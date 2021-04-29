Как готовят рыбу фугу

Рыба фугу имеет много других названий. Наиболее известное из них – рыба-шар. Ее также называют собака-рыбой, иглобрюхом и диодонтом. Водится фугу преимущественно в морях префектуры Ямагути.







Блюдо из этой рыбы по праву считается самым опасным, так как в определенных частях тела фугу содержится яд нервно-паралитического действия – тетродотоксин. Яд шар-рыбы в 25 раз сильнее кураре и в 275 раз токсичнее цианидов. Всего 1 мл тетродото







Следует отметить, что помимо яда иглобрюх содержит и очень полезные лекарственные элементы, и, прежде всего анальгетик тетрадоксин.



Приготовление фугу доверяется только самым лучшим поварам, прошедшим специальную подготовку и имеющим особую лицензию. При получении лицензии повар проходит экзамен – он не только должен приготовить фугу разными способами, и но и сам съесть все приготовленное. Кстати, считается, что повар, приготовивший фугу, в случае отравления клиента должен сделать себе харакири.



Разделка шар-рыбы требует филигранной точности и сноровки. Быстрыми ударами отделяются плавники, голова и вскрывается брюхо рыбы. Затем осторожно удаляются ядовитые внутренности. Рыбное филе нарезают тонкими, не толще бумажного листа кусочками и тщательно промывают под проточной водой.

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Отравления