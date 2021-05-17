Как сделать попкорн в домашних условиях? Диетический рецепт полностью без жира!

Попкорн – это одна из самых популярных закусок в мире, однако редко говорят о том, какие свойства и питательные ценности у него имеются. Попкорн готовят по-разному. Самый популярный вариант – с солью. Именно его нам подают в кинотеатрах и развлекательных центрах. Какую питательную ценность имеет эта разновидность кукурузной закуски? Вреден попкорн или полезен? Как приготовить его без добавления жира и масла? Подсказываем!

Как сделать полезный домашний попкорн?

Прежде чем мы займёмся приготовлением этой закуски, давайте сначала разберёмся с её свойствами. Мы постараемся прежде всего открыть для вас полезные свойства этого продукта и подскажем, как приготовить его без жира.

Полезные свойства попкорна

В попкорне содержится много пищевых волокон (10 г клетчатки на 100 г попкорна), которые благотворно влияют на пищеварение, сердечно-сосудистую систему и могут предотвращать диабет.

Кроме того, в этих воздушных кусочках кукурузы есть полифенолов-антиоксидантные соединения, которые борются со свободными радикалами. В составе попкорна также имеются минералы с витаминами.

Этот продукт богат значительным количеством марганца, минерального компонента, ответственного за образование соединительной ткани и кости.

Попкорн — это здоровый продукт?

Марганец способствует строительству костей и защищает от остеопороза, артрита и остеоартрита. Кроме того, марганец обеспечивает правильное функционирование нервной системы и поджелудочной железы, поэтому его присутствие в организме чрезвычайно важно.

Все зависит от того, как был приготовлен попкорн. Тот, который доступен в кинотеатрах, является калорийным и не очень здоровым, потому что жира в нём очень много. Тем не менее, вполне возможно приготовить здоровый попкорн, без жира и чрезмерного количества соли.

Рецепт домашнего попкорна без жира

Здоровый попкорн мы можем приготовить из обычного кукурузного зерна без добавления жира, на сковороде или в микроволновой печи. Вопреки общему мнению, кукурузные зерна вообще не нуждаются в масле или другом жире, чтобы превратиться в белые воздушные и хрустящие шарики.

Рецепт попкорна без жира в микроволновке

Пересыпьте зерна кукурузы в бумажный пакет для завтрака. Согните концы так, чтобы зерна не высыпались. Установите полную мощность микроволновой печи примерно на 3 минуты. Достаньте пакетик готового попкорна. Можно посыпать его любимыми травами или небольшим количеством морской соли.

Рецепт попкорна без жира на сковороде

Разогреть сухую сковороду. В сухую сковороду насыпьте зерна и накройте крышкой. Каждые 10 секунд встряхивайте сковороду, чтобы попкорн не горел.

Попкорн-может вызвать аллергию!

Попкорн может вызвать аллергическую реакцию, которая проявляется опухшими губами или затрудненным дыханием. Люди с заболеваниями кишечника должны избегать употребления попкорна, так как он может раздражать пищеварительный тракт и вызывать побочные реакции.

И смотрим видео, где вам покажут вариант приготовления здорового попкорна в микроволновке без масла.