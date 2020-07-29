Животные в фотографиях

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Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира







Парочка оцелотов



Сычик в Турции. (Фото Ozkan Bilgin):



Семья тамаринов. (Фото Andreia Martins):



Белый король! Первый детеныш белого льва, родившийся в Испании, в Севилье



Голуби в центре Бухареста, Румыния. (Фото Robert Ghement):



Улитки становятся вымирающим классом. Масштаб биологической катастрофы сравним с исчезновением динозавров. Согласно результатам исследования, проведенного специалистами Национального музея естественной истории в Париже, ежедневно по вине человека (от браконьерства до вырубки лесов) исчезает около 100 биологических видов. К 2015 году вымерло примерно 7% сухопутных видов беспозвоночных. Эти цифры идут вразрез с официальными данными, согласно которым вымершими признано лишь около 800 видов беспозвоночных из 1,3 миллиона известных науке. Однако парижские ученые поясняют, что ранее детальным изучением процесса вымирания беспозвоночных никто не занимался. Между тем, именно эти животные составляют около 99% видового разнообразия нашей планеты







Гепарды известны человеку с незапамятных времен, но до сих пор эти животные полны загадок. Недавно группа ученых опровергла гипотезу о том, что гепард бросает преследование добычи из-за перегрева. Правда, истинная причина прекращения погони так и не выяснена. В отличие от других кошачьих, гепарды не сидят в засаде. Сначала они приближаются к выбранной жертве на расстояние около 10 метров, а затем пытаются поймать ее в коротком забеге. Гепарды способны разогнаться до 75 км/ч за 2 секунды, развивая в погоне скорость до 110–115 км/ч. Бежит зверь прыжками длиной 6—8 метров, затрачивая на каждый прыжок меньше 0,5 секунды. Во время спринтерского забега частота его дыхания возрастает до 150 раз в минуту, однако стремительный бег гепарда длится не более 20 секунд на дистанции, не превышающей 400 метров. В течение многих лет ученые пытались точно выяснить причины, по которым самый быстрый наземный хищник останавливает охоту. Согласно полученным данным, после успешной охоты температура тела гепарда подскакивает на 1,3°С, а после неудачных попыток — на 0,5°С. По мнению биологов, такой рост температуры после окончания охоты скорее является стрессовой реакцией организма на ситуацию: гепард ощущает свою уязвимость и встревожен тем







Черный кот участвует в Ид аль-Фитр, который происходит в конце месяца Рамадан, в первый день 10-го месяца исламского лунного календаря. (Фото Gent Onuzi):







Шестое массовое вымирание, протекающее прямо сейчас, ускоряется. Было установлено, что средняя скорость исчезновения видов позвоночных составляет два случая исчезновения на 10000 видов каждые 100 лет. В XX и XXI веках эта цифра увеличилась в 114 раз. По словам исследователей, это ярко демонстрирует, что массовое вымирание происходит прямо на наших глазах. По словам ученых, если за весь XX век вымерло 543 вида наземных позвоночных, то за ближайшие 20 лет вымрет около 540 видов. Это означает, что темпы вымирания уже в 117 раз выше фоновой скорости и выше, чем собственные оценки исследователей пятилетней давности







Молотоголовый крылан: это что за зверь? Представителей отряда рукокрылых часто можно отличить друг друга по «портретам» — мордочки разных видов что летучих мышей, что летучих лисиц часто имеют какую-то специфическую особенность. Крыланы распространены на территории Центральной и Западной Африки. Там их можно встретить в тропических влажных лесах в низменностях, в мангровых и пальмовых лесах, где они зависают на деревьях вниз головой. H. monstrosus — самые большие рукокрылые, живущие в Африке, причем самцы значительно крупнее самок. Их впечатляющие размеры обусловлены размахом крыльев, который у самцов может достигать от 70 см до одного метра, в то время как длина тела таких зверей будет всего лишь от 22 до 28 см.







Пара серых венценосных журавлей в зоопарке недалеко от Малаги, Испания







Лебединая



Олени вокруг территории замка Раби, Великобритания. (Фото Lee Smith):



Маленький олененок недалеко от Мюнхена, на юге Германии. (Фото Christof Stache):



Согласно результатам исследования, проведенного американскими учеными, любители кошек в целом оказались более образованы, чем любители собак. Кроме того, они — более замкнутые, чувствительные и независимые люди. В том исследовании приняли участие более 4500 респондентов. Тот факт, что «кошатники» оказались более замкнуты и чувствительны, ученых не удивил. Собаки — крайне общительные животные, требующие такого же поведения от хозяев, тогда как замкнутые люди скорее заведут







Коронавируса нет? Измерение температуры у кота в Бангкоке, Таиланд. (Фото Lillian Suwanrumpha):



Портрет козла. Горизонтально ориентированные зрачки и глава на сторонах, а не спереди







Капибара — самый крупный среди современных грызунов. Некоторыми капибара отмечается как одно из самых дружелюбных млекопитающих. (Фото Mara Sosti):



Радость гривастая: в Индии увеличилась популяция азиатских львов. Азиатский лев был официально включен в список видов, находящихся под угрозой исчезновения в 2000 году. Популяция этих животных оказалась под угрозой из-за охоты и сокращения среды обитания. Когда-то азиатские львы обитали во всей южной Евразии, от Италии и Греции до Индии. Сегодня единственный







Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира . Парочка оцелотов зоопарке в Альбукерке, США. (Фото Jim Thompson/):Сычик в Турции. (Фото Ozkan Bilgin): Семья тамаринов. (Фото Andreia Martins): Белый король! Первый детеныш белого льва, родившийся в Испании, в Севилье , 10 июня 2020. (Фото Cristina Quicler): Голуби в центре Бухареста, Румыния. (Фото Robert Ghement): Улитки становятся вымирающим классом. Масштаб биологической катастрофы сравним с исчезновением динозавров. Согласно результатам исследования, проведенного специалистами Национального музея естественной истории в Париже, ежедневно по вине человека (от браконьерства до вырубки лесов) исчезает около 100 биологических видов. К 2015 году вымерло примерно 7% сухопутных видов беспозвоночных. Эти цифры идут вразрез с официальными данными, согласно которым вымершими признано лишь около 800 видов беспозвоночных из 1,3 миллиона известных науке. Однако парижские ученые поясняют, что ранее детальным изучением процесса вымирания беспозвоночных никто не занимался. Между тем, именно эти животные составляют около 99% видового разнообразия нашей планеты . Гепарды известны человеку с незапамятных времен, но до сих пор эти животные полны загадок.Недавно группа ученых опровергла гипотезу о том, что гепард бросает преследование добычи из-за перегрева. Правда, истинная причина прекращения погони так и не выяснена. В отличие от других кошачьих, гепарды не сидят в засаде. Сначала они приближаются к выбранной жертве на расстояние около 10 метров, а затем пытаются поймать ее в коротком забеге. Гепарды способны разогнаться до 75 км/ч за 2 секунды, развивая в погоне скорость до 110–115 км/ч. Бежит зверь прыжками длиной 6—8 метров, затрачивая на каждый прыжок меньше 0,5 секунды. Во время спринтерского забега частота его дыхания возрастает до 150 раз в минуту, однако стремительный бег гепарда длится не более 20 секунд на дистанции, не превышающей 400 метров. В течение многих лет ученые пытались точно выяснить причины, по которым самый быстрый наземный хищник останавливает охоту. Согласно полученным данным, после успешной охоты температура тела гепарда подскакивает на 1,3°С, а после неудачных попыток — на 0,5°С. По мнению биологов, такой рост температуры после окончания охоты скорее является стрессовой реакцией организма на ситуацию: гепард ощущает свою уязвимость и встревожен тем , что может стать жертвой других хищников.Черный кот участвует в Ид аль-Фитр, который происходит в конце месяца Рамадан, в первый день 10-го месяца исламского лунного календаря. (Фото Gent Onuzi):Шестое массовое вымирание, протекающее прямо сейчас, ускоряется. Было установлено, что средняя скорость исчезновения видов позвоночных составляет два случая исчезновения на 10000 видов каждые 100 лет. В XX и XXI веках эта цифра увеличилась в 114 раз. По словам исследователей, это ярко демонстрирует, что массовое вымирание происходит прямо на наших глазах. По словам ученых, если за весь XX век вымерло 543 вида наземных позвоночных, то за ближайшие 20 лет вымрет около 540 видов. Это означает, что темпы вымирания уже в 117 раз выше фоновой скорости и выше, чем собственные оценки исследователей пятилетней давности . Молотоголовый крылан: это что за зверь? Представителей отряда рукокрылых часто можно отличить друг друга по «портретам» — мордочки разных видов что летучих мышей, что летучих лисиц часто имеют какую-то специфическую особенность. Крыланы распространены на территории Центральной и Западной Африки. Там их можно встретить в тропических влажных лесах в низменностях, в мангровых и пальмовых лесах, где они зависают на деревьях вниз головой. H. monstrosus — самые большие рукокрылые, живущие в Африке, причем самцы значительно крупнее самок. Их впечатляющие размеры обусловлены размахом крыльев, который у самцов может достигать от 70 см до одного метра, в то время как длина тела таких зверей будет всего лишь от 22 до 28 см.Пара серых венценосных журавлей в зоопарке недалеко от Малаги, Испания . (Фото Jorge Zapata):Лебединая семья в Страсбурге. (Фото Frederick Florin): Олени вокруг территории замка Раби, Великобритания. (Фото Lee Smith): Маленький олененок недалеко от Мюнхена, на юге Германии. (Фото Christof Stache): Согласно результатам исследования, проведенного американскими учеными, любители кошек в целом оказались более образованы, чем любители собак. Кроме того, они — более замкнутые, чувствительные и независимые люди. В том исследовании приняли участие более 4500 респондентов. Тот факт, что «кошатники» оказались более замкнуты и чувствительны, ученых не удивил. Собаки — крайне общительные животные, требующие такого же поведения от хозяев, тогда как замкнутые люди скорее заведут кошку : ведь с ней не надо выходить на улицу в тот момент, когда, например, хочется почитать книгу.Коронавируса нет? Измерение температуры у кота в Бангкоке, Таиланд. (Фото Lillian Suwanrumpha): Портрет козла. Горизонтально ориентированные зрачки и глава на сторонах, а не спереди , в свою очередь, дают травоядным — которым нужно как можно раньше заметить хищника и быть готовыми убежать — своего рода панорамное зрение, почти на 360°. (Фото Fiona Goodall):Капибара — самый крупный среди современных грызунов. Некоторыми капибара отмечается как одно из самых дружелюбных млекопитающих. (Фото Mara Sosti): Радость гривастая: в Индии увеличилась популяция азиатских львов. Азиатский лев был официально включен в список видов, находящихся под угрозой исчезновения в 2000 году. Популяция этих животных оказалась под угрозой из-за охоты и сокращения среды обитания. Когда-то азиатские львы обитали во всей южной Евразии, от Италии и Греции до Индии. Сегодня единственный уголок дикой природы, где еще можно встретить азиатских львов, — Гирский лес в Индии. Недавняя «перепись» этих крупных кошачьих показала, что их численность постепенно увеличивается. В 2010 году эксперты насчитали всего 411 особей азиатских львов. Спустя пять лет их число выросло до 523. На сегодняшний день в Индии 674 особи, что на 28,8 процента больше, чем пять лет назад.

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