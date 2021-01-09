«Французский ангел», с которого срисовали Шрека

Жизнь этого человека была полна противоречий, а судьба несколько раз делала резкие повороты. Он родился в России на Урале, но популярность завоевал в Америке. До 17 лет имел ангельскую внешность, но затем неожиданно превратился в «огра». Знал 14 языков, имел прекрасное образование и мечтал стать адвокатом, но выступал на ринге. Главное, что помогало знаменитому рестлеру не потерять веру в людей, - это прекрасное чувство юмора.
Родился будущий Шрек 23 октября 1903 года. Семья французского инженера уже несколько лет жила в России. Отец работал на железной дороге, мать преподавала иностранные языки в школе. По воспоминаниям Мориса, они часто путешествовали, и мальчик хорошо знал Санкт Петербург. Незадолго перед революцией отец умер, и небольшая семья, спасаясь от беспорядков, вернулась во Францию. Надо сказать, что мальчик в детстве отличался просто ангельской внешностью. Милый ребенок до семнадцати лет не знал никаких проблем со здоровьем, но затем неожиданно начал замечать, что с его телом творится что-то неладное: руки и ноги начали расти, как будто самостоятельно, увеличивалась в размерах и голова, черты лица изменились буквально за несколько месяцев. Врачи определили у него акромегалию. Это довольно редкое заболевание, вызванное доброкачественной опухолью на гипофизе, в результате которой кости человека разрастаются и утолщаются. Через несколько лет Морис выглядел как молодой тролль.
Морис Тийе в детстве
Конечно, такое «превращение» не могло пройти безболезненно для психики подростка. Юноша сначала тяжело переживал странные и жутковатые изменения. Много лет спустя он делился с журналистами:
«Сверстники обзывали меня обезьяной, и я очень расстраивался. Кому понравится такое? Чтобы скрыться от насмешек, я часто уходил на пристань и все свободное время проводил возле воды. Людям, которые жили там, было совершенно безразлично, как я выгляжу.»
Несмотря на заболевание, интеллект у человека-огра был явно выше среднего. Даже с такой своеобразной внешностью он сумел поступить в Тулузский университет на юридический факультет, а благодаря матери уже с детства знал несколько иностранных языков. Известно, что к сорока годам он прекрасно говорил на русском, французском, болгарском, английском и литовском, и есть данные, что к концу жизни он владел 14-ю языками. Еще он хорошо играл в шахматы, писал стихи и рассказы. Юноша мечтал стать адвокатом и мог бы преуспеть в этой профессии, но болезнь прогрессировала. Постепенно изменения коснулись и голосовых связок:
«Может, с таким лицом я и смог бы стать адвокатом, но мой голос, похожий на ослиный рев, просто невозможно слушать, поэтому я пошел в ВМС», — рассказывал Тийе.
Внешность огра и добрый нрав - Морис Тийе был настоящим Шреком
На самом деле талантливый молодой человек во французских ВМС не маршировал, а служил в качестве инженера. Постепенно он смирился со своей нестандартной внешностью. Все дальнейшие годы он относился к ней с юмором – например, позировал в палеонтологическом музее рядом со статуей неандертальца и больше всех потешался над сходством, никогда не обижался, видя повышенное внимание людей. При жутковатом внешнем виде этот «огр» был в душе добрым великаном, и все знакомые прекрасно это понимали.
Морис Тийе – французский профессиональный рестлер
После тридцати лет Тийе сумел свои недостатки превратить в достоинства. В феврале 1937 года он в Сингапуре познакомился со знаменитым рестлером Каролисом Пожела. Тот быстро понял, что физически развитый боец с такими данными просто обречен на успех и уговорил Мориса заняться борьбой. После тренировок и первых боев в Европе новая звезда ринга переехала в Америку и тут, как и предсказывали, его ждал оглушительный успех. На битвы «Уродливого огра» собирались толпы поклонников. Режиссеры этого жестокого шоу сразу сделали его непобедимым, а затем поменяли имя на более драматическое – «Французский ангел». Публика рыдала от восторга, когда Тийе 19 месяцев подряд выходил победителем из всех боев.
Несмотря на дикую популярность, Морис Тийе был очень скромным человеком и набожным католиком. В 1947 году в Ватикане он даже встречался лично с Папой Римским. До сегодняшнего дня это остается единственным случаем в истории, больше аудиенции понтифика ни один рестлер не удостаивался. У знаменитого борца появилось множество подражателей. Около десяти «Ангелов» в конце 1940-х бились на рингах Америки: русский, чешский, канадский, польский, золотой, черный и даже «Дама-ангел». Но сам неповторимый Морис Тийе постепенно терял форму и все реже выигрывал бои (даже постановочные). К сожалению, болезнь и активная карьера давали о себе знать, и свой последний бой в 1953 году «Французский ангел» проиграл. Ровно через год знаменитый рестлер умер от сердечного приступа.
Сходство между мульт-персонажем и знаменитым борцом прошлого не заметить невозможно
Веселый и добрый огр Шрек, придуманный мультипликатором Уильямом Стейгом, похож на Мориса Тийе не только внешностью, но и характером. Журналисты, подметившие невероятное совпадение, попытались выяснить, случайно ли это, но получили от студии «Дримворкс» резкий отпор – обсуждать эту тему и давать комментарии создатели популярного мультфильма отказываются. На самом деле, сходство настолько бросается в глаза, что официального подтверждения в принципе и не требуется.
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