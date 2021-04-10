Семейные тайны Никиты Ефремова: Почему актер до 12 лет не носил фамилию отца

Эта актерская династия находится в центре внимания уже много десятилетий, и, конечно, это связано не только с шумихой вокруг происшествий с Михаилом Ефремовым, а в первую очередь с тем, что ни одна резонансная постановка не обходится без участия одного из представителей этого актерского рода. Недавно состоялась премьера сериала «Полет», где главные роли исполнили Михаил Ефремов, его бывшая жена Евгения Добровольская и сын от второго брака Никита. Его называют самым закрытым из всех артистов, которые носят эту громкую фамилию. Только недавно стало известно о том, что он получил ее в 12 лет, а когда он появился на свет, его мать была Табаковой, а не Ефремовой…
Никита Ефремов с матерью | Фото: uznayvse.ru
Никита Ефремов многим долгое время казался настоящим баловнем судьбы – мол, в такой семье и с такой фамилией можно не беспокоиться о своем будущем. Однако на самом деле прокладывать дорогу и доказывать собственную творческую состоятельность ему пришлось самостоятельно. Своего знаменитого деда, актера и режиссера, создателя театра «Современник» Олега Ефремова, он почти не помнил и не воспринимал как родственника – детство он провел с другим дедушкой, отцом матери. Когда Никите было 12 лет, Олег Ефремов ушел из жизни. И в этом же возрасте мальчик наконец получил громкую фамилию своих предков, которая обязывала ко многому.
Актерская династия Ефремовых: Олег, Михаил, Никита | Фото: uznayvse.ru
В детские годы Никита не общался не только со знаменитым дедом, но даже с родным отцом – его воспитанием занималась мать и ее родители. Михаил Ефремов расстался с ней, когда сыну был всего год, в официальном браке они не состояли. Больше того, на тот момент она была женой его друга, представителя еще одной известной династии Антона Табакова. Из-за этого и возникла путаница с фамилиями.
Продолжатель знаменитой актерской династии Никита Ефремов | Фото: kino-teatr.ru
Мать Никиты Ефремова Ася Воробьева и сама в детстве носила и другое имя, и другую фамилию. Она была татаркой по национальности и родилась в семье известного ученого-филолога, профессора МГУ Роберта Бикмухаметова, и при рождении получила имя Асия Бикмухаметова. Сама она пошла по стопам отца и тоже стала филологом. В первый раз она вышла замуж еще в студенческие годы за врача-стоматолога. Этот брак оказался непродолжительным и неудачным, как и вторая попытка построить семью с мужчиной, имени которого она не называла. А вот третьим мужем Аси Воробьевой стал человек, имя которого знала вся страна, – сын Олега Табакова Антон.
Никита Ефремов в юности | Фото: kino-teatr.ru, biografii.net
Антон Табаков поспособствовал тому, чтобы его жена устроилась литературным редактором в театр «Современник-2», которым руководил его друг Михаил Ефремов. Девушка не смогла устоять перед обаянием известного ловеласа, ответила на его ухаживания и решилась уйти от мужа. Но Ефремов с предложением руки и сердца не торопился и не был готов стать отцом. Вскоре после того, как в 1988 г. родился их сын Никита, Ася и Михаил расстались. Актер женился на коллеге, Евгении Добровольской, которая подарила ему сына Николая. А вот Ася Воробьева больше замуж не выходила. Официально на момент появления на свет Никиты она все еще была женой Антона Табакова. При рождении он был записан как Бикмухаметов, позже носил фамилию матери, как утверждал сам Никита. В других источниках указывается, что сначала он был Табаковым, пока мать не получила развод, а потом взял фамилию деда. Как бы то ни было, фамилию своего родного отца Никита получил только в 12 лет.
Никита Ефремов с отцом Михаилом и братом Николаем | Фото: 24smi.org
Никита с отцом, актером Михаилом Ефремовым, и бабушкой, актрисой Аллой Покровской | Фото: kino-teatr.ru
Михаил Ефремов нечасто виделся с сыном, воспитанием Никиты занималась мать и ее отец. Поскольку оба были филологами, они с раннего детства привили мальчику любовь к литературе. При этом он учился в физико-математической школе, увлекался спортом и музыкой, окончил музыкальную школу по классу скрипки и об актерской профессии даже не помышлял. Однако позже отцовские гены все же взяли верх, и в 2005 г. Никита Ефремов поступил в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. От решения стать актером Михаил Ефремов сына не отговаривал, но предупредил, что его ждет непростой путь. Никакой протекции при этом отец ему не оказывал – он считает, что мужчина всего должен добиваться сам.
