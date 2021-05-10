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Для чего моряки растягивали сети выше борта парусного корабля


Для чего моряки растягивали сети выше борта парусного корабля

Если посмотреть на рисунки парусных кораблей, а также рассмотреть фотографии тех немногих парусников, что просуществовали до эпохи фотоаппаратов, можно увидеть одну интересную деталь. На некоторых из них выше уровня борта натянута какая-то загадочная сетка. Совершенно очевидно, что лазить по ней не получится. Более того, подобное расположение сети скорее мешает, нежели помогает. Зачем же она такая нужна?

Те самые сети вдоль борта. |Фото: everipedia.org.

Те самые сети вдоль борта. |Фото: everipedia.org.

 

С тех самых времен, как появились первые корабли и морская торговля, в мире существовали пираты, морской бой и абордажи. На протяжении всей человеческой истории прогресс не стоял на месте. Торговые суда и военные корабли постоянно эволюционировали. Вплоть до начала XX века абордажный бой занимал важное место в морской войне, хотя с развитием пушечного вооружения его значение постоянно снижалось. Впрочем, современные пираты все еще «исповедуют» абордаж, правда у торговых судов в наши дни нет вообще никакого вооружения.
Придумали сети в начале Нового времени. ¦Художник: Patrick O'Brien

Придумали сети в начале Нового времени. ¦Художник: Patrick O'Brien

 

На любое действие в природе всегда рождается противодействие. Морское дело в этом отношении не исключение. На протяжении столетий люди пытались изобретать все более действенные средства защиты и наступления, в том числе и в вопросах палубного боя на судах.
К средним векам люди додумались ставить на борта кораблей высокие подымающиеся деревянные стенки, которые должны были защищать команду на палубе от лучного обстрела и мешать абордажным группам проникать на борт. Однако, у деревянных панелей был один серьезный недостаток – они затрудняли управление судном.
Последний раз активно использовались сети во время Гражданской войны в США. |Фото: forummg.info.

Последний раз активно использовались сети во время Гражданской войны в США. |Фото: forummg.info.

 

В итоге где-то к началу Нового времени моряки додумались до противоабордажного средства - сетей. Противоабордажные сети натягивались вдоль всей палубы. Как правило, поднимали их только в боевой обстановке. Все остальное время сети были опущены. Крепились и удерживались они при помощи системы тросов. Такая сеть не защищала людей на палубе от обстрела, зато не ухудшала ходовые качества судна и в тоже время существенно затрудняла проникновение на борт абордажных команд противника.

Просуществовали противоабордажные сети до начала XX века. Последний раз их активно использовали во время Гражданской войны в США. Причем там они натягивались не только на стремительно устаревающих парусных судах, но и на новомодных броненосцах.
Настоящие абордажи имели мало общего с тем, как их показывают в кино. ¦Фото: masyamba.ru.

Настоящие абордажи имели мало общего с тем, как их показывают в кино. ¦Фото: masyamba.ru.

 

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Для чего моряки растягивали сети выше борта парусного корабля

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