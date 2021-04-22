Актеры фильма «Семейка Аддамс» тогда и сейчас

В 90-х годах фильм «Семейка Аддамс» был настоящим хитом, поэтому трудно найти тех, кто бы не слышал об этом фильме. С тех пор вышло множество приемных сериалов и мультсериалов, но образы любимых героев, сыгранных актёрами в фильме 1991 года, навсегда осел в наших головах.
С момента выхода фильма на большие экраны прошло уже 25 лет, и не трудно догадаться, что актёры с тех пор очень сильно изменились (а кое-кто и вовсе не дожил). Далее предлагаем вам не только предаться ностальгии и узнать, как главный актёрский состав выглядит сегодня, но и узнать, что с ними всеми стало.
Мортиша Аддамс — Анжелика Хьюстон
Актриса продолжает сниматься до сих пор. На данный момент принимает участие в съемках в сериала «Очевидное».
Пагсли Аддамс — Джимми Уоркмэн
Джимми ушёл из Голливуда в 2000 году.
Венсди Аддамс — Кристина Риччи
Ну о чём тут можно писать, Кристина Риччи настоящая звезда, которая после съемок «Аддамсов» приняла участие в съемках десятков фильмов и сериалов, в некоторых из которых она исполнила главные роли.
Дядя Фестер — Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд был иконой Голливуда задолго до съемок «Семейки Аддамс». Несмотря на то, что ему удалось идеально отобразить жуткое очарование дядюшки Фестера, он навсегда запомнится нам как Док Браун из «Назад в будущее».
Дебби — Джоан Кьюсак
Джоан сыграла горячую и слегка ненормальную девушку, которой был одержим дядя Фестер. Недавно она сыграла похожую роль в популярном сериале «Бесстыдники».
Бабушка — Джудит Малина
К сожалению, Джудит скончалась в апреле 2015 года.
Бабушка продолжения фильма «Ценности семейки Аддамс» — Кэрол Кейн
Многие даже не догадываются о том, что бабулю Аддамсов играли две разные актрисы. Кэрол продолжает успешно сниматься, и последней её ролью на данный момент является роль в сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт».
Ларч — Карел Стрёйкен
Из-за своей нестандартной внешности актёр был довольно востребован, однако последний фильм с его участием вышел в 2008 году.
Пуберт Аддамс — Кейтлин и Кристен Хоппер
Возможно вы сейчас будете удивлены, но младенца с усами сыграли сестры-близнецы. Сейчас сёстры без усов и не имеют никакого отношения к Голливуду.
Девочка-скаут — Мерседес Макнаб
У неё была не большая роль в «Семейке Аддамсов» 1991 года, но её хватило, чтобы зрителям запомнилась девочка. Мерседес продолжает сниматься, хотя блокбастеров среди фильмов с её участием вы не найдете.
Джоэл Гликер — Дэвид Крамхольц
Карьера Дэвида сложилась одним из наилучших образов, сейчас он актёр сериалов и кино, сыгравший главную роль в сериале «4исла».
Гомес Аддамс — Рауль Хулиа
К превеликому сожалению, этот замечательный актёр скончался в 1994 году от рака желудка.
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