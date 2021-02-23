Облом мошенников с Авито

Проходит 5 минут, 10 минут-а он всё ковыряется.

И тут до меня доходит что его весьма профессионально держат на телефоне.

Я подхожу спрашиваю в чём дело.

Его жена говорит что они разместили объявление на Авито о сдаче квартиры и им позвонил человек который представился военнослужащим и сейчас он вносит предоплату.

Я говорю-так пусть он вносит, вам на карту придут деньги-вы то зачем нужны у банкомата?

Вас 100% разводят.

Пенсионеры попались довольно дубовые но тут и дед засомневался и говорит в трубку:-А мне говорят что вы нас разводите.

Да, кстати, за мной уже собралась нехилая такая очередь и я убедил деда нажать Cancel и вынуть карту.

Я прошу дать мне поговорить с "квартирантом" и после недолгих препирательств они дают трубку мне.

Тот несёт лютую дичь о том что Министерство Обороны оплачивает ему квартиру на длительный срок и он должен был перевести залог 20 000 деду но случайно нажал 2 раза и перевёл 40 000 и просит вернуть ему 20 000 обратно.

Дед рядом радостно вопит-вот смска о зачислении 40 000, всё по честному.

Я вешаю трубку и пытаюсь ему объяснить что она наверняка поддельная, вы зайдите в личный кабинет и проверьте поступили ли деньги.

А тот не может так как мошенник названивает и не даёт зайти в Сбербанк-онлайн.

Ну худо-бедно зашли мы и тут я вижу что он таки начал проникаться ко мне доверием)

-Мать, говорит,-а у меня как было 30 000 на карте так и лежит-ничего не пришло, а должно бы быть 70 000.

Я ему объясняю что сейчас он бы перевёл мошеннику 20 000 из за поддельной смски и что нужно всегда проверять пришли ли деньги на счёт.

А мошенник всё названивает-и когда я снял трубку и поставил телефон на громкую связь мы пообщались ещё с полминуты, тот понял что разоблачён и злобно так заявляет:-За то что вы такие ушлые я снял все деньги с их сберегательного счёта.

Бабка побледнела-поверила, но тут дед говорит-а у нас нет счетов, только карта.

В итоге тот швырнул трубку.

С меня реально начал градом лить пот так как очень много сил ушло на то чтобы убедить людей что их разводят.

Я ведь реально еле оттащил их от банкомата.

С огромным трудом заставил их дать мне трубку и проверить баланс-было видно что они боятся при мне заходить в приложение.

В общем они сказали спасибо и ушли.

В общей сложности проторчал я там минут 40 а деньги так и не положил.

Забыл)

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