"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai

Японский фотограф Мики Асай (Miki Asai) проживает в Хоккайдо. Любимым делом и работой Мики является макросъемка. Он снимает росу, переливающуюся в лучах солнца. Крохотные растения, на которые мы порой совершенно не обращаем своего внимания, превращаются благодаря мастерству Мики Асай в настоящие шедевры.



Мики Асай очень любит снимать природу, животных и крохотных насекомых и смотря на его снимки можно точно сказать, что он преуспел в своем деле. Предлагаем вам оценить волшебный мир макрофотографии фотографа.







