9 хитростей, как ловко продеть нитку в иголку, если зрение подводит

Продеть нитку в иголку - тот еще квест

1. Сила трения

2. Проволока

Проволока заменит тонкую нитку и поможет сделать петельку / Фото: cs5.livemaster.ru

3. Нитка в нитке

Чтобы продеть толстую нитку, сделайте петельку из более тонкой / Фото: burdastyle.ru

4. Вода

twimg.com Смочите край нитки, и он быстро проскользнет в ушко / Фото: pbs.twimg.com

5. Нитевдеватель

Как обычный нитевдеватель, так и автоматический быстро помогут справиться с задачей

6. Воск

Можно использовать специальный воск или обычную свечку / Фото: st.stranamam.ru

7. Подходящее расстояние

Если держать нитку слишком далеко, она будет извиваться и «вилять» / Фото: sew4home.com

8. Бумага

Бумага поможет продеть нитку в иголку без лишних усилий

9. Мыло

Мыло - отличная альтернатива воску или свече / Фото: irecommend.ru