Актеры фильма «Семейка Аддамс» тогда и сейчас

В 90-х годах фильм «Семейка Аддамс» был настоящим хитом, поэтому трудно найти тех, кто бы не слышал об этом фильме. С тех пор вышло множество приемных сериалов и мультсериалов, но образы любимых героев, сыгранных актёрами в фильме 1991 года, навсегда осел в наших головах.



С момента выхода фильма на большие экраны прошло уже 25 лет, и не трудно догадаться, что актёры с тех пор очень сильно изменились (а кое-кто и вовсе не дожил). Далее предлагаем вам не только предаться ностальгии и узнать, как главный актёрский состав выглядит сегодня, но и узнать, что с ними всеми стало.



Мортиша Аддамс — Анжелика Хьюстон

Пагсли Аддамс — Джимми Уоркмэн

Венсди Аддамс — Кристина Риччи

Дядя Фестер — Кристофер Ллойд

Дебби — Джоан Кьюсак

Бабушка — Джудит Малина

Бабушка продолжения фильма «Ценности семейки Аддамс» — Кэрол Кейн

Ларч — Карел Стрёйкен

Пуберт Аддамс — Кейтлин и Кристен Хоппер

Девочка-скаут — Мерседес Макнаб

Джоэл Гликер — Дэвид Крамхольц

Гомес Аддамс — Рауль Хулиа