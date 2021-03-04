Почему булавки должны быть с запасом в бардачке автомобиля

Булавка – полезнейшее в хозяйстве приспособление. Причем касается это не только домашнего хозяйства, но еще и транспортного средства, которое так или иначе есть в распоряжении большинства соотечественников. С помощью этого незатейливого на первый взгляд предмета можно решить множество проблем. Некоторые из которых доставляют автомобилистам множество головной боли.
Булавки очень полезны. |Фото: omolitvah.ru.
У каждого опытного автомобилиста есть свой собственный перечень предметов, который обязательно должны быть в его машине, как для удовлетворения каких-то своих нужд, так и для решения различных проблем технического характера, связанных непосредственно с любимой «ласточкой». Если в этом списке все еще нет булавки, то самое время ее туда включить. Все потому, что именно с ее помощью можно решить одну очень распространенную и неприятную проблему, с которой в наших широтах рано или поздно сталкивается каждый водитель.
Главный помощник. |Фото: drive2.com.
Речь идет о засорении омывателей лобового стекла. Чаще всего они забиваются весной или осенью, когда на машину летит больше всего грязи. Кроме того, в зимний период омыватели имеют плохую привычку замерзать, покрывшись слоем льда. Нужно ли говорить, что в любой из перечисленных ситуаций, данное устройство перестает справляться со своими прямыми функциями? А если ситуацию и вовсе запустить, то омыватели даже могут выйти из строя.
Ничего сложного. |Фото: shnyagi.net.
Решить любые проблемы с засором поможет обычная булавка. Самое главное соблюдать осторожность при работе. Помните о том, что трубки сделаны из достаточно хрупкого пластика. Если приложить лишнее усилие, то материал можно легко повредить. Если трубка будет проколота, то ее скорее всего придется полностью менять. А здесь без помощи квалифицированного специалиста не обойтись.
Лучше всего прочистить давлением. ¦Фото: drive2.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии