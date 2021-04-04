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Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Они не родственники, но до такой степени похожи, что уверенно отличают их лишь опытные папарацци. А вот у простых смертных постоянно возникают проблемы. Звезды, которые до невозможности похожи друг на друга, словно родные братья и сестры – в галерее далее.

Проверьте себя, сможете ли вы угадать с первого раза, кто есть кто.

Кира Найтли и Натали Портман


На этом коллаже – исполнительница главной роли в «Пиратах Карибского моря» Кира Найтли и звезда «Черного лебедя» Натали Портман.

Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Ответ: Натали Портман – слева.

Мила Кунис и Сара Хайланд


У коллеги Натали Портман по «Черному лебедю» Милы Кунис также есть звездный «близнец», с которым кинодиву часто путают, – американская актриса Сара Хайленд.

Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Ответ: Мила Кунис справа.

Микки Рурк и Тим Роббинс


На этом снимке – звезда боевиков Микки Рурк и актер Тим Роббинс.

Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Ответ: Микки Рурк – слева.

Кэти Перри и Зоуи Дешанель


Следующая пара, которую так и хочется назвать сестрами, – популярная певица Кэти Перри и актриса Зоуи Дешанель.

Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Ответ: Кэти Перри – справа.

Майли Сайрус и Джастин Бибер


Следующие в нашем списке – кумир школьниц Джастин Бибер и актриса и певица Майли Сайрус. Сложно представить, чтобы кто-то перепутал этих звездных персонажей в действительности, например, на очередной премии MTV, ведь речь идет о мужчине и женщине.
Однако над фотографиями этих звезд в Сети нередко подшучивают из-за большого сходства. Джастин Бибер, если что, справа.

Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Кстати, эта парочка не единственные, над кем подшучивают в таком ключе. Например, вышеупомянутую актрису Зоуи Дешанель нередко сравнивают с вокалистом группы Thirty Seconds to Mars Джаредом Лето.

Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Милла Йовович и Линда Евангелиста


Будь канадская модель Линда Евангелиста ровесницей актрисы Миллы Йовович и занимайся она актерским мастерством, не исключено, что в этом случае красотка составила бы серьезную конкуренцию голливудской диве. Ведь женщины чудовищно похожи.

Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Ответ: Милла Йовович слева.

Элайджа Вуд и Дэниэл Рэдклифф


Не успел исполнитель роли Гарри Поттера в серии фильмов по роману Джоан Роулинг Дэниэл Рэдклифф выйти из подросткового возраста, как все заметили: актер жутко похож на своего коллегу по цеху – звезду трилогии «Властелин колец» Элайджу Вуда.

Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Ответ: Элайджа Вуд справа.

Марк Уолберг и Мэтт Деймон


Стоит двукратному номинанту на «Оскар» Марку Уолбергу улыбнуться с легким прищуром, как тут же всплывает его схожесть с коллегой по голливудскому цеху Мэттом Деймоном.

Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Ответ: Марк Уолберг слева.

Деми Мур и Джордана Брюстер


Некоторые таблоиды полагают, что 53-летняя Деми Мур выглядит гораздо моложе своего «близнеца», 35-летней бразильско-американской актрисы Джорданы Брюстер.

Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Ответ: Деми Мур справа.

Мэри-Кейт Олсен и Фиона Эппл


У актрисы Мэри-Кейт Олсен есть настоящий близнец – сестра Эшли Олсен, вместе с которой Мери-Кейт, будучи еще ребенком, прославилась, исполняя детские роли. Однако с некоторых пор вторым «близнецом» кинодивы называют певицу Фиону Эппл.

Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Ответ: Мэри-Кейт Олсен слева.

Мадонна и Лайма Вайкуле


Российские таблоиды не меньше западных любят сличать знаменитостей и разыскивать двойников. Например, некоторые отечественные издания, специализирующиеся на звездах, полагают, что певицы Мадонна и Лайма Вайкуле – одно лицо.

Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Ответ: Мадонна слева.

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