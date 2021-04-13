16 мифов о женщинах, которые оказались правдой с научной точки зрения

Множество стереотипов о гендерных различиях намертво укоренились в массовом сознании. СМИ все время подбрасывает в топку новые горящие факты, но ясности по многим вопросам так и нет. Кто может лучше переносить боль, а кто устойчивее к алкоголю, почему женщины всегда путают право и лево, а мужчины — никогда? Почитайте наш обзор и распрощайтесь с устоявшимися мифами о прекрасной половине человечества.
16. Женское обоняние тоньше
Ваша жена гораздо менее толерантна к ароматам различных почивших останков в вашем холодильнике, чем вы. А почему? Ученым из Федерального университета Рио-де-Жанейро удалось научно доказать расхожую на бытовом уровне теорию, о том, что женщины обладают более тонким обонянием по сравнению с мужчинами. Оказывается, причина в мозге. Для исследований взяли изотропный фрагционатор — прибор, позволяющий определить количество клеток в различных областях мозга.
Главным объектом исследований бразильских ученых стала обонятельная луковица, это первая область головного мозга, куда поступает информация о запахах из ноздрей. Подсчет клеток в обонятельных луковицах показал, что у женщин их в среднем на 43% больше, чем у мужчин. При подсчете нейронов разница достигала почти 50%. Именно по этой причине женщины различают запахи гораздо лучше мужчин.
15. Женщины больше сопереживают
Как часто вы ловите себя на том, что не слушаете свою девушку, когда она снова и снова говорит о проблемах, которые ее так заботят? Не лгите нам! Действительно, исследователи в Университета Гриффита обнаружили, что женщины больше сопереживают проблемам своего партнера, а также выражают больше сочувствия, чем мужчины. Интересно, что мужчины переживают гораздо сильнее, когда неприятность относится непосредственно к ним самим. Кажется, именно поэтому женщины чаще изливают душу подругам, чем своим парням. Ради справедливости стоит отметить, что эти результаты меняются, если у пары есть дети — тогда от мужчин можно дождаться больше сочувствия.
14. Женщины различают больше оттенков цвета
Никогда не спорьте с женщинами, выбирая цвет чего бы то ни было, потому что доказано, что женщинам доступно больше оттенков цвета, чем мужчинам.
Результаты исследований, проведенных в Университете штата Мэриленд, показали, что способность видеть красный цвет встречается преимущественно у обладательниц Х-хромосомы (гены красных и зеленых пигментов лежат на Х-хромосоме). Именно поэтому женщины практически не страдают дальтонизмом. Женщина различает малиновый, пурпурный, бордовый и алый, а для мужчины это один цвет — красный. При дальтонизме мужчина перестает распознавать красный цвет. Если подобное нарушение происходит у женщины, она не перестает различать красный, она просто видит, как мужчина, то есть не различает оттенки красного.
Подобная разница появилась в процесс эволюции: когда мужчины-охотники занимались поисками добычи или сражались с враждебными племенами, женщины заботились о детях и домашнем очаге. Особенность их цветового зрения помогала им быстрее находить съедобные плоды и растения.
13. Способность заниматься многими делами одновременно
Доказано, что женщина способна делать несколько дел одновременно. Например, муж нарезает хлеб, и если с ним заговорить в это время, то он останавливается и только тогда начинает общается. А вот его жена способна одновременно и резать, и разговаривать, и еще смотреть при этом за ребенком, а заодно поглядывать в телевизор…Возможно, тут дело в эволюции: на протяжении всей истории человечества мужчинам приходится лишь работать, а женщине – одновременно справляться со многими делами по хозяйству и присматривать за детьми. В новейшую эпоху к этому добавилась еще и карьера…
Но есть и строго научное объяснение. Все имеющиеся данные исследований утверждают: мозг мужчины разделен на отделы. Его конфигурация способствует концентрации на одной отдельной задаче в отдельный промежуток времени, и большинство мужчин утверждают, что могут делать только одно дело.
