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16 запоминающихся штучек из повседневной жизни в Южной Корее


16 запоминающихся штучек из повседневной жизни в Южной Корее


Для россиянина, американца или европейца страны Азии могут ассоциируются с чем-то интригующе загадочным и одновременно диким. Но если времена поедания собак остались в прошлом, древняя культура, умноженная на технологические новинки, дала миру множество интересных вещей, которых нет больше нигде. Сегодня речь пойдет об Южной Корее - небольшой, но густонаселенной стране, ютящейся на полуострове между Китаем и Японией. Далее в обзоре - фишки, которые делают Южную Корею уникальной и привлекательной.

1. Если у вас устали ноги, просто снимите обувь и пройдитесь по массажной дорожке


Массажные дорожки для общественного пользования. | Фото: Sympa.

Массажные дорожки для общественного пользования. | Фото: Sympa.

 

2. Уровень преступности в Южной Корее крайне низок, а большинство людей честные! Это значит, что вы спокойно можете оставить свои вещи без присмотра, не боясь, что их украдут


 
Вещи, оставленные без присмотра, в безопасности! | Фото: AdMe.

Вещи, оставленные без присмотра, в безопасности! | Фото: AdMe.

 

3. Великолепный дизайн здания кинотеатра с имитацией северного сияния на крыше


 
Кинотеатр в Пусане. | Фото: Глобус экстрим.

Кинотеатр в Пусане. | Фото: Глобус экстрим.

 

4. Лестница - для худых и худеющих, а эскалатор - для тех, кто считает, что хорошего человека должно быть много!


 
По мнению Novate.ru, на фото пример отличной мотивации. | Фото: Pressa.tv.

По мнению Novate.ru, на фото пример отличной мотивации. | Фото: Pressa.
tv.

 

5. Работники стройки защищают припаркованные автомобили в местах строительства


 
Пример истинной заботы о населении. | Фото: Pressa.tv.

Пример истинной заботы о населении. | Фото: Pressa.tv.

 

6. Если побываете в одном из кинотеатров в Южной Корее, не выбрасывайте билет, они в этой стране как открытки!


http://navote.ru/?p=21848
Потрясающий дизайн билета. | Фото: DesignCorner.

Потрясающий дизайн билета. | Фото: DesignCorner.

 

7. Обычный школьный обед!


Аппетитные блюда из школьной столовой. | Фото: Yaplakal.

Аппетитные блюда из школьной столовой. | Фото: Yaplakal.

 

8. Кто-то любит мягкие переспевшие бананы, кто-то предпочитает твердые и зеленые... В Южной Корее есть упаковки с бананами разной степени зрелости


 
Упаковка с бананами на любой вкус. | Фото: Technabob.

Упаковка с бананами на любой вкус. | Фото: Technabob.

 

9. В Южной Корее школы могут посещать не только дети, но и взрослые, которые по каким-то причинам не получили образования


Школьники пенсионного возраста. | Фото: Pinterest.

Школьники пенсионного возраста. | Фото: Pinterest.

 

10. Чтобы никто не замерз, ожидая свой автобус на морозе, многие остановки в Южной Корее оборудованы скамейками с подогревом


По мнению Novate.ru, скамейка с подогревом - одно из самых лучших изобретений общественного пользования. | Фото: Пикабу.

По мнению Novate.ru, скамейка с подогревом - одно из самых лучших изобретений общественного пользования. | Фото: Пикабу.

 

11. В автобусах Южной Корее на каждом окне есть подушка, позволяющая комфортно дремать в пути


Подушки для уставших пассажиров. | Фото: Пикабу.

Подушки для уставших пассажиров. | Фото: Пикабу.

 

12. Собираетесь на позднее свидание? Не забудьте приобрести букетик цветов в торговом автомате по пути


Автомат со свежими букетами. | Фото: eBaum's World.

Автомат со свежими букетами. | Фото: eBaum's World.

 

13. Уличные фудкорты очень популярны в Южной Корее. Там всегда большой выбор жучков-червячков на любой вкус!


Уличные деликатесы из Южной Кореи. | Фото: Pressa.tv.

Уличные деликатесы из Южной Кореи. | Фото: Pressa.tv.

 

14. В Южной Корее во время переезда люди часто используют автовышки. Это намного удобнее и быстрее, чем сто раз сбегать вверх-вниз!


Вышка для погрузки вещей. | Фото: AdMe.

Вышка для погрузки вещей. | Фото: AdMe.

 

15. Фантастическая инсталляция из стекла, за которым плещется настоящая волна


Оригинальная инсталляция в Сеуле. | Фото: Arch2O.

Оригинальная инсталляция в Сеуле. | Фото: Arch2O.

 

16. Хм, зубная паста со вкусом грибов - это, конечно, на любителя...


Зубная паста с грибным вкусом. | Фото: schuro blogja.

Зубная паста с грибным вкусом. | Фото: schuro blogja.

 

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16 запоминающихся штучек из повседневной жизни в Южной Корее

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16 запоминающихся штучек из повседневной жизни в Южной КорееПодписаться на мой Instagram

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