фугу, хотя правильно сказать от неумения правильно приготовить эту рыбу. В основном жертвами становятся рыбаки, которые пытаются приготовить дома рыбу, случайно попавшую к ним в сети или слишком богатые самоуверенные люди, которые за дополнительное вознаграждение уговаривают поваров приготовить им самую нежную часть рыбы – печень фугу. В печени сосредотачивается максимальная концентрация яда и поедая печень, вы уже рискуете очень серьезно.

Как готовят рыбу фугу

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Как готовят рыбу фугу

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