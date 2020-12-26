«Мандариновый месяц»: как правильно выбирать популярный фрукт, чтобы был сочным и сладким

Декабрь традиционно считается самым «мандариновым» месяцем в России. Хотя бы по причине того, что граждане провожают старый и встречают новый год, поедая оранжевый фрукт. А это значит, что количество приобретенных фруктов, особенно в последнюю неделю существенно увеличится. Само собой, каждый из потребителей заинтересован в том, чтобы к нему на стол попали самые спелые, сочные и конечно же сладкие мандарины. На что нужно обратить внимание при их выборе, чтобы в итоге так все и вышло?
Пришел главный мандариновый месяц. |Фото: best-wallpaper.net.
Купил мандарины, а они такие, что их и в рот то не возьмёшь! Выкинуть это «счастье» жалко, вот потому и сидишь в праздник с абсолютно недовольным видом и обреченно давишь во рту несладкие и сухие мандарины, проклиная тот день, когда потянулся к той самой сетке фруктов на прилавке. Для того, чтобы подобного не происходило, следует уяснить два важные вещи, которые всегда стоит принимать во внимание при покупке не только мандаринов, но и большинства других цитрусовых. Основных моментов два.
Первый момент: страна имеет значение
Больше всего наши люди любят Абхазские. |Фото: sputnik-abkhazia.ru.
Мандарины выращиваются во многих странах мира, а потому они могут достаточно сильно отличаться. Даже одинаковые сорта, выращенные в слегка отличающихся условиях, могут иметь абсолютно разные вкусовые качества. Основными поставщиками мандаринов в Россию являются Турция, Испания, Абхазия и Марокко.
Турецкие мандарины тоже ничего. |Фото: lbuckshee.com.
Если поспрашивать людей, то быстро окажется, что больше всего им нравятся именно абхазские мандарины – они сочные с характерным кисло-сладким вкусом. Если у мандаринов толстая шкурка и много косточек, то они скорее всего приехали на прилавок из солнечной Испании. Турецкие мандарины сладкие, но суховатые и с воздушной прослойкой между дольками. Самые сладкие мандарины – марокканские. Узнать их легко. Они будут самыми круглыми и чаще всего обладают едва ли не идеальной шарообразной формой.
Второй момент: важна зрелость
Неплохие мандарины растят в Грузии. |Фото: edunabazar.ru.
При этом следует понимать, что все вышесказанное будет справедливо только для полностью созревших мандаринов. Фрукт, который недодержали на ферме имеет едва ли не строго противоположные вкусовые качества. У спелых и не перезревших мандаринов всегда будет чистая кожура и не будет каких-либо вмятин на боках. Очень важно обращать внимание на цвет кожуры. Чем он ярче и насыщенней – тем лучше для нас. Исключения из этого правила есть, но встречаются они крайне редко.
А вот в испанских слишком много косточек. |Фото: fake.avoka.do.
Абсолютно не лишним будет слегка помять один из мандаринов в руке. Твердые мандарины – однозначно плохо. Слишком мягкие – тоже не сулят ничего хорошего. Кстати, именно из Абхазии достаточно часто привозят буро-зеленые мандарины. Такие выглядят не очень хорошо, но на самом деле будут очень вкусными. Так что если есть возможность проверить место производство наверняка, то можно смело брать.
Важно, чтобы мандарин был спелым. ¦Фото: россельхоз.рф.
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