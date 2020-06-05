Странные споры за территории разных стран

В мировой истории есть немало случаев, когда из-за территории, на которую претендовали одно или несколько государств, разгорались конфликты и даже вспыхивали войны. Споры могут возникнуть из-за картографических ошибок или географических аномалий, когда совершенно неприметная библиотека вынуждена работать на территории двух стран. Но иногда встречаются и очень странные территориальные противостояния.
Либерленд
Удивительное дело, но на границе между Сербией и Хорватией находится небольшой участок земли площадью 7 квадратных километров, на который не претендовало до недавнего времени ни одно из граничащих с ним государств. Хорватия заявляет о принадлежности участка Сербии, а эта страна вовсе не торопиться признавать территорию своей. Вит Едличка. / Фото: www.twimg.com В результате в 2015 году политический активист из Чехии Вит Едличка провозгласил создание нового микрогосударства, расположенного на спорной территории, «Свободной Республики Либерленд». Себя активист назначил президентом, министром финансов, иностранных дел, внутренних дел и юстиции. Флаг Либерленда. / Фото: www.twitter.com При этом самопровозглашённого президента задерживали хорватские власти за незаконное пересечение границы. Территория, по мнению властей двух государств, должна отойти Сербии или Хорватии, но никак не третьей стороне и непонятному виртуальному государству.
Курильские острова
Вот уже больше полувека длится спор о принадлежности Курильских островов, захваченных советскими войсками ещё в 1945 году. Даже подписанная в 1956 году декларация, согласно которой военные действия между двумя странами прекращаются, не внесла ясности относительно Курил. В декларации СССР передавал Японии два острова после заключения мирного договора. Но он так и не был подписан из-за угроз США отдать Японии другой остров – Окинаву. В результате мирный договор не подписан и сегодня.
Marble Hill
На этот небольшой район претендуют Манхэттен и Бронкс, два боро Нью-Йорка. в 1895 году реки Гарлем и Гудзон были соединены гарлемским судоходным каналом, отделившим северную часть Манхэттена и превратившим Marble Hill в остров. От Бронкса эту территорию отделяло старое русло Спайтен-Дайвил-крика. В 1914 году старый ручей был засыпан и фактически Marble Hill стал частью Бронкса, но юридически принадлежит Манхэттену. Целых 70 лет два района вели бесконечный спор между собой, пока в 1984 году не была удовлетворена петиция жителей Marble Hill и не объявлено о постоянной и нерушимой принадлежности его Манхэттену.
Остров Ганса
На этот небольшой необитаемый остров, а фактически – скалу в Арктике, претендуют Дания и Канада. При этом споры ведутся ещё с 1933 года, но решаются в дипломатическом русле. Однако с 1980-х годов на скале попеременно появляется канадский или датский флаг, а возле него бутылка со спиртным. Так выглядит интеллигентная война на острове Ганса. Если на острове Ганса развевается канадский флаг, значит, возле него можно найти бутылку канадского виски, если же реет флаг датский, то рядом непременно оказывается бутылочка шнапса. Эти периодические «захваты» спорной территории получили название «интеллигентной войны».
Маяк Мэркет
Этот маяк в 1885 году был построен финнами на шведской территории на острове Мэркет. Выбор места был не случаен и не имел никакого отношения к захвату чужих земель. Просто это была единственная площадка, где волны и лёд не могли бы разрушить маяк. И два государства даже смогли договориться между собой, правда, на это ушёл целый век. В 1985 году территория, где находится строение, официально была присоединена к Финляндии путём элементарной перерисовки границы в Z-образную форму. Правда, сам маяк был заброшен ещё в 1977 году.
Острова Спратли
По различным причинам Китай, Тайвань, Филиппины, Вьетнам, Малайзия (и в меньшей степени Бруней) считают эти разрозненные острова достаточно важными, чтобы претендовать на них. Некоторые зашли так далеко, что установили на них военное присутствие и даже попытались колонизировать их. Причиной для спора является не только выгодное географическое положение, но и предполагаемые залежи нефти и газа на территории архипелага. При этом все претенденты успели за годы конфликта «обустроить» собственные территории архипелага. Иту-Аба, площадь которого составляет 0,46 квадратных километров, является самым крупным из островов и в настоящее время оккупирован Тайванем, разместившем здесь небольшой аэропорт. Филиппинские военные были вынуждены искусственно расширило остров Паг-аса, обустроив на его территории взлётно-посадочную полосу и предоставляя бесплатную землю, жилье, гарантированную работу и снабжение продовольствием любому гражданскому лицу, желающему приехать и жить на острове. Малайзия сделала свой остров Лаянг-Лаянг местом для туристического дайвинг-курорта, КНР не стала церемониться и выставила на Gaven Reefs огромный цементный блок с приподнятым металлическим каркасом и двухэтажным зданием на его вершине. На самом верху причудливой конструкции установлен китайский флаг. Бруней создал рыболовную зону, которая перекрывает южную часть архипелага. Однако каждая страна-претендент поддерживает своё военное присутствие на островах и уступать никто не намерен.
Ледник Сиачен
С 1984 года индийские и пакистанские войска занимают позиции на леднике Сиачен в Гималаях. И несмотря на прекращение огня в 2003 году, напряженность на самом высоком в мире поле битвы сохраняется. Изначально эта территория не была маркирована представителями ООН, так как никто и предположить не мог, что кто-то будет претендовать на эти бесплодные земли высоко в горах. Фактически и сегодня Индия контролирует ледник Сиачен и все его притоки, а также все главные перевалы и хребты Сальторо. Пакистан, тем временем, удерживает позиции на более низких высотах вдоль отрогов хребта Сальторо. Отзывать своих военнослужащих, примерно по три тысячи человек с каждой стороны, ни Индия, ни Пакистан не намерены.
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