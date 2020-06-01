Самые опасные реки мира

Далеко не все реки прозрачны и располагают покупаться. В мире множество рек, мутные воды которых скрывают множество опасных обитателей. Некоторые из них относятся к крупнейшим рекам мира. Вот только вместо журчащей глади, погружение в них чревато встречами с пираньями или огромными сомами.





Амазонка

Река Керн

Нигер

Меконг

Конго

Красная река

Хуан Хэ