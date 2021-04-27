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7 известных художников и их таинственные картины о самых светлых чувствах: Климт, Магритт и др


7 известных художников и их таинственные картины о самых светлых чувствах: Климт, Магритт и др

Тема любви – одна из самых популярных в искусстве, и картины известных художников не стали исключением. Яркие, романтические, чувственные и эмоционально насыщенные, они позволяют окунуться в необычный водоворот эмоций. Какие же картины и каких мастеров искусства сегодня являются самыми яркими воплощениями романтической темы – то, о чем мы расскажем сегодня.

1. Климт


Густав Климт. \ Фото: artdoart.com.

Густав Климт. \ Фото: artdoart.com.

 

Немногие произведения искусства так обожаемы или широко воспроизводятся, как «Поцелуй» Густава Климта. Роскошные позолоченные объятия украшают плакаты, чашки и футболки за десять долларов по всему миру, но история картины гораздо больше, чем её сегодняшняя коммерческая вездесущность.

Когда Климт создавал свой шедевр, он был уже бесстрашным лидером Венского Авангарда. Кроме того, он нажил себе непримиримых врагов в чопорном австрийском художественном истеблишменте, которому претила беззастенчивая чувственность и эстетический декаданс его работ.
Поцелуй. \ Фото: himalaya.com.

Поцелуй. \ Фото: himalaya.com.

 

«Поцелуй» Климта - это архетип человеческой нежности и желания. Он представляет страстный эротизм и то, как этот эротизм поглощает любовников. Картина, рождённая «золотым периодом» Климта, отличается сверкающими золотыми тонами, стилизованными штрихами и очень романтической визуальной аллегорией, вдохновлённой византийскими мозаиками.
Примечательно, что привлекательный главный цвет включает в себя частицы сусального золота для эффекта.

Сюжет портрета - пара, разделяющая интимные объятия, их тела частично скрыты величественным одеянием, когда они стоят на коленях на полевых цветах и по выражению лица женщины видно, как она радуется тому, что находится в объятиях своего возлюбленного и получает его поцелуй.

Эта картина пересекает социальные границы: она иллюстрирует, что как только люди поглощены страстью, они духовно освобождаются от привязанности к этому миру и его ограничениям. Они становятся единым целым с космосом, который принимает всех существ, независимо от генетики.

Интересный факт: в то время, когда «Поцелуй» был написан, он рассматривался пост-викторианским обществом как порнографический материал, а на сегодняшний день это произведение искусства считается одним из самых выдающихся и уникальных в своём роде.

2. Рой Лихтенштейн


Рой Лихтенштейн. \ Фото: component.youblog.jp.

Рой Лихтенштейн. \ Фото: component.youblog.jp.

 

На первый взгляд эта романтическая картина влюбленных может показаться весьма странной. Но на самом деле всё гораздо проще, стоит лишь углубиться в контекст данной работы.

Американский красавчик встречается с симпатичной блондинкой. Их «любовь» настолько глубока, что внешний мир перестал существовать, и им даже не нужен воздух, чтобы дышать, когда они с головой уходят под воду в объятиях друг друга.
Мы медленно вставали. \ Фото: artimage.org.uk.

Мы медленно вставали. \ Фото: artimage.org.uk.

 

Однако Рой Лихтенштейн на самом деле высмеивает поверхностность любви здесь. Весь этот образ ложен и искажён, поскольку он представляет собой иллюзию «совершенной любви».

Не случайно он сделал её похожей на рекламу, заставив картину служить гораздо более глубокой цели: показать реальность того, как люди «покупают» такие иллюзии, не задумываясь о том, что же им предлагают на самом деле.

Интересный факт: для этого холста Лихтенштейн использовал композицию разделённой панели между текстом и изображением. Это должно было смешать повествование между двумя персонажами.

3. Рене Магритт


Рене Магритт. \ Фото: loeildelaphotographie.com.

Рене Магритт. \ Фото: loeildelaphotographie.com.

 

«Влюблённые II» - это произведение, которое раскрывает реальность любви, когда она идёт не так, как ожидалось. С одной стороны, это романтическая картина, изображающая влюблённых, разделяющих поцелуй крупным планом. Но, с другой стороны, это печальный, почти навязчивый образ. Рене Магритт был известен своими темами неудовлетворённых желаний, поэтому, возможно, вуали, обёрнутые вокруг голов главных героев, можно было бы интерпретировать как таковые. Они мешают паре вступить в полноценный поцелуй, ведь они изолированы и, таким образом, разочарованы.
Влюблённые. \ Фото: galeri.uludagsozluk.com.

Влюблённые. \ Фото: galeri.uludagsozluk.com.

 

Однако другие интерпретации склоняются к тому, что здесь всё гораздо печальнее, чем кажется на первый взгляд. Может ли это быть отражением отвержения, отрицания любви? Представляет ли он отношения в целом, и как они часто нарушаются из-за различных проблем, в том числе из-за отсутствия общения?

Эта картина настолько противоречива, что, исходя из вышеприведённых интерпретаций, художник также может показать в этом образе то, что как бы близко ни подходил человек к своему партнеру, он никогда не узнает свою истинную природу, которая представлена барьерами из ткани.

Ибо, как говорится, «каждый человек - это остров». Такой творческий приём играет на реальности, которую люди часто скрывают—они надевают маски, позволяя другим видеть только то, что лежит на поверхности, а не то, что находится в глубине их души.

Интересный факт: когда Рене было четырнадцать, его мать покончила с собой, утонув. Он видел, как её тело вытаскивали из воды, а лицо закрывала ночная рубашка.

