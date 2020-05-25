Зачем во время дежурства инспекторы ГИБДД открывают багажник в своем автомобиле

Часто во время дежурства в автомобиле инспекторы ГИБДД открывают багажник своей патрульной машины. По понятным причинам подобное решение вызывает интерес у большинства автомобилистов, которые просто проезжают мимо. Самое время узнать и разобраться в том, зачем подобное вообще делается. Хотя бы потому, что на этот счет существует немало слухов и домыслов.
Существует несколько «конспирологических» версий на счет того, почему инспекторы ГИБДД периодически оставляют открытым багажник своего патрульного автомобиля, когда дежурят на дороге. Так или иначе большинство подобных версий сводится к пугающим рассказам про нечестных на руку сотрудников полиции, которые таким образом пытаются скрыть свои «грязные коррупционные делишки» от водителей. Каким именно образом закрытый багажник должен защитить взяточника – решительно не понятно. Даже если представить ситуацию, что полицейский берет взятку у водителя сидя в патрульной машине, то как подобное действие кто-то вообще разглядеть и понять, проезжая на скорости даже в 60 км/ч мимо патрульного автомобиля. И уж совершенно точно полицейский-взяточник (как и взяткодатель) постараются сделать все так, чтобы происходящее не попало в объектив регистратора.
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