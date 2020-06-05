Странные споры за территории разных стран

В мировой истории есть немало случаев, когда из-за территории, на которую претендовали одно или несколько государств, разгорались конфликты и даже вспыхивали войны. Споры могут возникнуть из-за картографических ошибок или географических аномалий, когда совершенно неприметная библиотека вынуждена работать на территории двух стран. Но иногда встречаются и очень странные территориальные противостояния.





Либерленд

Курильские острова

Marble Hill

Остров Ганса

Маяк Мэркет

Острова Спратли

Ледник Сиачен