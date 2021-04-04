Кто это на фото? 12 знаменитостей, невероятно похожих друг на друга

Они не родственники, но до такой степени похожи, что уверенно отличают их лишь опытные папарацци. А вот у простых смертных постоянно возникают проблемы. Звезды, которые до невозможности похожи друг на друга, словно родные братья и сестры – в галерее далее.
Проверьте себя, сможете ли вы угадать с первого раза, кто есть кто.
Кира Найтли и Натали Портман
На этом коллаже – исполнительница главной роли в «Пиратах Карибского моря» Кира Найтли и звезда «Черного лебедя» Натали Портман.
Ответ: Натали Портман – слева.
Мила Кунис и Сара Хайланд
У коллеги Натали Портман по «Черному лебедю» Милы Кунис также есть звездный «близнец», с которым кинодиву часто путают, – американская актриса Сара Хайленд.
Ответ: Мила Кунис справа.
Микки Рурк и Тим Роббинс
На этом снимке – звезда боевиков Микки Рурк и актер Тим Роббинс.
Ответ: Микки Рурк – слева.
Кэти Перри и Зоуи Дешанель
Следующая пара, которую так и хочется назвать сестрами, – популярная певица Кэти Перри и актриса Зоуи Дешанель.
Ответ: Кэти Перри – справа.
Майли Сайрус и Джастин Бибер
Следующие в нашем списке – кумир школьниц Джастин Бибер и актриса и певица Майли Сайрус. Сложно представить, чтобы кто-то перепутал этих звездных персонажей в действительности, например, на очередной премии MTV, ведь речь идет о мужчине и женщине. Однако над фотографиями этих звезд в Сети нередко подшучивают из-за большого сходства. Джастин Бибер, если что, справа.
Кстати, эта парочка не единственные, над кем подшучивают в таком ключе. Например, вышеупомянутую актрису Зоуи Дешанель нередко сравнивают с вокалистом группы Thirty Seconds to Mars Джаредом Лето.
Милла Йовович и Линда Евангелиста
Будь канадская модель Линда Евангелиста ровесницей актрисы Миллы Йовович и занимайся она актерским мастерством, не исключено, что в этом случае красотка составила бы серьезную конкуренцию голливудской диве. Ведь женщины чудовищно похожи.
Ответ: Милла Йовович слева.
Элайджа Вуд и Дэниэл Рэдклифф
Не успел исполнитель роли Гарри Поттера в серии фильмов по роману Джоан Роулинг Дэниэл Рэдклифф выйти из подросткового возраста, как все заметили: актер жутко похож на своего коллегу по цеху – звезду трилогии «Властелин колец» Элайджу Вуда.
Ответ: Элайджа Вуд справа.
Марк Уолберг и Мэтт Деймон
Стоит двукратному номинанту на «Оскар» Марку Уолбергу улыбнуться с легким прищуром, как тут же всплывает его схожесть с коллегой по голливудскому цеху Мэттом Деймоном.
Ответ: Марк Уолберг слева.
Деми Мур и Джордана Брюстер
Некоторые таблоиды полагают, что 53-летняя Деми Мур выглядит гораздо моложе своего «близнеца», 35-летней бразильско-американской актрисы Джорданы Брюстер.
Ответ: Деми Мур справа.
Мэри-Кейт Олсен и Фиона Эппл
У актрисы Мэри-Кейт Олсен есть настоящий близнец – сестра Эшли Олсен, вместе с которой Мери-Кейт, будучи еще ребенком, прославилась, исполняя детские роли. Однако с некоторых пор вторым «близнецом» кинодивы называют певицу Фиону Эппл.
Ответ: Мэри-Кейт Олсен слева.
Мадонна и Лайма Вайкуле
Российские таблоиды не меньше западных любят сличать знаменитостей и разыскивать двойников. Например, некоторые отечественные издания, специализирующиеся на звездах, полагают, что певицы Мадонна и Лайма Вайкуле – одно лицо.
Ответ: Мадонна слева.
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