10 городов с ужасающим трафиком

Большинство из нас тратят определенную часть своей жизни просто на то, чтобы добраться из одной точки в другую. Мы встаем с утра и попадаем в пробку по дороге на работу, а вечером стоим в той же пробке, пытаясь добраться домой. Эта ситуация знакома каждому жителю большого города — и, к сожалению, меняться в лучшую сторону она не собирается. Перед вами — десятка мегаполисов, жители которых просто сходят с ума из-за постоянного трафика.
Буэнос-Айрес
Аргентина
10-е место
Буэнос-Айрес может быть лучшим в мире местом для шоппинга, ведь его улицы буквально затоплены модными бутиками. Однако, этот же город обладает наибольшими во всей стране проблемами с траффиком. ДТП случаются здесь постоянно, поскольку местные водители частенько просто игнорируют правила дорожного движения.
Гвадалахара
Мексика
9-е место
Увлекательная и красочная культура Гвадалахары является одним из предметов гордости страны. Местные жители предпочитают собственный транспорт общественному, что создает на далеко не совершенную систему дорог огромную нагрузку. Кроме того, в городе имеются определенные проблемы с количеством угарного газа: окружающие леса просто не в состоянии его переработать.
Бангкок
Таиланд
8-е место
Движение по улицам Бангкока — постоянная игра со смертью. Обилие юрких скутеров способно смутить даже опытного водителя, ну а новичкам сюда соваться вообще не стоит. Ситуацию только осложняет тропический климат: от жары плавится асфальт.
Рим
Италия
7-е место
Священный город наводнен туристами в любое время года. Не стоит недооценивать и количество паломников, стекающихся сюда поклонится Папе. Согласно отчету за 2015 год, Рим стал одним из самых опасных городов мира по дорожно-транспортным происшествиям. Основным источником проблем остаются мотоциклисты, коих здесь очень много.
Москва
Россия
6-е место
Москва по праву занимает в нашем списке гордое шестое место. Трафик здесь настолько ужасен, что жители вынуждены тратить не один час на дорогу к работе. Ситуация осложняется зимой: заваленные снегом трассы — не лучшее место для скоростных гонок.
Санкт-Петербург
Россия
5-е место
Самый красивый город нашей страны также имеет вопиющие дорожные проблемы. Трафик Санкт-Петербурга вполне сравним с московским, зимой же ситуация еще хуже — благодаря более низким температурам, дороги города постоянно покрывает наледь.
Сурабая
Индонезия
4-е место
Отсутствие модернизированных систем дорожного транспорта превращает трассы этого города в настоящий ад для невротика. Передвижение со скоростью в несколько км/ч — обычное дело. Пешеходы же, ничтоже сумняшеся, выходят путешествовать прямо на дорогу. Лавируя между машин, они только осложняют и без того непростую ситуацию.
Мехико
Мексика
3-е место
20 миллионов жителей и 7 миллионов автомобилей: трафик просто стал неотъемлемой частью Мехико. Растущее с каждым годом количество личных машин грозит, в скором времени, парализовать город напрочь. Озабоченные этим власти уже анонсировали открытие первой ветки метрополитена — быть может, проблему еще удастся решить.
Стамбул
Турция
2-е место
Большую часть проблем на дорогах создает темперамент местных водителей. Нельзя игнорировать и огромное количество частного автотранспорта: обзавестись своей машиной здесь считается признаком хорошего тона. Надо ли говорить, насколько сложно бывает добраться с работы домой в час пик!
Джакарта
Индонезия
1-е место
Джакарта вот уже второй год подряд становится обладателем приза «самый загруженный город мира». Тридцать (!) миллионов жителей ежедневно изнывают под давлением собственных автомобилей. Ситуацию осложняет не до конца продуманная инфраструктура дорог, из-за которой пробки собираются в самых ключевых местах города.
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