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Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Частный дом Planter Box, спроектированный архитектурным бюро Formzero, задуман как дом для пары пенсионеров, увлечённых выращивание продуктов питания. Таунхаус площадью 340 квадратных метров расположен в Куала-Лумпуре, Малайзия, и переосмысливает понятие современного тропического дома. Его каскадные бетонные блоки на каждом этаже позволяют выращивать более 40 видов съедобных растений, создаёт сильный визуальный контраст с окружающими зданиями. Первый бокс построен вокруг уже существующего жасминового дерева.

Внутренние пространства пропитаны сильным чувством гостеприимства и демонстрируют отношение владельца к жизни и сельскому хозяйству. Попадая внутрь дома, сразу ощущаются хорошая инсоляция и перекрёстная вентиляция, от входа можно визуально прочитать весь первый этаж, так как между передней и задней стенами здания находятся только стеклянные перегородки и окно. Проект дома предусматривает изготовленную на заказ ирригационную систему и позволяет супружеской паре постоянно улучшать систему орошения и посадки.

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

Городское сельское хозяйство в частном доме

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Городское сельское хозяйство в частном доме

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Городское сельское хозяйство в частном домеПодписаться на мой Instagram
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