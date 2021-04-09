8 привычных для советского человека продуктов, которые пришли к нам с Запада

Когда в начале тридцатых годов прошлого столетия правительство СССР приняло решение отказываться от продуктовых карточек и нормализовать наконец снабжение населения продуктами питания. За выполнение этой задачи взялся нарком пищевой промышленности Анастас Микоян. Так, он отправился в США, чтобы перенять тамошний опыт производства различных продуктов. Кроме технического оснащения, Микоян привез из Запада еще и ряд рецептур, которые были приняты населением на ура. Вашему вниманию «восьмёрка» привычных для советского человека продуктов, которые пришли к нам из Запада.
1. «Гамбургеры», они же «Московские котлеты с булочкой»
Советские гамбургеры, о которых уже не каждый вспомнит. /Фото: wikiрedia.org
Сегодня даже не каждый знает, что в Советском Союзе были свои гамбургеры. А они были: в крупных городах их стали продавать ещё в 1937 году. Микояну настолько пришлось по душе американское машинное производство котлет, что закупил для это же оборудование и для СССР. Правда, название они изменили - в советских городах их знали как «Московские котлеты с булочкой», однако популярность при этом была огромна. К сожалению, эпоха отечественных гамбургеров оказалась недолгой: начало Великой Отечественной войны положило конец их производству.
2. Томатный сок
Микоян привез технологию, а томаты нашлись для сока сами. /Фото: pinterest.com
Рассматривая историю появления этого продукта в СССР, важно знать, что технически Микоян привез из Америки не конкретно томатный сок, а само производство - наркома просто поразило, в каких объемах население Штатов пьет соки. Заимствована была сама идея, но встал вопрос о выборе сырья, ведь его должно быть достаточно много, чтобы охватить снабжением сока всю огромную страну. Именно тогда и было принято решение производить напиток из помидоров - как раз в них никогда не было дефицита.
3. Мороженое
Технологии производства самых любимых видов мороженого тоже привезли из Запада. /Фото: pikabu.ru
Справедливости ради, стоит отметить, что мороженое производилось на отечественных просторах и до поездки Микояна в США. Однако оно было весьма локализованным, и лакомство готовили ручным способом. А вот промышленное производство легендарного холодного десерта в не менее знаменитом вафельном стаканчике, который сейчас многие вспоминают с ностальгией, как раз являлось одним из результатов поездки Микояна в Америку.
4. Сосиски
Именно западный опыт помог освоить промышленное производство сосисок. /Фото: back-in-ussr.com
Сосиски, собственно, как и мороженое, на территории России производились задолго до того, нарком Анастас Микоян поехал перенимать опыт функционирования американской пищевой промышленности. Но как раз из США он привез технологии производства любимого миллионами продукта в промышленных масштабах.
Интересный факт: вместе с рецептурой и оборудованием для производства сосисок, Микоян также привез еще и технологию приготовления колбасы. Первыми же результатами внедрения последних в Советскую пищевую промышленность - это легендарная «Докторская», а чуть позже и «Телячья» колбаса.
5. Кетчуп
Оказывается, кетчуп появился в СССР на полвека раньше, чем обычно думают. /Фото: livejournal.com
Немало людей до сих пор считают, что привычный сегодня каждому что кетчуп в Советском Союзе появился в середине восьмидесятых годов. Однако на самом деле первый опыт потребления этого знаменитого соуса развернули еще в конце 1930-х и тоже после поездки Микояна за границу. Однако история кетчупа оказалась поразительно похожей на судьбу вышеупомянутых «Московских котлет с булочкой»: с началом Великой Отечественной войны он пропал с полок магазинов, а вновь появился там только почти полвека спустя - уже в перестроечную эпоху.
6. Майонез
Легендарный салатный соус - родом из США. /Фото: shkolazhizni.ru
Еще один, пожалуй, самый известный и популярный на советских просторах соус - майонез - также Микоян привез из США. Уж слишком поразил наркома этот необычный по тем временам продукт. В результате было заключено соглашение по производству майонеза под названием «Провансаль». И Микоян этим соусом попал в самую точку: советские граждане сразу полюбили этот продукт, и заправляют им салаты или поливают пельмени и сегодня.
7. Кукурузные хлопья или «корнфлекс»
Первый сухой завтрак появился в СССР еще очень давно. /Фото: daily.afisha.ru
Первый сухой быстрый завтрак, который молниеносно полюбился населению СССР, особенно младшему, также привезли из Америки. Собственно, это и неудивительно: по данным редакции Novate.ru, выращивание кукурузы в США было крупнейшим по объемам в мире, поэтому и производство соответствующих хлопьев там было освоено на высоком уровне. А вот в Советском Союзе их не только выпускали, но и давали рекомендации, каким образом их употреблять: заливать молоком или даже бульоном, заедать сметаной и запивать теплыми напитками - кофе, чаем, киселем.
8. Консервы
Знаменитый горошек и шпроты появились тоже благодаря перениманию опыта. /Фото: cnews.com
Справедливости ради, следует уточнить, что консервы появились на российской территории еще в дореволюционные времена, однако тогда они поставлялись только для военных. А вот промышленное производство консервированных продуктов было освоено только в тридцатых годах прошлого века стараниями все того же Микояна. Именно он привез в СССР оборудование и технологию производства консервов, а советские граждане смогли на долгие десятилетия разнообразить свой рацион шпротами, крабами, ананасами или горошком для традиционного новогоднего «Оливье».
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