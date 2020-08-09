Большое превращение маленькой ванной

До ремонта ванная комната в этой квартире напоминала туалет на заправочной станции: маленькая и унылая. Посмотрите, как она выглядит теперь.





Скучная пожелтевшая плитка на стенах, серая и грязная затирка и общее ощущение запущенности: такой была эта ванная до капитального ремонта. Но даже полутораметровую комнату можно преобразить, если подойти к этому с фантазией.





Самое главное изменение в этой ванной — красивый мозаичный пол, который притягивает все внимание. От плитки на стенах хозяева отказались вовсе: в комнате нет душевой кабины, а значит стенам не страшны брызги.





От большой тумбы под раковиной тоже отказались в пользу открытого пространства (все гигиенические принадлежности хозяева хранят в другой ванной комнате). Туалетная бумага и некоторые другие предметы первой необходимости помещаются на небольшую стеклянную полочку над унитазом. Картина в синих тонах хорошо сочетается с мозаикой на полу и завершает всю композицию.





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