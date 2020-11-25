Как древние без особого труда передвигали валуны, с которыми не справляется спецтехника

Понадобилось несколько тысячелетий, чтобы разгадать секрет строительства величественных храмов из огромных камней. Каких только предположений не выдвигали исследователи, строители и просто любители тайн, но все сводилось к помощи инопланетян, содействия богов, нечистой силы и т.д. На проверку реальной гипотезы американские ученые потратили целых 5 лет, но им все же удалось подтвердить ее экспериментальным путем. В итоге все оказалось намного проще и разумней, чем кажется.
Рукотворные выступы и отверстия в определенных местах, привели исследователей к разгадке тайны древних цивилизаций. | Фото: interesnosti.com/ allenatore.livejournal.com.
Любуясь величественными храмами и различными древними сооружениями, дошедшими до наших дней, каждый задается вопросом: «Как из огромных камней не имея спецтехники древние зодчие могли возводить подобные объекты?» При близком рассмотрении грандиозных строений становится понятно, что каждый каменный блок весит сотни килограммов, а то и по нескольку тонн. Вот тогда совсем теряешься в догадках, как удалось доставить их сюда и взгромоздить друг на друга.
Не одну сотню лет исследователи пытались разгадать секреты подъема и доставки огромных валунов до места строительства. | Фото: balio.livejournal.com/ pikabu.ru.
Сотни лет ученые, строители, специалисты в разных отраслях и просто любители-самоучки пытались разгадать секрет подобного творчества, но кроме нелепых теорий или фантастических предположений ничего вразумительного так никто и не выдал. Совсем недавно все-таки случилось чудо, и энтузиастам своего дела удалось найти реальное объяснение подобному мастерству, причем ничего сверхъестественного или магического в этой технологии не оказалось. Просто наши предки были довольно разумными и изобретательными людьми, которые с помощью знаний и примитивных орудий труда могли творить такие чудеса. И самое непостижимое, что до сих пор повторить манипуляции с огромными глыбами не удаются ни современным строителям, ни обработчикам природного камня.
Американская лаборатория «Matter Design Studio» в течение 5 лет пыталась воссоздать весь процесс подготовки камней к перемещению и кладке. | Фото: matterdesignstudio.com.
По сведениям редакции Novate.ru, на подтверждение своей версии современные ученые из кембриджской исследовательско-проектной лаборатории «Matter Design Studio» совместно со специалистами из других научных центров и строительных организаций потратили целых 5 лет(!) упорного труда. И это с учетом того, что к услугам коллектива исследователей была и цифровая техника, и огромный багаж знаний, и новейшие технологии, и всевозможные изобретения.
Балансировка центра тяжести, отверстия в нужном месте и специальная ручка помогут без труда справиться с камнем весом до 25 тонн. | Фото: viktorten.ru/ matterdesignstudio.com.
Подобные выступы и углубления на древних каменных сооружениях можно увидеть в разных уголках планеты. | Фото: lacabanamachupicchu.com/ interesnosti.com.
А если учесть, что в те времена кроме грубой силы, выносливости и примитивных орудий труда у строителей ничего не было, то еще больше восхищает их умение. Бесспорно, чтобы обтесать огромный камень соответствующей формы, да еще и сделать в нужных местах выступы или углубления, требовались и большая физическая сила, и знания, и очень много времени. Особенно сложно было сбалансировать центр тяжести, ведь все это делалось вручную и интуитивно.
Этот фантастический храм из камня был построен в XV в. до нашей эры, используя лишь точный расчет, физическую силу и примитивный инструмент (Храм царицы Хатшепсут, Египет). | Фото: funart.pro/ ru.smarttravelapp.com.
По этой причине некоторые объекты строились десятилетиями и у рабочих было достаточно времени на различные эксперименты. Но это было оправдано, потому что тщательная и разумная подготовка каждого камня позволяла без больших физических усилий перемещать глыбы, иногда даже в труднодоступные места.
Главное, правильно обработать камень и знать хитрости его перемещения. | Фото: matterdesignstudio.com.
Естественно, современные «строители» из лаборатории не пытались делать подобные манипуляции на природных камнях и вручную. Для того чтобы воспроизвести подобный процесс, исследователи, опытным путем создавали «валуны», используя бетон разной плотности. Это делалось для правильной балансировки центра тяжести той или иной детали. Также с помощью цифровых технологий и тщательных математических расчетов, определяли точное расположение отверстий и выступов.
Исследователи воспроизвели процесс «вечной кладки», для которой не требуются специальные скрепляющие растворы. | Фото: matterdesignstudio.com.
Со временем им удалось воссоздать весь процесс обработки «камней» и провести эксперимент с перекатыванием тяжелых бетонных элементов. Как оказалось, даже огромные детали с весом в 25 тонн смогут перекатить всего 1-2 человека используя специальные ручки, которые вставляются в подготовленные углубления.
Ученые все-таки разгадали секреты перемещения больших камней и способы кладки стен/ укрепительных ограждений. | Фото: geniusofancientman.blogspot.com/ dopotopa.com.
Познавательно: Исследовательская лаборатория «Matter Design Studio» (Кембридж) вместе с компанией CEMEX показала результат своих экспериментов на выставке TED, которая проходила в 2019 г. в Ванкувере. Именно там, мир увидел, как (предположительно) древние строители перемещали каменные глыбы на дальние расстояния. Всего несколько человек в специальном павильоне продемонстрировали весь процесс перекатки и установки в прочную стену бетонных валунов, хотя вес некоторых элементов достигал 25 тонн.
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