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Полезные привычки родом из СССР, которые стоит вспомнить

Полезные привычки родом из СССР, которые стоит вспомнить

Фотограф Семён Фридлянд

После распада Советского Союза мы как дети радовались лапше быстрого приготовления, бульонным кубикам, полиэтиленовым пакетам, растворимым напиткам. С этого момента прошло почти 30 лет, и постепенно приходит осознание, что в СССР многое было устроено правильно, и хорошо было бы это вернуть. «ЛегкоПолезно.ру» напомнит об очень ценных привычках советских людей. Если вы тоже так делали, напишите об этом в комментариях!

Сдавать стеклотару

 

Р. Лагунов «Приём стеклотары»
Р. Лагунов «Приём стеклотары»

 

Пустая молочная бутылка объёмом 0,5 литров стоила 15 копеек, а пол-литровая бутылка молока стоила 30 копеек. Интересно, что гражданам объясняли, что стеклотара на самом деле столько не стоит – это её «залоговая стоимость», чтобы люди не выбрасывали, а приносили посуду на пункты приёма.

В магазин за молоком или квасом советские люди тоже ходили с бидонами, что прекрасно соотносится с модной сейчас философией «ноль отходов».

Сейчас тоже есть возможность сдавать стекло, но материальная выгода для многих уже не играет роли: стеклотару сдают больше по личным экологическим убеждениям.

Сдавать макулатуру

Макулатура

Все советские люди собирали и сдавали макулатуру. Взрослые могли обменять её на талоны и впоследствии получить интересную книгу, туалетную бумагу либо скидку на мыло и стиральный порошок.

Пионеры отрядами и классами участвовали в соревновании, кто соберёт больше макулатуры. Минимум для ребёнка составлял 15 кг ненужной бумаги. В ход шли и старые тетради, и газеты, и картон. Все знали, что 20 кг макулатуры спасает 1 дерево. И в самом деле – из вторсырья изготавливали туалетную и упаковочную бумагу.

«Сберечь дерево» по-прежнему можно. Старую бумагу принимают на переработку и сейчас, и во многих городах установлены специальные контейнеры. Можно поискать пункты, где за вашу макулатуру заплатят – обычно около 4–5 рублей за 1 кг.

Носить продукты из магазина в авоське

Авоська

Говорят, авоська вошла в обиход во времена дефицита. Продукты тогда могли неожиданно «выбросить» на прилавок, и люди быстро выстраивались в очередь за деликатесом. У каждого на такой случай в сумке лежала лёгкая и компактная авоська – «Авось, выбросят что-то».

Сегодня авоська снова возвращается в моду! Теперь она носит гордое имя эко-сумка и представляет собой стильный аксессуар. Она удобная, почти ничего не весит и не занимает места в сложенном виде. Авоську можно изготовить самостоятельно или купить и ходить с ней за продуктами.

 

Не использовать для упаковки продуктов полиэтилен

Бумажные упаковки

Вместо него применяли пищевую бумагу. В неё заворачивали сыр и колбасу, а конфеты насыпали в бумажные мешки. Хозяйки обходились на кухне совершенно без полиэтилена. У каждой были пошиты специальные тканевые мешочки, а крупы хранились в банках.

Ездить на общественном транспорте

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Троллейбусы и трамваи, которые исправно возят людей на работу и по делам, решили бы проблему пробок и загазованности воздуха. Когда-то людям просто некуда было деваться, поэтому они пользовались общественным транспортом. Зато сейчас города не могут вместить в себя все автомобили, поэтому существует проблема с пробками и парковочными местами: улицы не проектировались под такой трафик.

Брать всё в прокат

Авто в прокат

В СССР брали напрокат коляски, коньки, туристическое оборудование, фототехнику – вещи сезонного или кратковременного использования. Некоторые даже пользовались прокатом автомобилей.

Сейчас прокат именуется иностранным словом «шеринг» и считается очень перспективной идеей для бизнеса, которая поможет не только людям, но и земному шару – остановить перепроизводство и бесконтрольное потребление.

Ремонтировать одежду и обувь

Машинка для штопки чулок.  Машинка для штопки чулок. Помните такую?

С одной стороны, это было продиктовано тем, что просто пойти и купить себе другую одежду и обувь было не так просто. Но зато одежда была только из натуральных тканей, а обувь шилась качественно и подлежала ремонту. Покупать вещи максимально хорошего качества из тех, что мы можем себе позволить, – правильная привычка и сейчас.

Конечно, больший эффект внедрение таких привычек даёт в масштабе страны. Но в наших руках – только наша жизнь, поэтому и начать следует с себя, например, достать с антресолей авоську или начать сдавать макулатуру.

А какие ещё полезные привычки были во времена СССР? Если вы вспомнили ещё что-то интересное и полезное из тех времён, поделитесь этим в комментариях!

 

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