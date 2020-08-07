15 невероятных стипендий, получить которые может практически каждый

Традиционно студенты – один из самых малообеспеченных слоёв населения. И для многих из них единственный источник доходов – стипендия. Сегодня существуют не только стипендии, которые получают за хорошую учёбу, но есть возможность получить такого рода выплаты от различных фондов и организаций. В нашем обзоре 10-ка необычных, а иногда и откровенно сумасшедших стипендий, претендовать на которые может практически каждый.







1. Стипендия фонда «Двадцать две пары обуви»



Фонд предоставляет стипендии более чем четырехсот студентам на сумму свыше $ 700 000 ежегодно. Что примечательно, стипендии целенаправленно выделяются работникам обувной промышленности, а также учащимся на дизайнеров обуви.







2. Стипендия Американской научной библиотеки нудистов



Для тез, кто не представляет свою жизнь без нудизма, есть хорошие новости. Специально для таких людей, которые хотят учиться в колледже, выделяется стипендия в размере $ 1000.







3. Стипендии «вкус месяца»



Стипендия «Вкус месяца» предоставляет студентам возможность творчества. Именно данная стипендия идет на финансирование создания новых необычных видов мороженого.







4. Стипендия Vegetarian Resource Group



Благодаря щедрому анонимному меценату каждый год присуждается стипендия в размере $ 20 000 учащимся американских средних школ, которые способствовали развитию вегетарианства в своих школах.

Чтобы получить эту странную стипендию, предлагаемой Университетом Лойолы (Чикаго, Иллинойс), учащийся должен иметь фамилию Золп, а также он должен быть католиком.Чтобы получить стипендию в размере $ 400, необязательно быть гадалкой. Все, что нужно, это интересоваться экономикой и уметь хорошо предсказывать курс финансового рынка.Бретт Ратнер выделяет Нью-Йоркской киноакадемии сто грантов в размере до $ 15 000. Студенты должны предоставить доказательства необходимости их в финансировании, а также написать обоснование того, почему они хотят учиться в Нью-Йоркской киноакадемии Крипалу предлагает стипендии студентам, которые хотят изучить йогу.Фонд United Negro College в честь памяти Майкла Джексона выделяет стипендии в размере до $ 4000 студентам, специализирующихся в области исполнительского искусства, английского языка и коммуникаций.«Национальный совет картофеля» ежегодно присуждает одну стипендию в размере $ 5000 студенту в сфере агробизнеса, который каким-либо образом привел к развитию картофельной индустрии.Эта стипендия выделяется ученикам колледжа Juniata College в Хантингдоне, Пенсильвания. Чтобы получить ее, нужно доказать то, что ученик нуждается в деньгах, иметь хорошие оценки и… быть левшой.Все, что нужно, чтобы претендовать на эту стипендию, это быть ростом 185 см (для мужчин) и 175 см (для женщин), а также написать эссе под названием «Что для меня значит быть высоким».Дети в возрасте от 6 до 12 лет, которые имеют талант к приготовлению пищи, могут благодаря своему таланту получит грант в размере $ 25 000 на обучение в колледже. , благодаря Jif самый творческий конкурс Sandwich. Все, что нужно, это создать самый креативный сэндвич с использованием арахисового или фундукового масла JIF.Эта стипендия присуждается студентам, рост которых менее 145 см.Очередная стипендия присуждается студентам, которые имеют хорошую фантазию. От студентов требуется спланировать ход развития зомби-апокалипсиса и предусмотреть наилучшие варианты выживания.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)