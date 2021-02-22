10 знаменитых символов, первоначальный смысл которых известен немногим

1. Лилия

Лилия - это не просто королевский символ. /Фото: pixabay.com

2. Знак фунта

У символа фунта богатая история. /Фото: caribbeantradelaw.com

3. Ом

Известнейший в искусстве знак зашифровал в себе...бога. /Фото: brightside.me

4. Тильда

Трудно поверить, что эта закорючка - трансформированные буквы. /Фото: zefirka.net

5. Мьёльнир

Знаменитый скандинавский символ. /Фото: dragzoloto.ru

6. Символ натуральной кожи

Редкий случай, когда смысл символа самых буквальный. /Фото: protkan.com

7. Звёздочка

Один из самых часто используемых символов человеком. /Фото: pictolic.com

8. Анонимная маска

Не все сейчас вспомнят Гая Фокса, как историческую фигуру, в от Маска помнят все. /Фото: yaplakal.com

9. Рождественские чулки

Чулки над камином имеют реальную историю за собой. /Фото: kemerovo-svadba.ru

10. Трилистник

Не все так просто с листьями клевера. /Фото: pinterest.de