В 2010 году было проведено исследование Университетом Хартфордшира, в ходе которого установили, что женщины лучше справились с одновременным решением трех различных задач (1- математическая задача, 2 -найти расположение ресторана на карте и 3 – начертить скетч). Если вы заговорите с мужчиной во время бритья, вероятность того, что он порежется возрастет. Большинству женщин знакомы обвинения в том, что мужчина пропустил поворот на дороге из-за ее болтовни. Поскольку женщины используют обе стороны мозга, многие из них путают правую и левую стороны, чего практически никогда не случается с мужчинами.
12. Женщины чистоплотнее
Если речь о гигиене — то женщины более чистоплотны. И вроде бы наука говорит нам, что это правда. Государственный университет Сан-Диего и Университета штата Аризона обнаружили, что в офисах у мужчин было значительно больше микробов, чем у женщин, особенно грязными были мужские офисные кресла и телефоны.
Но есть и совершенно другие исследования, которые доказали обратное. Микробиолог из Университета штата Аризона Чарльз Герб тоже обследовал рабочие столы, телефоны, компьютеры, клавиатуры, ящики и сумочки. Оказалось, что женщины развели разнообразных бактерий в этих местах в 4 раза больше, чем мужчины. Ученые объясняют это тем, что женщины пользуются различной косметикой, особенно кремами для рук, которые создают питательную среду для микроорганизмов. Ну, а у нас есть подозрение, что аккуратность — внегендерный признак.
11. Женщины менее чувствительны к боли
Женщины в состоянии выносить и родить человека, но они до сих пор известны как «слабый» пол, нуждающийся в мужской защите. Женщины не могут терпеть тот же уровень боли, что и мужчины, потому что у них больше болевых рецепторов на коже, что делает их гораздо более чувствительными к боли, чем мужчины. Считается, что это может быть связано с отсутствием белка под названием GIRK2, который регулирует болевой порог у людей.
Ученые уверенно утверждают, что популярное суждение о том, что женщины менее чувствительны к боли, чем мужчины, является ошибочным. Согласно данным клиники при Стэнфордском университете медицины, женщины, которые обращаются за медицинской помощью, сообщают о более интенсивной боли, чем мужчины с теми же диагнозами. Чем отличается мужская антиболевая система от женской? В стрессовой ситуации выделяется природное обезболивающее — адреналин, но это происходит одинаково и у мужчин, и у женщин. Также нельзя забывать о тестостероне (мужской половой гормон), чем его больше, тем реакция на боль меньше и болевой порог выше.
10. Женщины не так смешно шутят
Умение шутить — вне гендерное свидетельство интеллекта, а значит и наличия более качественных генов. Если рассматривать чувство юмора в этом аспекте, то эксперты приходят к выводу, что для людей это немаловажный фактор при выборе партнера. Мужчине важно, чтобы женщина адекватно воспринимала и понимала его шутки, а женщине важно, чтобы мужчина смешно шутил. Посмотрите на женские объявления на сайтах знакомств: дамы хотят, чтобы с мужчиной было весело гораздо чаще, чем обещают веселье сами.
Ученые уверены, что женщины шутят ничуть не хуже мужчин, но делают это реже. В 2009 году провели такой эксперимент: группе из 600 человек предложили придумать смешную подпись к карикатуре из журнала New Yorker. Полученные результаты были объективно оценены, и «мужских» по-настоящему смешных подписей набралось примерно столько же, сколько и «женских». Интересно, что мужчины выше оценили подписи, написанные другими мужчинами, и сочли их более смешными, чем женские подписи. Так что тут можно предположить наличие некоего собственный бренда в юморе.
