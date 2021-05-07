Красивым оформлением помещения всегда являлись зелёные насаждения.

Комнатные цветы украшают интерьер, радуют взор, насыщают помещение кислородом. Цветоводы обожают постоянно пополнять цветочный фонд.

Но наступает время, место на подоконнике и столе полностью заполняется и возникает необходимость в новых площадях.

Многообразие полок, устанавливаемых на полу и вешающихся на стены, поможет решить проблему с размещением цветов.

Оригинальный дизайн полок придаст помещению экстравагантности и колорита.

Версии размещения полок

Конструкции полок могут быть одиночными или двух и трёх ярусными: всё зависит от числа цветочных горшков.

По назначению полки подразделяют на:

подоконные; прямые и под углом для установки на полу; прямые и под углом, вешающиеся на стены; для балконов и лоджий.

Изготовленные полки для цветов своими руками, дают возможность поместить их в удобное и свободное место.

Кроме стен и пола в помещении, их можно повесить на окно, разместить на балконе, определить во дворе.

Конструктивные особенности

Несложные в изготовлении, с причудливыми формами, самыми популярными являются висящие полки для цветов изготовленные своими руками. В висящем варианте можно изобрести какой угодно дизайн и модель.

Например: полку можно выполнить, придав ей вид деревца или веточки.

Такое изобретение можно поместить туда, где оно не займёт много места и гармонично впишется в интерьер.

В интернете опубликовано огромное количество моделей полок, но перед тем, как начать мастерить полочку, надо определить её надобность.

Как оценить полку

Чтобы сориентироваться, что конкретно нужно мастерить, надо придерживаться некоторых советов:

определить какое количество горшков надо разместить на поверхности; какие будут растения; место, где будет установлена полка; фантазия хозяина.

Выбор материала

При изготовлении полок для цветов своими руками используют следующие материалы:

металл; пластмасса; пиломатериал; стекло; фанера; ДСП; МДФ; составной метод.

Достоинства изготовления полок своими руками

Главное достоинство, что изготавливая полку самостоятельно, её стоимость будет значительно меньше, чем купить в магазине.

Выбор полок в магазинах очень скуден, да и качеством они не блещут.

В основном все полки однотипные, которые можно встретить почти в каждой квартире. Может случиться и так, что полки не будут гармонировать с интерьером. Возможно не впишутся в параметры квартиры.

Изготавливая полки для цветов, появляется вероятность самостоятельного выбора:

материала; размера; цветов и оттенков; конструкционного решения; выбора места.

Оригинальные и необычные полки будут только у вас на зависть друзьям и соседям.

Изготавливая напольный стеллаж для цветов, предоставлена возможность просчитать варианты её расположения на имеющейся свободной площади. Изготовить и установить так, чтобы он не препятствовал на пути, и его не нужно обходить.

Можно изготовить телескопическое или устройство на колёсиках, которое при необходимости можно перекатить в другое место.

Поэтапное изготовление

Первое, что нужно сделать - начертить эскиз будущей полки, купить сырьё и подготовить инструмент.

Изготовление деталей

Длину полок надо готовить, учитывая свободный проём, где будет стоять стеллаж. Ширина зависит от размера горшков. Высота зависит от вкуса хозяина.

Подготовка отверстий

В каждой полочке высверливаем по краям отверстие дрелью с толстым сверлом. Отверстия должны располагаться параллельно между собой. Отверстие должно быть такого диаметра, чтобы в него свободно могла войти толстая верёвка.

Протягиваем веревку

Сквозь все отверстия протягиваем верёвку и под изделием вяжем крепкий надёжный узел. Вверху из верёвки делаем петлю, чтобы в дальнейшем её можно было подвесить.

Монтаж конструкции

После выполнения основных этапов, можно приниматься за установку полки.

На стене, аккуратно карандашом, размечаем метки для отверстий. Высверливаем их и монтируем крепёж.

Устойчиво закрепляем полку на крепеж. Выставляем вазоны с цветами.

Угловая этажерка

Для экономии места в квартире, можно изготовить угловую этажерку из пиломатериала. На такой этажерке можно содержать любые растения. Процедура подготовки деталей идентичная обычной полки. Единственная разница в том, что торцы у полок спиливаются под углом.

Этапы сборки включают:

детали верхней секции промазываем столярным клеем, соединяем между собой под углом 90 градусов; также собираем среднюю и нижнюю секцию; после полного застывания клеевого слоя, промазываем заготовки грунтовкой; просверливаем отверстия под крепёж; монтируем крепеж; устанавливаем этажерку и закрепляем её.

Нюансы изготовления полок

Мастерить полки для цветов несложно. Но это, когда речь идёт о простых изделиях.

Многие изготавливают сложные изделия, когда полочки крепятся по конкретной схеме.

Необходимо с особым вниманием выбирать материал:

принимать во внимание климатические условия, где будет стоять стеллаж; вес горшков с растительностью; влагосодержание в воздухе.

Чтобы осознать какой сложности можно изготовить полочку, нужно исходить из умения обращаться с инструментом и владения навыками в столярном деле. От всех этих показателей будет зависеть качество изделия.

Заключительная фаза - оформление

Изготавливая полки, можно изобрести собственноличный дизайн. Выбрав грамотно материал и затратив немного личного времени, может получится непревзойдённый экземпляр.

Полочка, выполненная из пластика, может быть разной цветовой гаммы. Для экстравагантности дизайна, её можно декорировать направляющими.

Деревянную полочку покрыть лаком с блестками, который придаст глянец и лоск изделию.

Полочки из стекла можно украсить узорами из металлических элементов.

Не бойтесь фантазировать и воплощать свои фантазии в жизнь. Изобретайте оригинальные и необычные конструкции и улучшайте имеющиеся навыки.

Только вещи, изготовленные своими руками, украшают дом и радуют глаз.

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