Было высказано предположение, что общий для художника мотив окутанных лиц родился из этой травмы. Однако позже он опроверг это, заявив: «Моя живопись - это видимые образы, которые ничего не скрывают. Они пробуждают тайну, и действительно, когда человек видит одну из моих картин, он задаёт себе такой простой вопрос: «Что это значит?» На самом же деле это ничего не значит, потому что тайна тоже ничего не значит. Это непознаваемо».

4. Судзуки Харунобу


Влюблённые под снегом. \ Фото: kknews.cc.

Влюблённые под снегом. \ Фото: kknews.cc.

 

Японская пара прогуливается по снегопаду под одним зонтом. Сам зонтик может быть истолкован как придающий сцене дополнительную интимность. Как будто зритель почти прерывает прогулку влюблённых. Тот факт, что их лица серьёзны, почти печальны, предполагает потенциальную потерю или горе. Поэт Ногучи даже прокомментировал это полотно так: «Если бы не существовало «влюблённых под зонтиком» юного Харунобу, я бы только удивился, что же это за одинокая и заброшенная вещь - наша укиё-э?»

Спокойствие влюблённых, идущих под снегом, воплощает японскую эстетику ваби-саби, которая ценит несовершенную красоту природы. Эта пара олицетворяет молодую любовь, и, подобно героям «Поцелуя» Климта, они пользуются своим желанием побыть наедине, не привязанные к внешнему миру, доказывая, что, независимо от происхождения, все разделяют подобный опыт романтической любви.

5. Рембрандт


Еврейская невеста. \ Фото: m.lifeztyle.id.

Еврейская невеста. \ Фото: m.lifeztyle.id.

 

«Еврейская невеста» Рембрандта - романтическая картина влюблённых, что получила своё название в начале девятнадцатого века после того, как коллекционер искусства уверил, что это был портрет еврейского отца, дающего своей дочери ожерелье в день её свадьбы. Однако позже это было опровергнуто, и наиболее распространённым мнением является то, что это Исаак и Ревекка из Ветхого Завета.

На полотне изображено выражение любви между супругами - стиль, редкий для голландских художников-реалистов эпохи барокко. Мужчина ласково касается левой рукой плеча женщины, в то время как его правая рука точно так же лежит на её груди. Этот лёгкий физический контакт указывает скорее на невинную любовь, чем на похоть. В противоположность этому, лица персонажей намекают на нечто более глубокое. Глаза мужчины означают неуверенность, в то время как взгляд женщины подразумевает созерцание, но никто из них не смотрит друг на друга. Может быть, это намёк на сомнение в их будущем?

Как и другие картины, «Еврейская невеста» может быть истолкована как смесь духовной и физической любви. Однако это толкование также допускает некоторую ложь, поскольку это неаутентичный образ еврейской невесты и жениха из Библии. Вместо этого это приукрашенное романтизированное изображение культурного ритуала, выходящего за рамки опыта преимущественно христианского общества.

6. Томас Харт Бентон


Романс, 1931-32 гг. \ Фото: pinterest.ca.

Романс, 1931-32 гг. \ Фото: pinterest.ca.

 

Романтика почти не нуждается в объяснении относительно того, как она пересекает социальные границы. На этой романтической картине изображена молодая, хорошо одетая чернокожая пара, небрежно идущая на вечернюю прогулку по усадьбе.

Томас Харт Бентон был художником, монументалистом и патриотом, известным своими сценами на тему страны, которые изображают американскую глубинку, а именно в южных, средних и западных штатах. Его цель состояла в том, чтобы изобразить тяжёлую работу, автономию и общее удовлетворение людей после Первой мировой войны.

Бентон использовал своё искусство для проведения социальных и политических реформ. Здесь субъекты изображаются довольными своей повседневной жизнью. Это чувствуется в их походке и в том, как они держатся за руки.

7. Модесто Брокос


Искупление Хама. \ Фото: maiavox.wordpress.com.

Искупление Хама. \ Фото: maiavox.wordpress.com.

 

Как и другие романтические картины о влюблённых, «Искупление Хама» может показаться причудливой семейной сценой. Однако на самом деле это пример blanqueamiento, который был распространён в Бразилии девятнадцатого века.

Ключевой фигурой является женщина у пальмы. У неё тёмная кожа, наводящая на мысль об африканском происхождении, а руки подняты вверх, как будто она благодарит бога. Рядом с ней стоит молодая женщина, у которой более светлая кожа, указывающая на то, что она мулатка. По-видимому, эта девушка - дочь женщины, стоящей у пальмы. Третья фигура - взрослый мужчина, чья кожа ещё светлее, а это говорит о том, что он иммигрант и муж молодой женщины, которые являются родителями белого ребёнка, сидящего на руках у девушки. Отсюда следуют ответ на вопрос, почему же темнокожая женщина восхваляла Бога - она счастлива, что её внук белый.

Картина также намекает на библейское Бытие, где Хам обнажает наготу и пьянство своего отца Ноя. Хам осужден Ноем быть рабом и проклят как «слуга слуг». Таким образом, «Искупление Хама» - своего рода исцеление от «проклятия» африканского происхождения.

Интересный факт: Данная работа проливает свет на другой вид расизма. Полотно было создано после отмены рабства в Бразилии, где было смешанное население темнокожих и белых—первое уменьшалось из-за прекращения ввоза африканских рабов в страну. В результате появились женщины смешанной расы, которые привлекали белых мужчин-иммигрантов. Таким образом, власть стремилась произвести полностью белых детей, чтобы искоренить тёмную кожу предков.

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7 известных художников и их таинственные картины о самых светлых чувствах: Климт, Магритт и др

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7 известных художников и их таинственные картины о самых светлых чувствах: Климт, Магритт и дрПодписаться на мой Instagram
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