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Как последняя правительница независимого Тироля превратилась в «Безобразную герцогиню»


Как последняя правительница независимого Тироля превратилась в «Безобразную герцогиню»

История Маргариты Маульташ может служить примером настоящего исторического «глухого телефона». В результате давности лет, неясности перевода старинных текстов и частично из-за простой ошибки за этой женщиной все более прочно закрепляется образ, ужасающий уродством, но привлекающий внутренней красотой и смелостью. Свои гениальные руки к этому приложили, кроме средневековых летописцев, Леонардо да Винчи, фламандский художник Квентин Массейс и писатель Лион Фейхтвангер, написавший в 1923 году исторический роман «Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ».

Маргарита Маульташ родилась в 1318 году и вынуждена была в полной мере испытать долю средневековой принцессы, которым порой выпадали нелегкие испытания. Отец Маргариты, Генрих Хорутанский, в 11 лет выдал девочку замуж. Молодому супругу, младшему сыну чешского короля Иоганну Генриху на тот момент едва исполнилось семь, поэтому семейная жизнь царственных отпрысков в первые годы протекала, вероятно, не слишком бурно. Однако уже через пять лет расстановка сил изменилась. После смерти отца Маргарита оказалась практически единственной наследницей части немецких земель, и из-за наследства разгорелась нешуточная борьба. Сейчас, через много столетий после объединения Германии в единое государство, эти «игры престолов» могут показаться не такими серьезными, но в те времена, когда закладывались основы современных политических карт, многие области претендовали на самостоятельность и ради этого порой проливалось много крови.
Благодаря поддержке народа и местного парламента, который хотел видеть над собой законную наследницу, Маргарита вскоре стала полновластной правительницей Тироля.
Маргарита, графиня Тироля и герцогиня Баварии. Портрет первой половины XVI века.

Маргарита, графиня Тироля и герцогиня Баварии. Портрет первой половины XVI века.

 

А еще через несколько лет 23-летняя Маргарита показала средневековому обществу такие чудеса эмансипации, которые для XIV века были просто удивительными. Она решила, что брак, заключенный в детстве, не устраивает ее и выгнала из страны законного супруга. То, как она это проделала, заслуживает особого внимания: женщина просто не пустила в замок мужа, вернувшегося с охоты. Иоганн Генрих не нашел пристанища в Тироле и вынужден был бежать в другие земли. После Маргарита объявила, что этот брак не был действительным, так как супруги не состояли в фактических брачных отношениях, и начала готовиться к новой свадьбе.

Дальше началась многолетняя тяжба, в которую оказались вовлечены многие высокие особы: император Священной Римской империи, который выдал за освободившуюся от уз правительницу Тироля своего сына, папа Римский, который посчитал такое отношение к царственным бракам, мягко говоря, несерьезным, и родственники первого мужа, которые, по понятным причинам, поддержали в этом вопросе папу. В результате долгих и сложных политических игр, которые иногда перерастали в вооруженные конфликты, Маргарита все-таки потеряла Тироль, который после этого перестал быть независимым государством и был включен в состав Австрийской монархии. Остаток жизни Маргарита провела при австрийском дворе и в 1369 году в возрасте пятидесяти одного года скончалась в Вене.

Остается открытым вопрос, была ли эта смелая женщина, боровшаяся за свою судьбу, действительно так безобразна, как это принято считать. Единственное ее прижизненное изображение сохранилось на личной печати. На нем виден силуэт стройной женщины, но черты лица различить сложно. Современник, хронист Иоганна фон Винтертура, даже наоборот, описывал Маргариту как очень красивую женщину, поэтому никаких точных свидетельств о ее безобразии у историков нет. Скорее всего, данное мнение родилось из-за прозвища «Маульташ» (Губастая). Вообще это слово означает популярное в Германии блюдо, напоминающее пельмени. По одной из версий, герцогиню так начали называть из-за несколько отвисшей нижней губы, но подтверждений этим выводам тоже нет никаких. Исследователи считают, что данную особенность лица на более поздних портретах бедняжке начали подрисовывать как раз из-за прозвища. И, кстати, в различных интерпретациях, это же слово в средневековье могло означать и «порочную женщину», хотя подобная кулинарно-нравственная связь не очень ясна. Да и само прозвище можно встретить только в хрониках, написанных в последние годы жизни бывшей правительницы у тех авторов, которые отрицательно относились к ней из-за скандала с двумя мужьями.
Гротескный рисунок, приписываемый Леонардо да Винчи (1480-1510 гг. )

