Как надежно насадить молоток на ручку без использования клина

С каждым ударом молоток, насаженный на древко, теряет свою надежность, расшатывается и готовится соскочить. Особенно это касается старых молотков с деревянными ручками. Рано или поздно инструмент сломается и его придется реставрировать. Большинство товарищей использует для этого старый-добрый «дедовский» клин. Однако, следует принять во внимание, что есть и другой, куда более практичный и простой способ починить полезное приспособление так, чтобы было на века.
Сначала ручку нужно зачистить и покрыть пропиткой. /Фото: youtube.com.
Большинство людей при насаживании молотка на ручку использует проверенный годами способ с вбиванием клина. Сам по себе метод неплох, однако все-таки не идеален. Кроме того, реализация данного способа является делом исключительно хлопотным, требующим определенного навыка. Новичок в этом деле скорее всего испортит не одну рукоятку, прежде чем у него получится все как надо.
Делаем вот так. /Фото: youtube.com.
Лучшим способом реставрации ручки молотка можно смело считать метод с использованием резиновой подкладки. Данный вариант по-настоящему хорош тем, что только он позволяет максимально крепко и плотно насадить металлическую деталь на древко. Само собой, сначала последнее придется подготовить. Для этого необходимо основательно зачистить место насадки при помощи наждачной бумаги.
Натягиваем резинку. /Фото: youtube.com.
Сразу после этого зачищенная сторона рукоятки обматывается куском тонкой резины и только после этого производится насадка молотка. Просто так насаживаться молоток, конечно же, не захочет. Так что придется изрядно постучать обратной стороной по какой-нибудь твердой поверхности. Когда и это будет сделано, останется только обрезать ненужные куски резины.
Насаживаем молоток на ручку. /Фото: youtube.com.
Среди прочих рекомендаций следует напомнить о том, что ручку молотка (в том случае если она абсолютно новая) было бы абсолютно не лишним покрыть каким-нибудь защитным составом. Идеально подойдут специальные лаки или мастики для дерева.
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