9. Женщины менее устойчивы к воздействию алкоголя
Часто говорят, что мужчины более устойчивы к воздействию алкоголя, чем женщины, потому что у женщин более высокое содержание жидкости в организме. В результате, при равном объеме выпитого спиртного, женщины, как правило, будут пьянее. Однако, это не так.
Во-первых, женские тела состоят из меньшего количества воды, чем мужские (52% против 61%). Кроме того, у женщин вырабатывается меньше ферментов печени, которые расщепляют алкоголь. Так что алкоголь усваивается меньше. Так что подумайте еще раз прежде чем вызвать женщин на поединок «кто кого перепьет».
Недавние новые исследования Колумбийского университета и Австралийского университета из Нового Южного Уэльса показали, что в новом тысячелетии женщины официально покрыли гендерный разрыв в количестве потребляемого спиртного, и теперь пьют наравне с мужчинами.
8. Женщины более болтливые
Это правда. Женщины говорят в три раза больше, чем мужчины, или в среднем по 20000 слов в день, в то время как мужчины говорят лишь 13,000. Помимо этого, женщины говорят быстрее и любят слышать сам звук своего голоса. Психолог Луан Бризендин в своей книге «Мозг женщины» объясняет, что это происходит чисто по физиологическим причинам: у женщин при разговорах задействовано больше клеток мозга, чем у мужчин. Когда женщина говорит, в ее мозгу происходят такие химические реакции, которые можно сравнить с эйфорией от приема наркотиков.
Мнение Луана Бризендина разделяют не все ученые. Так, профессор Оксфордского университета Дебора Кэмерон говорит, что пол не играет особой роли при определении уровня разговорчивости человека, и мужчины и женщины, уверена профессор Кэмерон, произносят приблизительно одинаковое количество слов.
7. Женщины хуже ориентируются, когда ведут машину
В 2008 году исследование, проведенное в Лондонском университете установило, что женщины (и мужчины-геи) действительно являются худшими водителями. И их навигационные навыки, и пространственное понимание не были столь же хороши, как у гетеросексуальных мужчин. Например, обычно мужчины могут легко сориентироваться, чтобы выяснить, направляются ли они на север или на юг, в то время как женщины (и мужчины-геи) испытывают недостаток этого навыка. Так как женщины (и мужчины-геи) не умеют находить дорогу, это означает, что незнакомый маршрут занимает у них больше времени. Мы знаем, вы не удивлены.
Полученные результаты означают, что женщины и мужчины-геи будут иметь больше трудностей при вождении в новой для них местности, чем гетеросексуальные мужчины. А все потому, что женщины (и мужчины-геи), как правило, полагаются на достопримечательности, чтобы доехать из точки А в точку Б, и плохо читают карту в отличие от гетеросексуальных мужчин.
6. Женщины более эмоциональны
Если говорить о стереотипах о мужчинах и женщинах, то постулат «женщины более эмоциональны» всплывет в беседе одним из первых. Но так ли это? В некотором смысле, ученые поддерживает эту идею. В ходе исследования, опубликованном исследователями Института Universitaire Santé Mentale Монреаля и Университета Монреаля, был проведен тест. Он помог установить, что женщины действительно реагируют сильнее, чем мужчины. Ученые изучили мозг мужчин и женщин: в то время были активированы одни и те же участки мозга у мужчин и женщин, внутренние связи оставались прочнее у мужчин, и именно поэтому они реагировали сдержаннее. Женщины имеют более развитую лимбическую систему, которая отвечает за поведение, эмоции и память. Не плачьте, девочки.
5. Женщины реже думают о сексе
Мужская озабоченность несколько преувеличена. Согласно опросу, проведенному среди 4000 британцев интернет-гигантом lastminute.com, мужчины в среднем думают о сексе 150 минут в сутки, а женщины – 180 минут. То есть, конечно, мужчины думают о сексе чаще, но разрыв не так уж велик, и разница не настолько огромна. В целом, больше всего времени британцы размышляют о работе: мужчины – 10 часов, женщины – 8,5.
