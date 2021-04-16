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9 хитростей, как ловко продеть нитку в иголку, если зрение подводит


Продеть нитку в иголку - тот еще квест

Продеть нитку в иголку - тот еще квест

Периодически всем приходится штопать одежду, но самое неприятное в этом процессе - продевание нитки в иголку. Как ни старайся, а швейная принадлежность никак не хочет пролезать в ушко. Если часто сталкиваетесь с подобной проблемой, то эти советы для вас.

1. Сила трения


9 хитростей, как ловко продеть нитку в иголку, если зрение подводит

Разместите нить на ладони и активно поводите по ней игольным ушком. Получится петелька, которая сама будет стремиться попасть в дырочку. Главное - подцепить ее и готово.

2. Проволока


Проволока заменит тонкую нитку и поможет сделать петельку / Фото: cs5.livemaster.ru

Проволока заменит тонкую нитку и поможет сделать петельку / Фото: cs5.livemaster.ru



Тоненькая металлическая нить намного упростит задачу. Сделайте из нее петельку, вставьте в игольную дырочку и проденьте нитку. Остается только вытащить проволоку и можно приступать к шитью или вышиванию.

3. Нитка в нитке


Чтобы продеть толстую нитку, сделайте петельку из более тонкой / Фото: burdastyle.ru

Чтобы продеть толстую нитку, сделайте петельку из более тонкой / Фото: burdastyle.ru



Если нужно продеть толстую нить, например, мулине, воспользуйтесь ниткой потоньше. Сперва сделайте манипуляции, схожие с методом проволоки. Проденьте оба края тонкой ниточки в ушко и пропустите через петлю толстую нить. Протяните ее сквозь отверстие в игле и принимайтесь за работу.

4. Вода


Смочите край нитки, и он быстро проскользнет в ушко / Фото: pbs.twimg.com

Смочите край нитки, и он быстро проскользнет в ушко / Фото: pbs.
twimg.com



«Дедовский» лайфхак и в принципе один из простейших вариантов. Нить станет податливее, а лишние ворсинки склеятся. Смочите ее край, пригладьте и протяните через игольную дырочку.

5. Нитевдеватель


Как обычный нитевдеватель, так и автоматический быстро помогут справиться с задачей

Как обычный нитевдеватель, так и автоматический быстро помогут справиться с задачей



Нехитрое приспособление для продевания нитей поможет раз и навсегда забыть о проблеме. Нитевдеватель - бюджетное устройство, которое продается практически во всех магазинах для творчества и рукоделия. Принцип его действия похож на способ с проволокой. Надо продеть нить в петельку и протащить в игольное ушко. Также существует автоматический нитевдеватель.

6. Воск


Можно использовать специальный воск или обычную свечку / Фото: st.stranamam.ru

Можно использовать специальный воск или обычную свечку / Фото: st.stranamam.ru



Разложите нить и в одном месте хорошенько натрите свечкой. Сделайте надрез в промасленной области. Такой край ловко проскользнет в любое ушко. Нить не будет «вилять», поэтому процесс продевания пройдет гладко.

7. Подходящее расстояние


Если держать нитку слишком далеко, она будет извиваться и «вилять» / Фото: sew4home.com

Если держать нитку слишком далеко, она будет извиваться и «вилять» / Фото: sew4home.com



Распространенная ошибка - держать нитку далеко от конца. В попытках продевания в ушко она начнет изгибаться и «вилять». Чтобы этого не произошло, держите швейное изделие поближе к краю и метко цельтесь в игольное отверстие.

8. Бумага


Бумага поможет продеть нитку в иголку без лишних усилий

Бумага поможет продеть нитку в иголку без лишних усилий



Что делать, если в иголку швейной машинки нужно вставить двойную нить? На помощь придет обычная бумага. Сделайте из кусочка листа воронку и вставьте в нее нитку таким образом, чтобы та уперлась в угол бумажного изделия. Протяните «конструкцию» в игольное ушко и дело сделано.
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Другой вариант. Отрежьте тоненькую бумажную полосочку, по ширине чуть меньше игольного ушка. Сложите лист пополам и вставьте в отверстие. Далее проденьте нитку в образовавшуюся петельку и потяните бумагу обратно. Готово!

9. Мыло


Мыло - отличная альтернатива воску или свече / Фото: irecommend.ru

Мыло - отличная альтернатива воску или свече / Фото: irecommend.ru



Принцип лайфхака аналогичен способу со свечей. Натрите нитку мылом и отрежьте. Край быстро затвердеет и без особых усилий проденется через игольное ушко.

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9 хитростей, как ловко продеть нитку в иголку, если зрение подводит

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9 хитростей, как ловко продеть нитку в иголку, если зрение подводитПодписаться на мой Instagram

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