Облом мошенников с Авито

Произошло это летом. пришёл я в Сбер на Бабушкина-он на фото положить денег на карту. Стою, жду. У банкомата в предбаннике суетятся два пенсионера-муж и жена, причём дед трепется по телефону а другой рукой тычет куда то в кнопки.
Проходит 5 минут, 10 минут-а он всё ковыряется.
И тут до меня доходит что его весьма профессионально держат на телефоне.
Я подхожу спрашиваю в чём дело.
Его жена говорит что они разместили объявление на Авито о сдаче квартиры и им позвонил человек который представился военнослужащим и сейчас он вносит предоплату.
Я говорю-так пусть он вносит, вам на карту придут деньги-вы то зачем нужны у банкомата?
Вас 100% разводят.
Пенсионеры попались довольно дубовые но тут и дед засомневался и говорит в трубку:-А мне говорят что вы нас разводите.
Да, кстати, за мной уже собралась нехилая такая очередь и я убедил деда нажать Cancel и вынуть карту.
Я прошу дать мне поговорить с "квартирантом" и после недолгих препирательств они дают трубку мне.
Тот несёт лютую дичь о том что Министерство Обороны оплачивает ему квартиру на длительный срок и он должен был перевести залог 20 000 деду но случайно нажал 2 раза и перевёл 40 000 и просит вернуть ему 20 000 обратно.
Дед рядом радостно вопит-вот смска о зачислении 40 000, всё по честному.
Я вешаю трубку и пытаюсь ему объяснить что она наверняка поддельная, вы зайдите в личный кабинет и проверьте поступили ли деньги.
А тот не может так как мошенник названивает и не даёт зайти в Сбербанк-онлайн.
Ну худо-бедно зашли мы и тут я вижу что он таки начал проникаться ко мне доверием)
-Мать, говорит,-а у меня как было 30 000 на карте так и лежит-ничего не пришло, а должно бы быть 70 000.
Я ему объясняю что сейчас он бы перевёл мошеннику 20 000 из за поддельной смски и что нужно всегда проверять пришли ли деньги на счёт.
А мошенник всё названивает-и когда я снял трубку и поставил телефон на громкую связь мы пообщались ещё с полминуты, тот понял что разоблачён и злобно так заявляет:-За то что вы такие ушлые я снял все деньги с их сберегательного счёта.
Бабка побледнела-поверила, но тут дед говорит-а у нас нет счетов, только карта.
В итоге тот швырнул трубку.
С меня реально начал градом лить пот так как очень много сил ушло на то чтобы убедить людей что их разводят.
Я ведь реально еле оттащил их от банкомата.
С огромным трудом заставил их дать мне трубку и проверить баланс-было видно что они боятся при мне заходить в приложение.
В общем они сказали спасибо и ушли.
В общей сложности проторчал я там минут 40 а деньги так и не положил.
Забыл)
©ziogaelis
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