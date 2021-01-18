Почему художник Нестеров изменил лицо любимой модели на своих фресках и другие интересные факты

Возрождение через личную трагедию, любимая муза Лёля Прахова, критика лучших мастеров России и лучшие религиозные работы художника - это всё о нём, о Михаиле Нестерове. Он был живописцем, чьи работы преодолели и великие трансформации в российском обществе XX века, и личные трагедии. И только поборов все эти преграды, Нестеров стал знаменитым художником, одним из лучших в свою эпоху.
1. Сын купца купцом и будет?
Нестеров родился в семье купца и должен был пойти по стопам отца, но довольно скоро стало ясно, что ему не суждено стать успешным предпринимателем. Помогая в магазине отца, будущий художник «чувствовал себя отчужденным и бесполезным, неспособным продать что-либо, кроме кукол и фольги для украшения икон». Видимо, с этого времени и проявилась его любовь к религии и иконам. Вскоре он обнаружит, что его интересует искусство.
2. Плохое обучение повлияло на то, что Нестеров стал художником
Когда Нестерову было десять лет, он посещал местную гимназию и учился в ней 2 года. Однако, низкие оценки и плохое поведение были причиной, по которой его родители в конечном итоге отправили мальчика в Москву для обучения в техническом колледже. Родители были уверены, что независимость сделает Михаила более ответственным. Они ошиблись, и если бы не эта ошибка, мы бы так и не увидели знаменитого живописца. Нестеров провалил все свои экзамены, кроме рисования, каллиграфии и религии. Тогда он поступил в классическую среднюю школу. Там один из учителей заметил дар Нестерова в живописи и уговорил его поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Там любимым учителем Нестерова был мастер-живописец Василий Перов.
Нестеров о Перове
3. Смерть любимой жены возродила в Нестерове талант и определила его стиль
Имея талант, Михаил Нестеров все же чувствовал себя потерянным в течение 9 лет учебы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Он не знал что писать, к чему тяготела его душа и как развить свой художественный стиль... И только после глубокой личной трагедии (в 1886 году умерла его любимая первая жена Мария), голос Нестерова как художника начинает звучать все громче и громче. Он писал: «Моя любовь к Маше и ее потеря сделали меня художником, привнесли в мое искусство смысл, которого раньше не было, дали ему чувство. Одним словом, все то, что люди ценили, и то, что все еще ценно для меня».
Мария Ивановна Мартыновская (Нестерова)
4. Молодого Нестерова критиковали лучшие художники России
В ранние годы творчества за отсутствие таланта молодого Нестерова критиковали Иван Крамской и Илья Репин - ведущие мастера живописи того времени. Знаменитый художник Иван Крамской раскритиковал картины Нестерова, заявив, что история не является призванием Нестерова, и что он не должен продолжать путь художника. Однако, Крамской ошибся. Именно после смерти первой жены Нестеров нашел свое призвание - религиозное изобразительное искусство. Эта трагедия заставила Нестерова переосмыслить свою жизнь, свое искусство и пережить духовную трансформацию.
Крамской - Репин (по центру - Нестеров)
5. Первая значимая работа
Первой критически значимой картиной Нестерова был «Отшельник» (1888–1889). На нем изображен пожилой монах, осторожно идущий по берегу озера. Пейзаж - поздняя северная осень. Озеро спокойное и чистое. Первый снег лежит на земле, а на засохшей желтоватой траве виднеется ярко-красная гроздь рябины - вызов предстоящей зиме.Увидев «Отшельника», критики признали Нестерова одним из лучших художников своего времени. Картина была куплена меценатом и известным коллекционером Павлом Третьяковым, владельцем Третьяковской галереи. На заработанные деньги Нестеров отправился в Европу, посетил Италию, вдохновился искусством эпохи Возрождения, и написал свое самое знаменитое полотно.
