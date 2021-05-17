С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как сделать попкорн в домашних условиях? Диетический рецепт полностью без жира!

Как сделать попкорн в домашних условиях? Диетический рецепт полностью без жира!

Как сделать попкорн дома?

Попкорн – это одна из самых популярных закусок в мире, однако редко говорят о том, какие свойства и питательные ценности у него имеются. Попкорн готовят по-разному. Самый популярный вариант – с солью. Именно его нам подают в кинотеатрах и развлекательных центрах. Какую питательную ценность имеет эта разновидность кукурузной закуски? Вреден попкорн или полезен? Как приготовить его без добавления жира и масла? Подсказываем!

Как сделать полезный домашний попкорн?

Прежде чем мы займёмся приготовлением этой закуски, давайте сначала разберёмся с её свойствами. Мы постараемся прежде всего открыть для вас полезные свойства этого продукта и подскажем, как приготовить его без жира.

Полезные свойства попкорна

В попкорне содержится много пищевых волокон (10 г клетчатки на 100 г попкорна), которые благотворно влияют на пищеварение, сердечно-сосудистую систему и могут предотвращать диабет.

Кроме того, в этих воздушных кусочках кукурузы есть полифенолов-антиоксидантные соединения, которые борются со свободными радикалами. В составе попкорна также имеются минералы с витаминами.

Этот продукт богат значительным количеством марганца, минерального компонента, ответственного за образование соединительной ткани и кости.

Марганец способствует строительству костей и защищает от остеопороза, артрита и остеоартрита. Кроме того, марганец обеспечивает правильное функционирование нервной системы и поджелудочной железы, поэтому его присутствие в организме чрезвычайно важно.

Попкорн — это здоровый продукт?

Все зависит от того, как был приготовлен попкорн. Тот, который доступен в кинотеатрах, является калорийным и не очень здоровым, потому что жира в нём очень много. Тем не менее, вполне возможно приготовить здоровый попкорн, без жира и чрезмерного количества соли.

Домашний попкорн в чашке

Рецепт домашнего попкорна без жира

Здоровый попкорн мы можем приготовить из обычного кукурузного зерна без добавления жира, на сковороде или в микроволновой печи. Вопреки общему мнению, кукурузные зерна вообще не нуждаются в масле или другом жире, чтобы превратиться в белые воздушные и хрустящие шарики.

Рецепт попкорна без жира в микроволновке

  1. Пересыпьте зерна кукурузы в бумажный пакет для завтрака.
  2. Согните концы так, чтобы зерна не высыпались.
  3. Установите полную мощность микроволновой печи примерно на 3 минуты.
  4. Достаньте пакетик готового попкорна. Можно посыпать его любимыми травами или небольшим количеством морской соли.
Попкорн на сковороде

Рецепт попкорна без жира на сковороде

  1. Разогреть сухую сковороду.
  2. В сухую сковороду насыпьте зерна и накройте крышкой.
  3. Каждые 10 секунд встряхивайте сковороду, чтобы попкорн не горел.

Попкорн-может вызвать аллергию!

Попкорн может вызвать аллергическую реакцию, которая проявляется опухшими губами или затрудненным дыханием. Люди с заболеваниями кишечника должны избегать употребления попкорна, так как он может раздражать пищеварительный тракт и вызывать побочные реакции.

И смотрим видео, где вам покажут вариант приготовления здорового попкорна в микроволновке без масла.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Устав
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

2
«Ты просишь меня вывезти мусор, но делаешь это без уважения»: ароматный бизнес американской мафии
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

«Ты просишь меня вывезти мусор, но делаешь это без уважения»: ароматный бизнес американской мафии

Conexão Olímpica: Novos brasileiros garantem vaga no Japão, surfe, natação e muito mais! (17/05/2021)
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Conexão Olímpica: Novos brasileiros garantem vaga no Japão, surfe, natação e muito mais! (17/05/2021)

В это воскресенье будет отмечаться Международный день памяти людей, умерших от СПИДа.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

В это воскресенье будет отмечаться Международный день памяти людей, умерших от СПИДа.

Zenit vs CSKA Highlights Semifinals Game 1 Season 2020-21
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Zenit vs CSKA Highlights Semifinals Game 1 Season 2020-21

Орлова приоткрыла тайну отношений с возлюбленным
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Орлова приоткрыла тайну отношений с возлюбленным

Почему пауки не являются насекомыми?
Материал, выбранный редакторами МиртесенФото-Мир и обо всем...

Почему пауки не являются насекомыми?

История Петербургского метрополитена в уникальных фотографиях
Материал, выбранный редакторами МиртесенAntennaDaily

История Петербургского метрополитена в уникальных фотографиях

Мужчине на рыбалке пришлось убегать от трехметрового аллигатора
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Планеты

Мужчине на рыбалке пришлось убегать от трехметрового аллигатора

Выжившие после нападений на российские школы вспомнили роковые дни
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Выжившие после нападений на российские школы вспомнили роковые дни

Бог против ИИ: как Церковь Англии стала успешным инвестором благодаря этике
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Бог против ИИ: как Церковь Англии стала успешным инвестором благодаря этике

День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»: почему 18 мая можно бить баклуши?
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»: почему 18 мая можно бить баклуши?

Гёдзе
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУГАГА - твое хорошее настроение!

Гёдзе

Fox's Fall Schedule Breaks Up 9-1-1s; Lee Daniels Soapy Drama Inherits Prodigal Son's Tuesday Slot
Материал, выбранный редакторами МиртесенFace Tube is a fun name,

Fox's Fall Schedule Breaks Up 9-1-1s; Lee Daniels Soapy Drama Inherits Prodigal Son's Tuesday Slot

Больной ковидом индиец 11 дней прожил на дереве, чтобы не заражать родных
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУГАГА - твое хорошее настроение!

Больной ковидом индиец 11 дней прожил на дереве, чтобы не заражать родных

«Размещение противоправных материалов»: Роскомнадзор предупредил о возможных ограничениях работы Facebook и YouTube
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

«Размещение противоправных материалов»: Роскомнадзор предупредил о возможных ограничениях работы Facebook и YouTube

Человек на рельсах вызвал задержку поездов на серой ветке метро Москвы
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Человек на рельсах вызвал задержку поездов на серой ветке метро Москвы

The Resident Renewed for Season 5
Материал, выбранный редакторами МиртесенFace Tube is a fun name,

The Resident Renewed for Season 5

9-1-1 Renewed for Season 5 at Fox, With Lone Star Also Returning for Season 3
Материал, выбранный редакторами МиртесенFace Tube is a fun name,

9-1-1 Renewed for Season 5 at Fox, With Lone Star Also Returning for Season 3

Новая операция Rainbow Six Siege получила название North Star
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Новая операция Rainbow Six Siege получила название North Star

Тюменские погорельцы больше суток не могли дозвониться до МЧС
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Тюменские погорельцы больше суток не могли дозвониться до МЧС

Tornike Shengelia vs Zenit - 17 PTS, 7 REB | Semifinal Game 1, May 17 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Tornike Shengelia vs Zenit - 17 PTS, 7 REB | Semifinal Game 1, May 17 2021

Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском

На территории Весновского дома-интерната открыли и освятили церковь в честь святого Патрикия.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

На территории Весновского дома-интерната открыли и освятили церковь в честь святого Патрикия.

Картина дня

наверх