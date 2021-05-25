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Как правильно употреблять алкоголь

Как правильно употреблять алкоголь

Как наладить отношения со спиртными напитками и правильно их употреблять. Эксперты делятся свои советами.


1. Не употребляй более двух спиртных напитков в день, в противном случае речь будет идти уже о злоупотреблении алкоголем.

2. Устраивай себе отдых от спиртного. Причем это особенно важно делать, если человек привык пить, чтобы расслабиться.

3. Пей спиртное как можно медленнее. Выпитый за вечер один бокал сухого вина не принесёт никаких негативных последствий.

4. В перерывах между порциями алкоголя пей больше воды. Это избавит тебя от обезвоживания.

5. Старайся не пить с алкоголем газированных напитков. Содержащийся в них углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя в кровь.

6. Не употребляй с алкоголем сладости.

7. Старайся пить качественный спиртной продукт.

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