Зачем во время дежурства инспекторы ГИБДД открывают багажник в своем автомобиле

Часто во время дежурства в автомобиле инспекторы ГИБДД открывают багажник своей патрульной машины. По понятным причинам подобное решение вызывает интерес у большинства автомобилистов, которые просто проезжают мимо. Самое время узнать и разобраться в том, зачем подобное вообще делается. Хотя бы потому, что на этот счет существует немало слухов и домыслов.



Существует несколько «конспирологических» версий на счет того, почему инспекторы ГИБДД периодически оставляют открытым багажник своего патрульного автомобиля, когда дежурят на дороге. Так или иначе большинство подобных версий сводится к пугающим рассказам про нечестных на руку сотрудников полиции, которые таким образом пытаются скрыть свои «грязные коррупционные делишки» от водителей. Каким именно образом закрытый багажник должен защитить взяточника – решительно не понятно. Даже если представить ситуацию, что полицейский берет взятку у водителя сидя в патрульной машине, то как подобное действие кто-то вообще разглядеть и понять, проезжая на скорости даже в 60 км/ч мимо патрульного автомобиля. И уж совершенно точно полицейский-взяточник (как и взяткодатель) постараются сделать все так, чтобы происходящее не попало в объектив регистратора.

И никакой поднятый багажник для этого не нужен.Ряд других автомобилистов считает, что полицейские просто не закрывают багажник, потому что там установлено какое-то оборудование или лежат вещи, в которых сотрудник ДПС постоянно нуждается. Все это имеет смысл , однако никакого «специального оборудования» в багажнике машины ГИБДД нет.На самом же деле причина открытого багажника у патрульной машины прозаична. Дело в том, что таким образом инспекторы ДПС прячут вовсе не свои «сомнительные дела», а всего-навсего «люстру» - мигалки, стоящие на крыше. Дело в том, что они достаточно хорошо видны издалека и многие водители-нарушители, завидев полицейскую машину на обочине, тут же сбрасывают скорость, чтобы, минуя патруль, снова дать газу. А поднятый багажник, в свою очередь, помогает в значительной мере замаскировать машину полиции и сделать неприятный сюрприз для лихачей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: