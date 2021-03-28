9 кулинарных хитростей, которые не раз выручат хозяек на кухне

Совет 1: Размягчите сливочное масло скалкой

Положите масло на пергамент и пройдитесь по нем скалкой. / Фото: livemaster.ru

Совет 2: Сделайте пароварку из кастрюли

Из кастрюли и дуршлага получится отличная пароварка. / Фото: irecommend.ru

Совет 3: Растопите шоколад феном

Направляйте фен на шоколад на расстоянии 20-25 см. / Фото: inmyroom.ru

Совет 4: Разведите шафран водой

Шафрановая вода может храниться в холодильнике неделю. / Фото: sanforos.ru

Совет 5: Раскатывайте тесто без муки

Чтобы тесто не прилипало, его нужно раскатывать между листами пергамента. / Фото: funpanda.ru

Совет 6: Кладите в тесто для сырников только желток

Отсутствие белков сделает тесто более плотным. / Фото: ne-dieta.ru

Совет 7: Используйте вместо воды бульон

Процедите бульон перед тем, как добавлять в блюдо. / Фото: foodbook.today

Совет 8: Солите десерты

Соль делает вкус десерта более гармоничным. / Фото: listya-light.ru

Совет 9: Жарьте стейк на раскаленной сковороде

Равномерная прожарка получится только на раскаленной сковороде. / Фото: scary-stories.ru