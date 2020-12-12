Доступный способ очистить ванну со стойкими загрязнениями, не используя агрессивную химию

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой налета на ванной. Постепенно белоснежная поверхность теряет свой изначальный цвет и покрывается некрасивым желтым налетом. Ничего приятного в этом нет, да и внешний вид всего помещения тоже становится неприглядным.
Множество чистящих средств для ванной содержат абразивные вещества / Фото: zori102.rbsmi.ru
Сегодня существует множество средств из разной ценовой категории, позволяющих устранить неприятность, но можно поступить другим способом и не переживать, что абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, повредят эмаль, а значит появятся царапины.
1. Почему стенки ванной со временем желтеют
В процессе эксплуатации на стенках ванны образуется налет / Фото: krovati-i-divany.ru
После купания или принятия душа на стенках появляется налет, который не растворяется при взаимодействии с обычной водой. На них оседает грязь и примеси, содержащиеся в самой водопроводной воде, обладающей, в большинстве своем высокой жесткостью. Естественно, сантехника от этого сильно страдает.
Вторая причина – коррозия. Если в квартирах с современным ремонтом все трубы из пластика, то в старых домах во многих жилищах еще остались чугунные или из стали. Так как вода подается не под одним и тем же напором, а под разными, нередко из крана вместе с водой вытекает налет, осадок, ржавчина.
2. О каких способах чистки ванны лучше забыть
Акриловые ванны больше всего подвержены механическим повреждениям / Фото: fox-sound.ru
Для всех видов ванн абразивы являются серьезной угрозой, особенно это относится к акриловой сантехнике. Это пластиковый полимер, который слишком чувствителен к различного рода повреждениям механического типа. Грубые частички на таких изделиях оставляют микробороздки. Со временем покрытие становится тоньше, стирается, а потом и вообще исчезает.
Аналогичная ситуация наблюдается с ванными, покрытыми эмалью, хотя это покрытие прочнее, чем предыдущее. Но и эмаль спустя годы тоже истирается.
Перед использованием чистящих средств следует надеть защитные перчатки / Фото: mgorod.kz
Перед тем, как использовать чистящие средства, важно надеть хозяйственные перчатки, чтобы не пострадали кожные покровы рук. Кроме всего прочего в некоторой бытовой химии присутствует кислота, оказывающая крайне негативное влияние на открытые участки кожи.
Это относится и к суперспособу чистки ванны, о которой пойдет речь. Здесь тоже в основе лежит химическая реакция. Несмотря на то, что она достаточно слабая, осторожность лишней не будет.
3. Инструкция для недорогого, но эффективного метода чистки
Смешать необходимо соду с водой до консистенции однородной кашицы / Фото: ebestpicks.com
Для приготовления средства понадобится две столовых ложки пищевой соды. Туда добавляется небольшое количество воды и все размешивается. Лучше воду добавлять понемногу, чтобы в результате образовалась смесь, напоминающая по консистенции кашицу.
При помощи губки смесь ровным слоем наносится на поверхность ванны внутри. Предварительно рекомендуется стенки увлажнить. Все это оставляется минут на пять-шесть.
Содовая смесь удаляется раствором лимонной кислоты / Фото: evrookna-mos.ru
В чистой емкости с водой растворяется лимонная кислота. В данном растворе смачивается губка и ею же удаляется содовая смесь.
После окончания процедуры ванна становится белоснежная / Фото: news.myseldon.com
Процедура окончена. Очень быстро старая неприглядная ванна превращается в практически новое изделие, сияющее белизной.
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