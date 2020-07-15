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"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai

Японский фотограф Мики Асай (Miki Asai) проживает в Хоккайдо. Любимым делом и работой Мики является макросъемка. Он снимает росу, переливающуюся в лучах солнца. Крохотные растения, на которые мы порой совершенно не обращаем своего внимания, превращаются благодаря мастерству Мики Асай в настоящие шедевры.

Мики Асай очень любит снимать природу, животных и крохотных насекомых и смотря на его снимки можно точно сказать, что он преуспел в своем деле. Предлагаем вам оценить волшебный мир макрофотографии фотографа.




"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai










"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai







"Капля воды". Макросъемка от Miki Asai








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