Вообще, эта тема постоянно волнует социологов и психологов. Социологи из Университета Огайо хотели проверить справедливость шутливого утверждения, что мужчины думают о сексе каждые семь секунд. В эксперименте американских социологов участвовали 120 юношей и 163 девушки в возрасте от 18 до 25 лет. Им раздали блокноты, куда испытуемым нужно было заносить данные о том, сколько раз в день они думают о сексе. Оказалось, что мужчины все же думают о сексе чаще, чем женщины, однако не так часто, как предполагали ученые: у мужчин такие мысли были в среднем 19 раз в день, а у девушек – 10.
4. Женщины хотят его так же, как и мужчины
Секс — популярная тема, поэтому мы решили посветить ему еще один пункт. То что женщины думают о сексе реже, чем мужчины (по крайней мере в возрасте 18-25 лет), как говорилось в вышеупомянутом исследовании, вовсе не означает, что они не жаждут его так же, как и мужчины. На самом деле, сексуальность женской особи обычно подавляется различными социо-культурными патриархальными и религиозными запретами. Напротив, опрос 500 женщин показал, что желание женщин такое же сильное, как и у мужчин. 75% опрошенных женщин признались, что хотят секса три раза в неделю! Кроме того, исследование 2015 года показало, что женщины столь же заинтересованы в случайном сексе, как мужчины. А вообще, конечно, секса больше хочет тот, кто знает, что это такое, и у кого его давно уже не было.
Исследование канадских ученых из Университета Западного Онтарио и Университета Торонто Миссиссога, опубликованное в «Вестнике личностной и социальной психологии», тоже доказывает, что мужчины недооценивают сексуальные потребности своих постоянных партнерш. Мужчины чаще являются инициаторами сексуальной близости, при том, что женщины испытывают сексуальное желание ничуть не реже. Почему же они сами не инициируют секс? Авторы исследования считают, что виноваты все те же социальные стереотипы, рисующие мужчину похотливым животным, а женщину — Снежной королевой.
3. Груди не одинаковые — правая всегда больше
Тут нам не нужно призывать на помощь «британских ученых», это и так все знают. Мы имеем в виду, что груди никогда не равны по размеру – одна всегда немного больше, чем другие. Вы же это знали? Иметь две симметричные одинаковые груди как-то даже немного скучно, не так ли? В конце концов, друзья могут быть всех форм и размеров [смайлик с подмигиванием].
2. Еда желаннее секса
Знаете ли вы, что одна и та же часть мозга женщины возбуждается во время секса, и во время поглощения вкусной еды? Правильно: пицца так же хороша, как секс, по крайней мере, для счастливых женщин. Кто-то удивлен? Теперь вы знаете, почему вашей подруге так важен этот еженедельный ломтик, который выливается обычно в целую коробку пиццы. Но кто считает!
Мы предлагаем Вам сохранить этот небольшой совет до тех времен, когда ваша подруга захочет острых ощущений, но вы почувствуете себя немного уставшим. Просто вытащить замороженную пиццу и сделайте девушку счастливой.
1. Гендерная предвзятость существует (на фото: Врач должен быть мужского или женского пола? Почти все галочки за мужчин.)
Если говорить серьезно, гендерная предвзятость, к сожалению, очень реальная вещь с тревожными последствиями. В историческом исследовании Йельского университета 2012 года, исследователи изучали такой вопрос: есть ли гендерный перекос при найме на работу в области науки? Резюме кандидатов в случайном порядке были присвоены мужские или женские имена. Исследование показало, что мужчины-кандидаты были намного предпочтительнее, они были оценены выше и с точки зрения компетентности и целесообразности найма, и это при абсолютно одинаковых резюме! Ужасно. Более того, мужчинам предлагали более высокие зарплаты, при их очевидно менее высокой компетентности. Тема интересная, и поле для исследований еще непаханое.
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