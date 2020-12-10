Диеты от звёзд кино: как сбросить 20 кг перед съёмками

Многие звезды ради очередной роли идут на крайние меры со своим организмом, то худея, то, наоборот, набирая вес. Сегодня мы хотим предложить вам подборку звезд, которые сбросили вес ради фильма со своим участием, и описание диет, которые они использовали.









Лили Джеймс «Золушка»



Ради роли в фильме “Золушка” актрисе пришлось сбросить вес, чтобы втиснуться в узкий корсет. Она села на диету, состоящую из супа. Жидкий вариант диеты оказался для неё самым приемлемым.







Бейонсе «Девушки мечты»



Бейонсе прошла популярный метод очистки, во время которого жила лишь за счёт смеси из лимонного сока, кленового сиропа и кайенского перца. Пила она напиток не менее шести раз в день. На этом она не остановилась. В ход пошла очистка солевым раствором и травяные слабительные. За две недели она потеряла 10 кг и ввела в меню рыбу.







Марк Волберг «Игрок»



Чаще всего Марку для своих фильмов приходит вес набирать, однако в “Игроке” его мускулы не понадобились, и актер сел на диету. Он потерял 30 кг за 4 месяца, придерживаясь строгой жидкой диеты.







Эштон Кутчер «Джобс»



Эштон весьма серьезно подошел к роли знаменитого основателя Apple, и даже перенял некоторые его привычки. Одна из них – диета. Джобс питался исключительно фруктами, иногда мог позволить себе орехи.

Эштон просидел на диете месяц , сильно исхудал и в результате попал в больницу на два дня с сильной болью в области поджелудочной.Майкл Фассбендер «Голод»В 2008 году Майкл Фассбендер снимался в фильме «Голод», в котором играл роль участника голодного бунта. На протяжении 10 недель калорийность его порций составляла 900 ккал. Меню включало в себя ягоды, орехи и сардины. Мэттью Макконехи «Даллаский клуб покупателей»Меттью Макконехи в фильме «Даллаский клуб покупателей» играл роль жулика, для которой ему пришлось сбросить 20 кг лишнего веса за 3-4 месяца. Его меню состояло из двух диетических кол, двух белков яиц, маленького пудинга и кусочка курицы.Роберт Паттинсон «Ровер»Чтобы сыграть роль одиночки, старающегося вернуть, что у него было украдено, Роберту Паттинсону пришлось сильно похудеть. На протяжении нескольких недель он ел белый хлеб и соус для барбекю.Джаред Лето «Даллаский клуб покупателей»Для роли ВИЧ инфицированного транссексуала Джареду пришлось худеть. После диеты он весил 55 кг, но дался такой результат нелегко. Он буквально голодал.Энн Хэтэуэй «Отверженные»Для того чтобы выглядеть как в фильме «Отверженные», Энн пришлось похудеть на 12 кг. Первые 5 она сбросила быстро и незаметно благодаря процедуре очищения . А вот сбросить оставшиеся килограммы ей помогли овсяные хлебцы, которые она съедала целых 2 штуки на протяжении двух недель.Кристиан Бэйл «Машинист»Чтобы сыграть страдающего бессонницей рабочего, Кристиану пришлось сильно потрудиться. Он потерял около 30 кг за 4 месяца. Его меню состояло из одного яблока, чёрного кофе и сигарет . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)