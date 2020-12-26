«Мандариновый месяц»: как правильно выбирать популярный фрукт, чтобы был сочным и сладким

Пришел главный мандариновый месяц. |Фото: best-wallpaper.net.

Первый момент: страна имеет значение

Больше всего наши люди любят Абхазские. |Фото: sputnik-abkhazia.ru.

Турецкие мандарины тоже ничего. |Фото: lbuckshee.com.

Второй момент: важна зрелость

Неплохие мандарины растят в Грузии. |Фото: edunabazar.ru.

А вот в испанских слишком много косточек. |Фото: fake.avoka.do.

Важно , чтобы мандарин был спелым. ¦Фото: россельхоз.рф.