Какую древнюю легенду скрывает картина Босха «Извлечение камня глупости»

На любопытной картине Босха «Извлечение камня глупости» художник мастерски отражает популярную в то время голландскую метафору, а также высмеивает попытки главного героя – лже-врача - излечить безумие своего пациента. Какую символику скрывает полотно? Что означают воронка на голове хирурга и книга на голове старухи? И главное, что же это за поверье об извлечении камня глупости?
Иероним Босх – религиозный художник и твердый моралист, любивший бытовые сцены, был родом из талантливой плеяды живописцев. Хотя его картины часто считаются проповедями и поэтому их трудно переводить, Босх является, безусловно, талантливым мастером, который демонстрирует своими работами глубокое понимание человеческого характера. Используя потрясающие фантастические образы для изображения моральных и религиозных идей и историй, Босху удалось выделить себя среди своих современников. Да, есть некий пессимизм в творчестве Босха, но его работы воспринимаются легко и увлекательно благодаря юмористической нотке и едкой сатире. Особенно ярко это отражается в его работе «Извлечение камня глупости».
Инфографика: Иероним Босх
Сюжет
Заказчиком картины был Филипп Бургундский, известный как Бастард Бургундский, внебрачный сын Филиппа Прекрасного, основателя Ордена Золотого Руна. Именно Филипп Бургундский заказал у Босха работу, напоминающую гербы Ордена, членом которого он был. Картина представляет собой фольклорный сюжет. На первый взгляд, это обычная и действительно опасная операция, которую хирург проводит почему-то на свежем воздухе, водрузив себе на голову странную воронку.
Голландское выражение «иметь камень в голове» означало «быть глупым, безумным, с головой не на месте». Сюжет об удалении «камня глупости» часто прослеживается в голландских гравюрах, живописи и литературе вплоть до XVII века.
«Извлечение камня глупости»: фрагмент надписи
Каллиграфическая надпись вверху и внизу гласит: «Мастер, удали камень. Меня зовут Лубберт Дас». Лубберт — имя нарицательное, которое используется в качестве прозвища для ленивого и глупого человека. Метафора создана из слова барсук (дас) – ночное существо, которое считают ленивым. Во времена Босха существовало поверье: сумасшедшего можно исцелить, если изъять из его головы камни.
Филипп Бургундский/ фрагмент картины «Извлечение камня глупости»
Герои и символика
В этой сцене задействованы четыре персонажа. Крайний слева – хирург и он же шарлатан. Вместо сумки на поясе у него серо-коричневый кувшин из керамогранита, так часто изображаемый Босхом. Хирург стоит над несчастным пациентом и проводит свои лживые манипуляции. То, что он извлекает из головы пациента, - это не камень, а тюльпан, подобный тому, что стоит на столе (видимо, он остался после предыдущей операции). Пациента художник изобразил в виде толстого пожилого крестьянина, привязанного к стулу, да еще и без обуви.
В темном одеянии – помощник и он же монах. Он то ли отпускает грехи, то ли отвлекает внимание оперируемого. Кувшин в его руках вероятно с вином. И оно здесь неспроста. Вино необходимо, чтобы забыть о боли. И также оно может указывать на пьянство самого монаха. Таким образом, картина имеет антиклерикальный замысел, где монах с монашкой убедили несчастного на бесполезную операцию у шарлатана. Они в сговоре против несчастного. За столом – старуха-монахиня с книгой на голове. Кошелек у женщины указывает на её материальный интерес в афере.
Инфографика: герои и символика (1)
Инфографика: герои и символика (2)
Глядя на эту своеобразную операцию, ученые задаются вопросом, действительно ли проводились подобные хирургические вмешательства, которую изображает Босх? И главное, представляет ли картина факт или вымысел? Мы не можем точно знать, какой была жизнь 500 лет назад, особенно в отношении медицины и науки, которые в лучшем случае представляли собой смесь магии, суеверий и догадок. Однако мы знаем, что во времена Босха концепция «каменной операции» была метафорой лекарства от безумия и глупости. Имя тучного пациента Босха, «Лубберт», подтверждает это, поскольку голландская народная традиция дает это прозвище дуракам.
Исходя из этого можно выделить символику полотна:
1. Перевёрнутая воронка на голове хирурга является намеком на рассеянность этого так называемого ученого мужа. Кроме того, в этом контексте она служит и признаком обмана.
2. Закрытая книга на голове монахини и воронка хирурга соответственно символизируют бесполезность полученных знаний и глупость.
3. Книга на голове – еще один признак лжемудрости. Исцеление в данном сюжете – чистое шарлатанство.
4. Было установлено, что цветок на столе – тюльпан. В средневековой символике тюльпан подразумевал глупую наивность.
Композиция
В центре своего полотна Босх вырезал круг, в котором он изобразил сцену извлечения камня безумия. Круглая композиция – тондо – была очень популярна в XV веке. Композиция выглядит так, словно зритель сквозь замочную скважину разглядывает происходящую сцену. Еще одна версия подобного формата – зеркало, которое отражает человеческое безумие. Босх разворачивает сцену на открытом воздухе на небольшом мысе, который выходит на равнину с двумя городами вдалеке. Обстановка представляет собой открытую сельскую местность, растительный ландшафт. Кроме того, художник придал этой сцене декоративное обрамление из переплетенных золотых лент на черном фоне с готической надписью. В целом эта работа написана приглушенной палитрой, черный фон создает мрачное настроение, здесь мрачны даже небо и фоновый пейзаж.
«Извлечение камня глупости»: фрагмент пейзажа
В этой работе Босх добился новшества, превратив популярное высказывание и поверье в визуальный образ. Добавляя золотой каллиграфический текст и визуальные элементы (иногда называемые узлами любви), Босх превращает сюжет в визуальную и словесную игру. Эта игра слов и образов, дополняющих друг друга, становится более сложной, когда мы понимаем, что то, что извлекается из головы пациента, является цветком тюльпана и, следовательно, намеком на глупость.
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