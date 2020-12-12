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Доступный способ очистить ванну со стойкими загрязнениями, не используя агрессивную химию


Доступный способ очистить ванну со стойкими загрязнениями, не используя агрессивную химию

 

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой налета на ванной. Постепенно белоснежная поверхность теряет свой изначальный цвет и покрывается некрасивым желтым налетом. Ничего приятного в этом нет, да и внешний вид всего помещения тоже становится неприглядным.

 
Множество чистящих средств для ванной содержат абразивные вещества / Фото: zori102.rbsmi.ru

Множество чистящих средств для ванной содержат абразивные вещества / Фото: zori102.rbsmi.ru

 

Сегодня существует множество средств из разной ценовой категории, позволяющих устранить неприятность, но можно поступить другим способом и не переживать, что абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, повредят эмаль, а значит появятся царапины.

1. Почему стенки ванной со временем желтеют


В процессе эксплуатации на стенках ванны образуется налет / Фото: krovati-i-divany.ru

В процессе эксплуатации на стенках ванны образуется налет / Фото: krovati-i-divany.ru

 

После купания или принятия душа на стенках появляется налет, который не растворяется при взаимодействии с обычной водой. На них оседает грязь и примеси, содержащиеся в самой водопроводной воде, обладающей, в большинстве своем высокой жесткостью. Естественно, сантехника от этого сильно страдает.

Вторая причина – коррозия. Если в квартирах с современным ремонтом все трубы из пластика, то в старых домах во многих жилищах еще остались чугунные или из стали. Так как вода подается не под одним и тем же напором, а под разными, нередко из крана вместе с водой вытекает налет, осадок, ржавчина.

2. О каких способах чистки ванны лучше забыть


Акриловые ванны больше всего подвержены механическим повреждениям / Фото: fox-sound.ru

Акриловые ванны больше всего подвержены механическим повреждениям / Фото: fox-sound.ru

 

Для всех видов ванн абразивы являются серьезной угрозой, особенно это относится к акриловой сантехнике. Это пластиковый полимер, который слишком чувствителен к различного рода повреждениям механического типа. Грубые частички на таких изделиях оставляют микробороздки. Со временем покрытие становится тоньше, стирается, а потом и вообще исчезает.

Аналогичная ситуация наблюдается с ванными, покрытыми эмалью, хотя это покрытие прочнее, чем предыдущее. Но и эмаль спустя годы тоже истирается.
Перед использованием чистящих средств следует надеть защитные перчатки / Фото: mgorod.kz

Перед использованием чистящих средств следует надеть защитные перчатки / Фото: mgorod.kz

 

Перед тем, как использовать чистящие средства, важно надеть хозяйственные перчатки, чтобы не пострадали кожные покровы рук. Кроме всего прочего в некоторой бытовой химии присутствует кислота, оказывающая крайне негативное влияние на открытые участки кожи.

Это относится и к суперспособу чистки ванны, о которой пойдет речь. Здесь тоже в основе лежит химическая реакция. Несмотря на то, что она достаточно слабая, осторожность лишней не будет.

3. Инструкция для недорогого, но эффективного метода чистки


Смешать необходимо соду с водой до консистенции однородной кашицы / Фото: ebestpicks.com

Смешать необходимо соду с водой до консистенции однородной кашицы / Фото: ebestpicks.com

 

Для приготовления средства понадобится две столовых ложки пищевой соды. Туда добавляется небольшое количество воды и все размешивается. Лучше воду добавлять понемногу, чтобы в результате образовалась смесь, напоминающая по консистенции кашицу.

При помощи губки смесь ровным слоем наносится на поверхность ванны внутри. Предварительно рекомендуется стенки увлажнить. Все это оставляется минут на пять-шесть.
Содовая смесь удаляется раствором лимонной кислоты / Фото: evrookna-mos.ru

Содовая смесь удаляется раствором лимонной кислоты / Фото: evrookna-mos.ru

 

В чистой емкости с водой растворяется лимонная кислота. В данном растворе смачивается губка и ею же удаляется содовая смесь.
После окончания процедуры ванна становится белоснежная / Фото: news.myseldon.com

После окончания процедуры ванна становится белоснежная / Фото: news.myseldon.com

 

Процедура окончена. Очень быстро старая неприглядная ванна превращается в практически новое изделие, сияющее белизной.

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Доступный способ очистить ванну со стойкими загрязнениями, не используя агрессивную химию

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Доступный способ очистить ванну со стойкими загрязнениями, не используя агрессивную химиюПодписаться на мой Instagram
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