Отшельник
6. «Видение отроку Варфоломею» - самая известная работа Нестерова
Сюжет картины основан на христианской легенде о мальчике, который очень хотел, но не мог читать. Однажды его отец отправляет мальчика на поиски сбежавших лошадей. По дороге юноша встречает монаха. Варфоломей приветствует его и просит научить грамоте. Монах благословляет мальчика. После этой встречи Варфоломей не только научился читать, но и стал святым. Он вошел в историю под именем Сергия Радонежского. Эта работа стала сенсацией и была куплена Третьяковым сразу же после экспонирования. Картина входит в цикл работ, которая и сделала Нестерова знаменитым на всю страну.
Видение отроку Варфоломею
7. Цикл работ про Сергия Радонежского сделал художника знаменитым
Серия картин про Сергия Радонежского сделала его знаменитым. Цикл представляет собой реконструкцию так называемой «Нестеровской России». Здесь художник исследует религиозный идеал русской души, неотделимый от природы. Его христианское толкование Руси было сосредоточено на преподобном Сергии Радонежском (святой, известный как монашеский реформатор средневековой Руси).
Работы о Сергии Радонежском
8. Михаил Врубель и Виктор Васнецов оказали наибольшее влияние на Нестерова
Вторую половину своей жизни Нестеров провел, рисуя фрески для соборов. Здесь на его творчество большое влияние оказали Михаил Врубель (живопись которого похожа на стиль фрески)и Виктор Васнецов (со своими сказочными мотивами). Однако, если творчество Врубеля содержит эмоции внутренних демонов, то работа Нестерова, напротив, мягкая, деликатная и таинственная. И только в более поздние годы творчества Нестерова, когда он сосредоточился на портретной живописи, мы видим появление навыков настоящего мастера. Особенно, воплощение внутренних глубинных качеств человека на холстве.
9. Девушка, на которой Нестеров не женился, а киевские дамы отказались на нее молиться
В 1890 году Нестеров переехал в Киев, где провел двадцать лет, рисуя фрески для различных соборов. Его пригласили принять участие в росписи интерьера собора Святого Владимира. В этот же период он знакомится с Лёлей Праховой, с которой его связывали отношения 10 лет. Именно в Киеве он сблизился с семьей Адриана Прахова, который отвечал за работу над собором. Его дочь - Прахова Елена (1871-1948), прозванная Лёлей, стала дорогой подругой художнику.
Нестеров вспоминал Лёлю невероятно талантливой, необычайно чистой и доброй. Именно благодаря этим качествам, художник выбрал ее в качестве модели для изображения святой Варвары в соборе. В результате образ святой на фреске был так похож на Лёлю, что одна из киевских светских дам, узнав девушку, объявила: «Я не могу молиться Лёле Праховой!». И Нестерову пришлось перекрасить изображение, изменив лицо и позу святой. Художник был убежден, что Лёля Прахова была для него тем редким человеком, который всегда понимал его.
«Она та часть моей души, которая была источником моего искусства, источником Варфоломея, Царевича Дмитрия и других моих картин». В 1899 году Нестеров сделал предложение Лёле после десяти лет дружбы, и она дала ему согласие. Однако, до свадьбы дело не дошло... Причина так и останется для нас загадкой. Лёля Прахова была известна и своими личными талантам - она была искусной вышивальщицей. Например, плащаница для Владимирского собора была вышита по рисунку Виктора Васнецова, а вот всю вышивку шёлком и серебром выполнила Прахова. Леля Прахова научилась создавать шелковую вышивку, используя особую технику вышивания XVI века. Ее работы были так прекрасны, что были неотличимы от акварели.
10. Нестеров отказался писать портрет Сталина
По легенде, вождь неоднократно предлагал художнику написать его портрет. Однако, Нестеров всякий раз отказывался и однажды не постеснялся даже сказать: «Ваше лицо мне все меньше и меньше нравится».
М.В. Нестеров. «Святая Русь».
При Сталине эта картина была убрана в запасники Русского музея.
11. Последняя картина художника - «Осень в деревне»
Большевистский режим запретил религиозное искусство. После революции Нестеров писал портреты и автопортреты - жанр, который тоже любил. Последней работой художника был пейзаж «Осень в деревне». В последние годы Нестеров работал над книгой воспоминаний, которая была опубликована за несколько месяцев до его смерти.
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