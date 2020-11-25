Как древние без особого труда передвигали валуны, с которыми не справляется спецтехника

Рукотворные выступы и отверстия в определенных местах, привели исследователей к разгадке тайны древних цивилизаций. | Фото: interesnosti.com/ allenatore.livejournal.com.

| Фото: balio.livejournal.com/ pikabu.ru. Не одну сотню лет исследователи пытались разгадать секреты подъема и доставки огромных валунов до места строительства.| Фото: balio.livejournal.com/ pikabu.ru.

Американская лаборатория «Matter Design Studio» в течение 5 лет пыталась воссоздать весь процесс подготовки камней к перемещению и кладке. | Фото: matterdesignstudio.com.

Балансировка центра тяжести, отверстия в нужном месте и специальная ручка помогут без труда справиться с камнем весом до 25 тонн. | Фото: viktorten.ru/ matterdesignstudio.com.

Подобные выступы и углубления на древних каменных сооружениях можно увидеть в разных уголках планеты. | Фото: lacabanamachupicchu.com/ interesnosti.com.

Этот фантастический храм из камня был построен в XV в. до нашей эры, используя лишь точный расчет, физическую силу и примитивный инструмент (Храм царицы Хатшепсут, Египет). | Фото: funart.pro/ ru.smarttravelapp.com.

Главное, правильно обработать камень и знать хитрости его перемещения. | Фото: matterdesignstudio.com.

Исследователи воспроизвели процесс «вечной кладки», для которой не требуются специальные скрепляющие растворы. | Фото: matterdesignstudio.com.

Ученые все-таки разгадали секреты перемещения больших камней и способы кладки стен/ укрепительных ограждений. | Фото: geniusofancientman.blogspot.com/ dopotopa.com.