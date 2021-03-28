9 кулинарных хитростей, которые не раз выручат хозяек на кухне

На каждой кухне найдется немало бытовых приборов, призванных ускорить рабочий процесс и сделать его более эффективным. Однако действительно шикарные блюда помогает готовить не столько техника, сколько простые, но гениальные хитрости, взятые из личного опыта или подсмотренные у шеф-поваров. Novate.ru предлагает несколько кулинарных советов, которые не раз выручат хозяйку на кухне.
Совет 1: Размягчите сливочное масло скалкой
Положите масло на пергамент и пройдитесь по нем скалкой. / Фото: livemaster.ru
Во многих рецептах указывается, что масло следует смешивать с другими ингредиентами, когда оно находится в размягченном состоянии. А вот класть в тесто продукт, который только что достали из холодильника, не стоит – это может негативно сказаться на итоговом результате. Конечно, можно просто подождать несколько часов, пока масло подтает при комнатной температуре, растопить на водяной бане или просто нагреть в микроволновке, испытывая судьбу, но это не самые быстрые и верные способы. Попробуйте нагреть стакан из жаростойкого стекла в микроволновке, а затем накрыть им кусочек сливочного масла. За считанные минуты снаружи продукт станет настолько пластичным, что с ним без труда справится миксер или кухонный комбайн.
Если для рецепта нужно большое количество сливочного масла, можно пойти другим путем. Положите его на полиэтиленовую пленку, накройте ею же, а затем постучите по масла скалкой, пока оно не превратится в тонкую пластину (примерно, 1,3 см). После этого сложите продукт пополам и продолжайте работать скалкой, пока его толщина не уменьшится до 6 мм. На финальном этапе просто оставьте его полежать 5-10 минут при комнатной температуре – по истечению времени оно размягчится.
Совет 2: Сделайте пароварку из кастрюли
Из кастрюли и дуршлага получится отличная пароварка. / Фото: irecommend.ru
Блюда на пару считаются одними из самых здоровых и полезных, поэтому их часто включают в меню люди, которые придерживаются правильного питания, сидят на диете или имеют проблемы с ЖКТ. Однако покупать пароварку хочется далеко не каждому. Специально для таких людей и существует следующий лайфхак: возьмите обычную кастрюлю и установите в ней сито или дуршлаг подходящего размера. Здесь самое главное, чтобы он не касался кипящей воды. А дальше все очень просто: положите выбранный продукт на сито (одним слоем), доведите воду до кипения, а затем уменьшите огонь, накройте кастрюлю крышкой и доведите блюдо до готовности.
Совет 3: Растопите шоколад феном
Направляйте фен на шоколад на расстоянии 20-25 см. / Фото: inmyroom.ru
Водяная баня и микроволновая печь – отличные способы, проверенные временем, однако есть еще один метод, не менее эффективный. Все что вам нужно для того, чтобы довести шоколад до нужной консистенции – это стеклянная жаропрочная миска и фен. Разломайте плитку не небольшие кусочки, положите в тарелку и направьте на них фен, держа его на расстоянии 20-25 см. Время от времени меняйте направление потока воздуха и перемешивайте шоколадную массу лопаткой, чтобы она таяла более равномерно.
Совет 4: Разведите шафран водой
Шафрановая вода может храниться в холодильнике неделю. / Фото: sanforos.ru
Шафран отличается очень насыщенным вкусом и ароматом, а потому его стоит использовать с осторожностью и в небольших количествах. Также у пряности приличная стоимость, поэтому хозяйки стараются расходовать его максимально экономно. Решить все эти задачи можно при помощи обычной воды, в которую стоит добавить шафран. Такое объединение никак не скажется на его вкусовых качествах, зато пряность будет расходоваться намного медленнее.
Для приготовления шафрановой воды нужно будет подсушить пряность на сковороде, после чего порвать на маленькие нити. Далее замочите ее в воде, придерживаясь следующих пропорций: на половину чайной ложки шафрана 240 мл. жидкости. Такая вода может храниться в холодильнике до семи дней, не более. Что касается использования, то две столовые ложки шафрановой воды смело могут заменить одну хорошую щепотку пряности.