Никита Ефремов с отцом | Фото: stuki-druki.com
Никита Ефремов в фильме *Пассажирка*, 2008 | Фото: kino-teatr.ru
Еще в ту пору Никита понял, что его громкая фамилия дает больше, скорее, не привилегий, а проблем, ведь ему постоянно приходилось доказывать, что сам он – достойный представитель третьего поколения актерской династии. Уже за свой дипломный спектакль «Горе от ума» он получил первую премию «Золотой лист-2009» за лучшую мужскую роль. В студенческие годы Никита Ефремов дебютировал и в кино, а после завершения учебы получил приглашения сразу в несколько столичных театров, но остановил свой выбор на родном театре его семьи – «Современнике».
Кадр из фильма *Баллада о бомбере*, 2011 | Фото: kino-teatr.ru
Никита Ефремов в сериале *Григорий Р.*, 2014 | Фото: kino-teatr.ru
Когда Никита повзрослел, они начали больше общаться с отцом, и он сумел отпустить детские обиды, о чем говорил: «Мне хотелось его внимания. Для меня это был бог, который меня покинул… Я хотел от него не того, что он может и готов дать. В какой-то момент пришли осознание и готовность принять его таким, какой он есть». При этом их общение так и не стало близким в том виде, как это обычно бывает в семьях, – они не откровенничали и не делились переживаниями, но при этом все время были на связи и интересовались жизнью друг друга. Когда Михаил Ефремов стал виновником ДТП, о котором говорила вся страна, Никита постарался поддержать его. Он говорил: «В этой ситуации мне главное было любить его несмотря ни на что. И любить – это не значит оправдывать. Я просто приезжал к нему и был рядом».
Продолжатель знаменитой актерской династии Никита Ефремов | Фото: infox.ru
Никита Ефремов с отцом | Фото: mirnov.ru
Несмотря на эту семейную трагедию, Никита не скрывает того, что отец остается для него примером – не в своих ошибках, а в творчестве, ведь Михаил Ефремов для него – в первую очередь первоклассный профессионал. О нем Никита говорит: «Мне с ним очень интересно. Мы с ним на «Полете» работали, и там я очень многому научился – как быть легким, как быть профессионалом, как включаться, когда надо; выключаться, когда надо; как не тратить лишнюю энергию, при этом тратить ровно столько, сколько от тебя требуют. Он профессионал своего дела, поднимает настроение очень сильно на площадке, ко многому относится легко и очень по-взрослому, так скажем. Там, где нужно, казалось бы, уже включиться и раздухариться, он сохраняет этот внутренний баланс. Это очень круто».
Кадр из фильма *Тихий Дон*, 2015 | Фото: kino-teatr.ru
Никита Ефремов в сериале *Победители*, 2017 | Фото: kino-teatr.ru, | Фото: uznayvse.ru
В свои 32 года Никита Ефремов сыграл уже больше 35 ролей, только в одном 2020 году он снялся в трех проектах, вызвавших большой резонанс, – сериалах «Безопасные связи», «Хороший человек» и «Полет». Сегодня его уже не представляют как сына известного актера Михаила Ефремова, потому что он и сам уже зарекомендовал себя как артист, унаследовавший от отца и деда не только невероятное обаяние, но и неординарный талант.
Никита Ефремов в сериале *Безопасные связи*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из сериала *Хороший человек*, 2020 | Фото: starhit.ru
Актер признается, что в одинаковой мере гордится всеми своими предками: «Есть ответственность, есть гордость за отца и деда. Но я не считаю, что стою в одном ряду с ними только на том основании, что ношу такую же фамилию… У меня вообще со всех сторон родственники в энциклопедических словарях. Моя задача-минимум – тоже попасть в энциклопедический словарь».
Никита Ефремов в сериале *Полет*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru
Никита с отцом на сцене театра | Фото: uznayvse.ru
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