10 знаменитых символов, первоначальный смысл которых известен немногим

Большинство из нас хотя бы раз сталкивались с различными знаками и символами, многие из которых известны едва ли не каждому человеку на планете. Все они прочно ассоциируются в нашем сознании с тем или иным явлением, историей или поверьем. А вот об истинном значении этих знаков мы можем даже не догадываться. Вашему вниманию «десятка» знаменитых на весь мир символов, реальный смысл которых известен далеко не всем.
1. Лилия
Лилия - это не просто королевский символ. /Фото: pixabay.com
Большинство из нас воспринимают лилию как символ королевского рода, вот только первоначальный его смысл был совершенно другим. Лилию активно применяли в религии и искусстве в качестве символа физической и духовной невинности. Белоснежный цветок приписывали к атрибутам Девы Марии, а также он означал Троицу в геральдике.
Занимательный факт: Виктор Гюго дал имя одному из персонажей своего легендарного произведения «Собор Парижской Богоматери» в честь лилии - Флёр-де-Лис.
2. Знак фунта
У символа фунта богатая история. /Фото: caribbeantradelaw.com
Изображение денежного фунта на британских купюрах походит букву «L» и не напрасно. Все дело в том, что данный символ имеет название «весы» и переводится с латинского языка как «баланс». Несколько тысяч лет назад весы были мерой массы в Древнем Риме и одновременно с этим наименованием большинства тогдашних валют. К ним относятся, к примеру, итальянская лира и французский ливр, которые находились в обращении до 1794 года.
3. Ом
Известнейший в искусстве знак зашифровал в себе...бога. /Фото: brightside.me
Столь необычный знак можно нередко встретить в различных видах искусства - в музыке, кинематографе, живописи. Но мало кто знает, что в индуизме Ом является частью Божественной Триады и считается символом как созидания, так и разрушения. Кроме того, этим символом обозначали Атману (душу), также мантру силы, разума и вечности, которая применяется в медитации. В некоторых случаях Ом ассоциируют с Ганешей - богом мудрости и благополучия.
4. Тильда
Трудно поверить, что эта закорючка - трансформированные буквы. /Фото: zefirka.net
Знак Тильда применял любой, кому необходимо было отметить некий неточный, приблизительный показатель. Но мало кто знает, что первоначально этот символ всегда писали курсивом и использовали там, где пропускалась какая-то буква - чаще всего «М» и «N». Кроме того, тильда могла выступать фонетическим обозначением: так, например, в романских языках ею отмечали изменения высоты тона звука.
5. Мьёльнир
Знаменитый скандинавский символ. /Фото: dragzoloto.ru
С этим символом отлично знакомы любители скандинавского эпоса и культуры. Знак Мьельнир имеет название «Молот Тора» и символизирует веру и плодородие. В странах Северной Европы данный символ и сегодня и многие носят в качестве кулона на шее как оберег на удачу.
6. Символ натуральной кожи
Редкий случай, когда смысл символа самых буквальный. /Фото: protkan.com
Этот значок можно считать одним из самых известных, ведь он встречается на большинстве кожаных изделий - на обуви, куртках, сумках. А вот смысл у этого символа самый что ни на есть буквальный: по сути, он является схематическим изображением кожи того животного, из которой произведена определенная часть вещи.
7. Звёздочка
Один из самых часто используемых символов человеком. /Фото: pictolic.com
Сегодня звёздочки в текстах мы видим сотнями - они вставляются, чтобы скрыть слова, подвергнутые цензуре, или отметить сноску. Зато история этого простого символа богата и интересна. Первые варианты данного знака были найдены ещё на наскальных рисунках. В античности его применяли во время редактирования текстов, а в средневековье с его помощью помечали, что к определённому месту в книге или манускрипте предусмотрены комментарии.
8. Анонимная маска
Не все сейчас вспомнят Гая Фокса, как историческую фигуру, в от Маска помнят все. /Фото: yaplakal.com
Маска аноним имеет ещё одно название - «маска Гая Фокса» и получила огромную популярность после премьеры фильма «V значит Вендетта». Кроме того, многие ошибочно используют маску, как и считают фигуру самого Фокса, в позитивном ключе, но последний был весьма неоднозначной фигурой в истории. Поэтому воспринимать маску анонима в положительном свете не совсем верно.
9. Рождественские чулки
Чулки над камином имеют реальную историю за собой. /Фото: kemerovo-svadba.ru
Мало кто знает, но милые красные чулки, развешенные над камином накануне рождественских праздников, имеют реальную историю появления, и весёлой ее назвать не получится. Дело было так: в одной семье было три незамужних дочери, однако их родители были слишком бедны, чтобы обеспечить девушкам приданое. Однажды о тяжелом положении этой семьи узнал бывший монах, и он решил им помочь: мужчина бросил в их дымоход три мешочка с золотыми монетами. Но один из них упал в чулок, который сушился на камине. Именно этот случай и породил традицию вешать чулки для подарков на Рождество.
10. Трилистник
Не все так просто с листьями клевера. /Фото: pinterest.de
Трёхлистный клевер большинство из нас считают символом удачи. Вот только такой подход является не совсем верным, ведь трилистник - официально зарегистрированный торговый бренд, а также один из символов Ирландии. А вот по-настоящему удачливым окажется тот человек, кто найдёт клевер не с тремя, а с четырьмя листочками.
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