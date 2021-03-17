Дизайн маленького сада: советы по благоустройству

Если у Вас маленький сад и Вы думаете над его дизайном, то Вам могут пригодиться наши советы и идеи по благоустройству. В Вашем саду обязательно должно быть много цветов, овощей, трав в разных сочетаниях. Используйте преимущественно многолетние растения, хотя однолетние обычно более цветущие, особенно, если они декорируют решётки или беседки. У Вас может получиться чудесный сад в английском стиле.

Первым делом оцените то, что уже есть в вашем саду:

Что растёт в Вашем саду?

Сколько лет Вашим растениям и деревьям?

Где располагаются тенистые места и как движется солнце?

Ветер?

Насколько жарко летом?

Бывают ли в Вашем регионе сильные морозы?

Всё это очень важно при планировке сада.

Почва должна быть проверена с помощью рН комплекса. Большинство растений лучше всего себя чувствуют в немного кислой почве, следовательно, если Ваша почва слишком кислая или наоборот щелочная, то следует довести ее до рН около 6,9. Тем не менее, некоторые растения, например азалия и помидоры любят кислую среду. Так же важно оценить насколько хороший дренаж имеет почва.

Составляем план:

Необходимо составить список цветов и растений и график посадки. Можно ознакомиться со специальной литературой, чтобы узнать какие растения дополняют друг друга и насколько они совместимы.

Учитывайте не только совместимость цветов, но и цвет листьев, а также стволов растений. На стадии планирования необходимо учесть все нюансы, тк на протяжении многих лет ваш случайных выбор или интуиция будут играть важную роль в ландшафтном дизайне вашего сада. В маленьком садике обязательно должны быть разные фигурки и скульптуры они добавят Вашему саду уюта, и в небольшом пространстве не останутся незамеченными.

Приступаем к реализации:

Цветы и растения можно приобрести в местном питомнике, он-лайн-магазине, или через каталоги. Посадку следует начинать с самых высоких растений и деревьев, постепенно подсаживая более мелкие. Все овощи и травы нуждаются в максимальном солнечном свете в течение большей части дня.

Но, есть и растения, который любят тень:

Хоста

Лилии

Колокольчики

Папоротник

Морозник

Гортензия

Растения, которым необходимо много солнечного цвета: