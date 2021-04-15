Полезные привычки родом из СССР, которые стоит вспомнить

После распада Советского Союза мы как дети радовались лапше быстрого приготовления, бульонным кубикам, полиэтиленовым пакетам, растворимым напиткам. С этого момента прошло почти 30 лет, и постепенно приходит осознание, что в СССР многое было устроено правильно, и хорошо было бы это вернуть. «ЛегкоПолезно.ру» напомнит об очень ценных привычках советских людей. Если вы тоже так делали, напишите об этом в комментариях!

Сдавать стеклотару

Р. Лагунов «Приём стеклотары»

Пустая молочная бутылка объёмом 0,5 литров стоила 15 копеек, а пол-литровая бутылка молока стоила 30 копеек. Интересно, что гражданам объясняли, что стеклотара на самом деле столько не стоит – это её «залоговая стоимость», чтобы люди не выбрасывали, а приносили посуду на пункты приёма.

В магазин за молоком или квасом советские люди тоже ходили с бидонами, что прекрасно соотносится с модной сейчас философией «ноль отходов».

Сейчас тоже есть возможность сдавать стекло, но материальная выгода для многих уже не играет роли: стеклотару сдают больше по личным экологическим убеждениям.

Сдавать макулатуру

Все советские люди собирали и сдавали макулатуру. Взрослые могли обменять её на талоны и впоследствии получить интересную книгу, туалетную бумагу либо скидку на мыло и стиральный порошок.

Пионеры отрядами и классами участвовали в соревновании, кто соберёт больше макулатуры. Минимум для ребёнка составлял 15 кг ненужной бумаги. В ход шли и старые тетради, и газеты, и картон. Все знали, что 20 кг макулатуры спасает 1 дерево. И в самом деле – из вторсырья изготавливали туалетную и упаковочную бумагу.

«Сберечь дерево» по-прежнему можно. Старую бумагу принимают на переработку и сейчас, и во многих городах установлены специальные контейнеры. Можно поискать пункты, где за вашу макулатуру заплатят – обычно около 4–5 рублей за 1 кг.

Носить продукты из магазина в авоське

Говорят, авоська вошла в обиход во времена дефицита. Продукты тогда могли неожиданно «выбросить» на прилавок, и люди быстро выстраивались в очередь за деликатесом. У каждого на такой случай в сумке лежала лёгкая и компактная авоська – «Авось, выбросят что-то».

Сегодня авоська снова возвращается в моду! Теперь она носит гордое имя эко-сумка и представляет собой стильный аксессуар. Она удобная, почти ничего не весит и не занимает места в сложенном виде. Авоську можно изготовить самостоятельно или купить и ходить с ней за продуктами.

Не использовать для упаковки продуктов полиэтилен

Вместо него применяли пищевую бумагу. В неё заворачивали сыр и колбасу, а конфеты насыпали в бумажные мешки. Хозяйки обходились на кухне совершенно без полиэтилена. У каждой были пошиты специальные тканевые мешочки, а крупы хранились в банках.

Ездить на общественном транспорте

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Троллейбусы и трамваи, которые исправно возят людей на работу и по делам, решили бы проблему пробок и загазованности воздуха. Когда-то людям просто некуда было деваться, поэтому они пользовались общественным транспортом. Зато сейчас города не могут вместить в себя все автомобили, поэтому существует проблема с пробками и парковочными местами: улицы не проектировались под такой трафик.

Брать всё в прокат

В СССР брали напрокат коляски, коньки, туристическое оборудование, фототехнику – вещи сезонного или кратковременного использования. Некоторые даже пользовались прокатом автомобилей.

Сейчас прокат именуется иностранным словом «шеринг» и считается очень перспективной идеей для бизнеса, которая поможет не только людям, но и земному шару – остановить перепроизводство и бесконтрольное потребление.

Ремонтировать одежду и обувь

Машинка для штопки чулок. Помните такую?

С одной стороны, это было продиктовано тем, что просто пойти и купить себе другую одежду и обувь было не так просто. Но зато одежда была только из натуральных тканей, а обувь шилась качественно и подлежала ремонту. Покупать вещи максимально хорошего качества из тех, что мы можем себе позволить, – правильная привычка и сейчас.

Конечно, больший эффект внедрение таких привычек даёт в масштабе страны. Но в наших руках – только наша жизнь, поэтому и начать следует с себя, например, достать с антресолей авоську или начать сдавать макулатуру.

А какие ещё полезные привычки были во времена СССР? Если вы вспомнили ещё что-то интересное и полезное из тех времён, поделитесь этим в комментариях!