Детские двойники взрослых животных

Замечательная подборка животных с их крохотными двойниками.



Конечно, не всегда эти крошки идентичны своим старшим собратьям и родителям. Забавно, что малыши не просто похожи на старших, они еще пытаются и повторять определенные действия за ними. От этого снимки оказываются еще более милыми и забавными.





























































































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