Гротескный рисунок, приписываемый Леонардо да Винчи (1480-1510 гг. )

 

Через сто с лишним лет после смерти этой яркой исторической личности Леонардо да Винчи нарисовал набросок ужасно уродливой старухи, которую считают первой работой в стиле гротеск. Скорее всего, гениальный художник таким образом просто экспериментировал с понятием красоты. По мнению специалистов, Леонардо изучал гармонию человеческого лица, идя от противного. Подобный метод систематического отступления от правил соответствует экспериментам по деформации в книге Дюрера «Эскизы пропорции». В результате получился портрет морщинистой кокетки, который сегодня считают первой в мире карикатурой, высмеивающей, возможно, не конкретного человека, но саму красоту.

Еще через несколько лет фламандец Квентин Массейс на основе этого наброска создал картину «Безобразная герцогиня». Современников на ней должно было смешить все: морщинистая грудь, подчеркнутая корсажем, не соответствующий времени головной убор – подобные чепцы носили на 50 лет раньше, свежий бутон в увядшей руке – для человека тех времен этот символ был неприкрытой насмешкой. Есть мнение, что и Леонардо, и Массейс использовали не дошедшую до нас более раннюю работу третьего автора, но в принципе это не так уж и важно, ни один из них не рисовал Маргариту Маульташ, которую они не могли видеть, а возможно, что даже о ней и не слышали.
Герцогиня в иллюстрациях к «Алисе в стране чудес» ДжонаТэнниела тоже создана под влиянием портрета «Безобразная герцогиня»

Герцогиня в иллюстрациях к «Алисе в стране чудес» ДжонаТэнниела тоже создана под влиянием портрета «Безобразная герцогиня»

 

То, что на данном полотне изображена именно эта женщина, придумали только в XVIII веке. Такая подпись появляется под гравюрой, созданной на основе картины в 1777 году. А в начале XX века итальянский фотограф решил использовать это изображение в качестве темы для открыток. В результате портрет «Гадкой герцогини Маргарет Маульташ» стал известен на весь мир именно под этим названием. И вот, в 1923 году Лион Фейхтвангер в своем знаменитом историческом романе так описывает молодую Маргариту:

«Она казалась старше своих двенадцати лет. На коренастом теле с короткими конечностями сидела большая уродливая голова. Правда, лоб был ясный, чистый, и глаза — умные, живые, испытующие, проницательные; но под маленьким приплюснутым носом рот по-обезьяньи выдавался вперед, с огромными челюстями и словно вздутой нижней губой. Волосы медного цвета были жесткие, прямые, без блеска, кожа — известково-серая, тусклая, дряблая.»

В романе главная героиня предстает перед нами умной, образованной и волевой женщиной, она мужественно борется за личное счастье и процветание своего народа, но терпит множество несчастий. Безобразие и слава самой некрасивой женщины в истории – это крест, который она вынуждена нести до конца своих дней.
Актер Пол Терри в роли Маргарет Молташ в театральной постановке «Уродливая герцогиня»

Актер Пол Терри в роли Маргарет Молташ в театральной постановке «Уродливая герцогиня»

 

Возможно, что со временем ошибочный стереотип, который сложился вокруг имени Марии Маульташ, будет разрушен, потому что реальных данных, чтобы называть эту женщину безобразной или даже просто некрасивой, у историков нет.

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Как последняя правительница независимого Тироля превратилась в «Безобразную герцогиню»

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