Замечательная подборка животных с их крохотными двойниками.
Конечно, не всегда эти крошки идентичны своим старшим собратьям и родителям. Забавно, что малыши не просто похожи на старших, они еще пытаются и повторять определенные действия за ними. От этого снимки оказываются еще более милыми и забавными.
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Детские двойники взрослых животных
Замечательная подборка животных с их крохотными двойниками.
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