Совет 5: Раскатывайте тесто без муки
Чтобы тесто не прилипало, его нужно раскатывать между листами пергамента. / Фото: funpanda.ru
Иногда тесто получается слишком жестким и забитым именно из-за большого количества муки, которая используется в процессе его раскатывания. Чтобы избежать таких последствий и сделать тесто максимально мягким и пластичным, откажитесь от муки и отдайте предпочтение растительному маслу. Просто смажьте им руки, скалку и рабочую поверхность. Такая хитрость сильно облегчает работу с тестом – оно не прилипает к столу и скалке, раскатывается намного легче и быстрее.
Второй, не менее эффективный способ, заключается в использовании пергаментной бумаги или пищевой пленки. Положите тесто между двумя листами и раскатайте до нужного размера и толщины. В этом случае оно не будет прилипать ни к столу, ни к скалке, и можно буде обойтись без муки. Но данные способы можно использовать лишь тогда, когда тесто хорошо замешено и приобрело нужную консистенцию и плотность.
Совет 6: Кладите в тесто для сырников только желток
Отсутствие белков сделает тесто более плотным. / Фото: ne-dieta.ru
Несмотря на то, что сырники являются одним из самых популярных блюд на завтрак, немногие хозяйки умеют готовить их так, чтобы они получались пышными и красивыми. Зачастую на тарелке оказываются обычные творожные лепешки, которые очень далеки от фото, увиденных в интернете. Чтобы этого не произошло, попробуйте придерживаться нескольких хитростей. Во-первых, добавляйте в тесто только желтки, без белков. Во-вторых, используйте два вида творога – один домашний, а второй – магазинный, 5-процентный. Так сырники не будет разваливаться, но и не превратятся в забитые шарики, в которых больше ощущается мука, а не творог. В-третьих, отправляйте тесто в холодильник на 10-15 минут, чтобы оно загустело, стало более плотным и сырники проще лепились. И, в-четвертых, жарьте десерт только на хорошо разогретой сковороде, иначе сырники будут прилипать к дну.
Совет 7: Используйте вместо воды бульон
Процедите бульон перед тем, как добавлять в блюдо. / Фото: foodbook.today
Это правило касается всех видов блюд, начиная от традиционных супов, и заканчивая мясными соусами. Откажитесь от привычки использовать для разведения обычную воду, лучше используйте овощной бульон. У него насыщенный, многогранный вкус, который отлично дополнит блюда, и придаст им совершенно новое, более яркое звучание.
Совет 8: Солите десерты
Соль делает вкус десерта более гармоничным. / Фото: listya-light.ru
На первый взгляд кажется, что соль и десерты абсолютно несовместимы. Однако на самом деле ее отсутствие существенно ухудшает вкус готового блюда. Соль является своеобразным катализатором вкуса – она делает его более гармоничным и сбалансированным. Если исключить этот ингредиент из рецепта, десерт получится невыразительным.
Также соль делает тесто из пшеничной муки более плотным и крепким, благодаря чему оно лучше поднимается, сохраняет структуру и объем после выпекания. Если речь идет о бисквите, то после добавления соли он становится еще и более влажным, поэтому после запекания нет нужды его дополнительно пропитывать.
И, конечно, соль убирает приторность, которой грешат многие десерты или их элементы. Если ее не добавить, на сладком фоне не получится разобрать вкусовые акценты, даже если вы их предусмотрели. Слишком приторными получаются зефир, карамель, безе, меренга. Поэтому щепотка никогда не повредит – благодаря соли вы сможете почувствовать яблочную свежесть в зефире, лимонную кислоту в карамели и прочие вкусовые нотки.
Совет 9: Жарьте стейк на раскаленной сковороде
Равномерная прожарка получится только на раскаленной сковороде. / Фото: scary-stories.ru
В арсенале каждого повара есть свой рецепт идеального стейка, но все они сходятся в одном: перед тем, как класть мясо, сковороду нужно раскалить то такого состояния, чтобы он нее шел дым. Только так мясо будет прожариваться равномерно. Также на сковороду следует положить веточки тимьяна и розмарина для аромата, а если хотите придать мясу запах дичи – добавьте ягоды можжевельника.
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