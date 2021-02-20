Почему в СССР так и не открыли гостиницу, которая должна была вращаться вокруг своей оси

Известная недостроенная гостиница под названием Аманауз, расположенная в поселке Домбай, пользуется огромной популярностью среди туристов. Она была возведена на горнолыжном курорте в 1985 г. Правда, ее так и не достроили. С тех пор прошло тридцать пять лет, но интерес к ней у всех приезжающих сюда сохранился до наших дней.
1. Аманауз – исторические факты
Гостиница была практически достроена, оставалось только доделать косметический ремонт / Фото: drive2.com
Несостоявшаяся гостиница не совсем недострой. По сути своей она была полностью достроена за исключением некоторых моментов, только в эксплуатацию ее не ввели. Практически все строительные работы закончили. Не сделали только косметический ремонт, хотя и штукатурка, и окна с дверями были. Конечно, по прошествии столь большого промежутка времени, некоторые из них выбили, но в целом о внешнем виде несостоявшейся гостиницы можно сделать определенные выводы.
Строительство объекта было начато в 1980-1981 годах / Фото: roschupka.ru
Строительные работы были начаты в 1980-1981 гг. В эти годы в СССР Домбай являлся практически центром для туристов-альпинистов, куда съезжались люди со всего огромнейшего государства. Тогда строились в этой местности и другие сооружения, комплексы, благополучно дожившие до нашего времени, которые продолжают функционировать.
На территории гостиницы «Амануз» планировалось открытие культурно-развлекательного комплекса / Фото: yandex.ua
Что касается «Амануза», название взято от названия одноименной горной речки и ущелья, находящихся вблизи, то это здание должно было быть гостиницей, рассчитанной на 630 мест, в которой планировали открыть культурно-развлекательный комплекс. По плану кроме номеров для постояльцев здесь предусмотрены кафе, кинозал, концертный зал, а также другие инфраструктурные и развлекательные объекты.
Необычайно красивая для тех времен архитектура здания поражает воображение / Фото: yandex.ua
Что касается архитектуры, то это «советский модернизм», совмещенный с так называемой «органической архитектурой». Здесь прекрасно соседствуют дерево и бетон. Балконы достаточно просторные, оформленные в стиле кабин фуникулера. Они одновременно выполняют роль отдельных жилых помещений и террас. Но если смотреть со стороны, то конструкцию можно сравнить с пчелиным ульем, а балконы с сотами.http://funhere.ru/?p=16452
Конструкцию можно сравнить с пчелиным ульем, а балконы - с сотами / Фото: yandex.com
2. Почему забросили гостиницу – версии местных жителей
Почему здание так и не ввели в эксплуатацию, осталось загадкой / Фото: photo.boltai.com
Необычное здание имеет восемнадцать этажей. Оно было практически полностью готово к сдаче за исключением завершающих деталей, но неожиданно его забросили. Почему произошло все именно так, неизвестно. В тот период у страны с финансированием было все хорошо, да и в большинстве своем, такие масштабные проекты реализовывались. И о развале Союза пока еще речь не шла.
Версия о трещине в фундаменте строения так и не подтвердилась / Фото: yandex.ua
Некоторые люди предположили, что стройка прекратилась в связи с трещиной в фундаменте, но эта версия не доказана. По логике вещей здание нужно бы было сносить, но оно отлично стоит. К тому же, каркас здания сделан из железобетона, а стоит оно на бетонных мощных опорах. Все строительство осуществлялось согласно ГОСТам и устойчиво к оползням, а также землетрясению вплоть до девяти баллов.
В 1993 году недостроенная гостиница «Аманауз» была включена список объектов, подлежащих дальнейшему строительству / Фото: stav26.livejournal.com
Также 12.05.1993 г. было подписано правительственное Постановление № 449. В документе «Аманауз» включен в список приоритетных объектов, которые подлежат к дальнейшему строительству, а также реконструкции в начале девяностых прошлого столетия (1993-94 гг.). Если бы были серьезные нарушения в конструкции или другие проблемы, в этот список сооружение уж точно не попало бы.
Вероятно, задуманный архитекторами вращающийся механизм гостиницы не был реализован, поэтому проект заморозили / Фото: stav26.livejournal.com
Местные рассказывают и еще одну историю, касающуюся так и не открывшейся гостиницы. По задумке она должна была вращаться вокруг собственной оси по направлению движения солнца. В этом случае, если считать информацию правдоподобной, можно сделать предположение, что такой чудо-механизм советским спецам не удалось разработать и создать. Поэтому и строительство заморозили, до будущих лучших времен, когда можно будет реализовать смелую задумку.
На территорию гостиницы вход свободный, здесь даже можно поставить автомобиль / Фото: yandex.ru
Кто является хозяином этого объекта сейчас, точно не известно. Но здание стоит, и пройти к нему можно вполне беспрепятственно, а именно на его территорию. Постояльцы расположенных по соседству гостиниц здесь даже автомобили оставляют. Что касается входа в само здание, то он закрыт металлической решеткой с замком на цепи.
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